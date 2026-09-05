Кардиолог Утин назвал ходьбу лучшим видом физической активности

Tекст: Катерина Туманова

«Если выбирать, что лучше – бег или плавание, то я все же скажу, что идеальный вид физической активности – ходьба. Объясню почему: для того, чтобы ходить и чтобы дать небольшую нагрузку на сердце, нужна только пара кроссовок. И все, больше ничего не нужно. Ни справка, ни шапочка в бассейн, ни специальные беговые кроссовки. Просто встал и пошел, и у тебя не будет никаких отговорок, потому что в физической активности главное – регулярность», – сказал Утин ТАСС.

Врач рекомендовал начинать изменение образа жизни с ежедневной получасовой прогулки, постепенно добавляя полезные привычки. Он также посоветовал проходить одну остановку пешком, парковать машину дальше от входа и пользоваться лестницей вместо лифта.

Кроме того, кардиолог подчеркнул важность силовых тренировок, особенно после 40 лет, для предотвращения потери мышечной массы и остеопороза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца. Кардиолог указал на критический возраст для отказа от курения. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии Драпкина отметила решающее влияние регулярной ходьбы на долголетие человека.