NYT: Военных США прошли проверять на полиграфе из-за утечек

Tекст: Катерина Туманова

«По словам официальных лиц, осведомленных о ситуации, следователи правительства США предприняли беспрецедентную меру, подвергнув около 50 членов Объединенного штаба вооруженных сил США проверке на полиграфе в связи с утечками информации в СМИ, в том числе о том, как война с Ираном привела к нехватке важнейших боеприпасов», – пишет «New York Times» (NYT).

Следователи опросили офицеров и гражданских служащих Объединенного штаба о том, разглашали ли они секретную информацию представителям прессы, а также предоставляли ли они информацию о сокращении боеприпасов в США.

Проверка на полиграфе была проведена в августе после шквала новостных сообщений о сокращении запасов важнейших боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители Patriot.

По словам осведомленных людей, демонстрация силы могла быть направленной не только на тех, кто поделился информацией, но и на запугивание тех, кто мог бы сделать подобное в будущем.

В Объединенном штабе работают от 1,5 тыс. до 2 тыс. офицеров и должностных лиц, которые координируют операции, политику и планы ведения войны с командующими боевыми действиями по всему миру.

В заявлении представитель Пентагона Шон Парнелл сказал, что ведомство «не комментирует внутренние кадровые или следственные вопросы, но относится ко всем утечкам секретной информации, касающейся национальной безопасности, крайне серьезно и проводит соответствующие расследования».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило, что нехватка у США ракет наносит ущерб Киеву. Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов. Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США.