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    5 сентября 2026, 10:15 • Новости дня

    Эксперт: Мощи Дмитрия Донского придадут особый смысл крестному ходу в Москве

    Политолог Данилин указал на особый символизм крестного хода с мощами Дмитрия Донского

    Tекст: Олег Исайченко

    Предстоящий крестный ход в Москве станет не только значимым религиозным событием, но и напоминанием об историческом опыте России. Особый символизм шествию придаст ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, чей образ является духовным ориентиром для страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. 6 сентября в Москве состоится Общемосковский крестный ход.

    «Общемосковский крестный ход – событие само по себе очень важное. Однако в этот раз оно имеет особую значимость, поскольку в рамках шествия по столице также пронесут ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Димитрия Донского. Это служит важным духовным сигналом для всего российского общества», – сказал политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сегодня, когда наша страна вновь ведет войну против великого зла, пришедшего с Запада, фигура великого князя обретает особое пророческое значение. Человек, некогда остановивший натиск превосходящего врага и одержавший победу в немыслимо сложных условиях, становится для нас духовным и нравственным ориентиром», – отметил собеседник.

    «Особенно важно, что Дмитрия Донского поддерживал и благословлял на сражение сам преподобный Сергий Радонежский – великий подвижник земли Русской из Троице-Сергиевой лавры. Это единство церковного и государственного начал и сегодня остается непреложным законом русской истории, который обеспечивает сохранение и развитие нашей великой культуры», – резюмировал Данилин.

    Напомним, 6 сентября в Москве состоится Общемосковский крестный ход – ежегодное молитвенное шествие, приуроченное ко дню соборной памяти Московских святых. В этом году его возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Маршрут проложен от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

    Одной из главных святынь шествия станет ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Димитрия Донского – первого русского правителя, остановившего ордынское нашествие и одержавшего победу на Куликовом поле. Вместе с ним во главе крестного хода пронесут икону Всех святых земли Московских и Смоленскую икону Божией Матери.

    Мощи князя обнаружили в июле этого года в ходе противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Работы проводились из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробий над захоронениями великих князей. По благословению предстоятеля Русской православной церкви несколько фрагментов мощей поместили в специальные ковчеги для участия в общецерковных торжествах и постоянного почитания верующими.

    Один из ковчегов разместят в храме Христа Спасителя, где после завершения крестного хода святыня останется для всеобщего поклонения.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Венгрия отозвала посла из Москвы

    МИД Венгрии отозвал посла из Москвы Норберта Конкоя без назначения замены

    Венгрия отозвала посла из Москвы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия отозвала своего посла из Москвы Норберта Конкоя, временно возложив руководство дипмиссией на Габора Гергича.

    Министерство иностранных дел Венгрии отозвало из Москвы посла Норберта Конкоя, однако нового руководителя дипломатического представительства пока не назначило, передает РИА «Новости». Сейчас дипмиссией руководит временный поверенный Габор Гергич.

    Указ об освобождении Норберта Конкоя от должности был опубликован в «Правительственном вестнике» 31 июля. Этим же документом была оформлена отставка руководителей 22 посольств и трех постоянных представительств Венгрии.

    В мае глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что новое правительство страны будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое правительство Венгрии официально признало Россию угрозой для глобальной безопасности.

    Глава венгерского министерства обороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел Анита Орбан объяснила смену посла в Польше изменением политического курса страны.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    4 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения, собравшая значительно больше участников, чем планировалось изначально.

    Несколько сотен протестующих собрались у здания учреждения на улице Фридрихштрассе, передает ТАСС. «Мосты вместо стен», – под таким девизом организовала мероприятие партия BSW.

    Изначально планировалось участие 200 граждан, однако после официального решения властей Германии о закрытии культурного центра количество активистов резко увеличилось.

    Демонстранты принесли национальные триколоры двух стран и знамена с изображением голубя мира. Собравшиеся держали плакаты с призывами убрать руки от России, прекратить поставки оружия на Украину и обеспечить поражение НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

    В ответ глава МИД России Сергей Лавров анонсировал прекращение работы отделений Института Гете. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе исключил возможность судебного оспаривания данного шага.

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

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    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

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    5 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21

    В Росавиации назвали конец сертификации самолета МС-21

    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процесс сертификации нового российского пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить к середине 2027 года, глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Этот самолет, он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – отметил он в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

    МС-21 представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального лайнера. Ожидается, что новая машина придет на смену самолетам Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке, а также станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

    Ядров добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с дружественными странами по продаже МС-21.

