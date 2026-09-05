Politico предсказала Макрону худший космический саммит из-за США

Tекст: Катерина Туманова

«Международный космический саммит президента Франции Эммануэля Макрона не задался. В пятницу канцелярия французского лидера преуменьшила значение принятого в последний момент решения американских космических гигантов, включая SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, пропустить мероприятие, принятого под давлением Белого дома», – пишет газета Politico.

При этом игнорирование мероприятия со стороны США – одна из нескольких проблем, с которыми столкнется саммит в Париже 9 и 10 сентября. Туда приглашены около 120 международных делегаций, ожидается присутствие китайских официальных лиц.

«Шесть участников, непосредственно знакомых с организацией саммита, описали его газете как плохо скоординированное мероприятие с неясным результатом. Проект отстает от графика, он не был должным образом скоординирован с основными игроками европейского космического сектора, и не совсем ясно, какова его цель», – сказал высокопоставленный эксперт по космосу, участвовавший в подготовке саммита.

Он добавил, что теперь, когда Белый дом фактически решил использовать это против Эммануэля Макрона, ситуация становится еще более неловкой. То есть с дипломатической точки зрения они не сделали того, что должны были сделать, считает эксперт.

В пятницу администрация президента Франции заявила, что отсутствие SpaceX и Blue Origin – двух ведущих мировых компаний в сфере космоса – не окажет существенного влияния на саммит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал «средние державы» выступить против США и Китая. Белый дом отговорил компании США от космического саммита Макрона.

В 2025 году занимавший пост министра вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню предупреждал об угрозе американских космических компаний для стратегической автономии Европы.