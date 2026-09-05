Генконсул Красницкий обвинил ФРГ в дипкризисе

Tекст: Катерина Туманова

Красницкий отметил, что власти Германии целенаправленно нагнетали обстановку вокруг дипломатического присутствия Москвы. По словам дипломата, решение о закрытии дипмиссии стало «очень печальным событием».

«Самое главное, что оно совершенно ничем не подкреплено, никакими доказательствами. Естественно, ситуация нагнеталась в течение всего лета», – сказал он ТАСС.

Красницкий добавил, что Берлин взял курс на дальнейшую эскалацию двусторонних отношений, предписав сотрудникам консульства покинуть страну до 18 сентября.

Несмотря на сложности, генконсульство оставалось открытым для диалога с немецкими партнерами, активно занималось уходом за советскими воинскими захоронениями. Красницкий заверил, что посольство в Берлине продолжит эту важную работу без снижения интенсивности.

Правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России. Пискарев раскрыл подоплеку требований закрыть Русский дом в Берлине.