    «Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, который есть у наших отечественных авиакомпаний, для того, чтобы обеспечивать связность России», – сказал он.

    Глава Росавиации отметил, что МС-21 все процедуры сертификации завершит до середины 2027 года.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300. Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21. Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

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    4 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на расплывчатые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем российской военной базы в Гюмри.

    Дипломат процитировала повесть Михаила Булгакова в своем Telegram-канале, оценивая сообщения о позиции Еревана. «Вы мужчина или женщина», – написала Захарова.

    Поводом для комментария стала недавняя встреча президента России Владимира Путина с главой армянского правительства. Российский лидер подчеркнул готовность вывести 102-ю военную базу из Гюмри уже на следующий день, если армянская сторона сочтет ее присутствие ненужным.

    В ответ армянский премьер озвучил весьма неопределенную позицию. Он пояснил, что Ереван не станет возражать против вывода войск, однако готов к обсуждению вопроса, если Москва захочет сохранить свой военный объект.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал оперативно свернуть военную базу в Гюмри при ее ненужности.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал армянские власти сохранить этот военный объект.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений от Еревана для изменения статуса базы.

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    4 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Захарова назвала цель провокации с дроном в аэропорту Лейпцига

    МИД: Провокация в аэропорту Лейпцига нацелена на срыв выборов в Госдуму в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге задумывался ради вмешательства в голосование российских граждан.

    Инцидент в немецком аэропорту планировался для препятствования работе избирательных участков, заявила Захарова, передает ТАСС. Дипломатическое ведомство расценивает произошедшее как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    «Наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Площадки для голосования организуются в наших загранучреждениях, работу избирательных комиссий обеспечивают российские дипломаты», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    По словам представителя МИД, злоумышленники рассчитывали нанести удар именно по процессу выборов депутатов Государственной думы, которые проводятся для россиян на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига как спланированную провокацию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши Берлина со страхом перед растущей популярностью оппозиции.

    Президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ тяжелым экономическим положением в стране.

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    4 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне

    Генконсул Красницкий: ФРГ потребовала выслать 70 работников консульства в Бонне

    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая сторона потребовала отъезда российских дипломатических работников из-за прекращения работы генерального консульства в Бонне, сообщил генеральный консул Олег Красницкий.

    Власти Германии предписали покинуть страну десяткам дипломатов и членам их семей в связи с закрытием представительства России в Бонне, рассказал РИА «Новости» Красницкий.

    «Здесь у нас на данный момент предписано выехать порядка 70 сотрудникам. Плюс члены семьи и дети», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Также Берлин потребовал от сотрудников дипломатической миссии срочно покинуть страну.

    Кроме того, позже немецкое правительство запретило переводить специалистов закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководство двух прибалтийских стран обсуждает возможность полного прекращения транзита российской сельскохозяйственной продукции из-за ожидаемого резкого роста поставок.

    Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру, передают «Вести» со ссылкой на Reuters.

    Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз продукции. Вильнюс не уточнил характер возможных ограничений.

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна, пишет портал Delfi. На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна.

    Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев 2026 года из Клайпедского порта было перевезено 47 тыс. тонн зерна российского происхождения. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские депутаты в августа предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград. Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград. Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины.

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    5 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO ответит на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная организация гражданской авиации (ICAO) пообещала ответить на срочное послание России об украинских угрозах безопасности воздушных судов.

    Штаб-квартира Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале подтвердила получение официального письма от Москвы. В документе поднимается вопрос об украинских угрозах безопасности воздушного транспорта.

    «Мы можем подтвердить получение письма», – заявили ТАСС в штаб-квартире ICAO.

    В организации заверили, что ответ на послание будет предоставлен в надлежащие сроки.

    Ранее МИД России сообщил об отправке срочного обращения генеральному секретарю ICAO Хуану Карлосу Саласару. Российская сторона призвала организацию принять конкретные меры для прекращения действий Украины, которые создают опасность для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с предупреждением о том, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    Росавиация выпустила уведомление о нелегитимности документов Украины по российскому воздушному пространству. Авиаэксперт Гусаров заявил, что угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании.

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    4 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Президент РАН Красников перечислил заслуги 12 новых «Городов трудовой доблести»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников назвал заслуги 12 городов России, которым присвоят звание «Город трудовой доблести» за выдающийся вклад в победу в Великой Отечественной войне.

    Красников на заседании оргкомитета «Победа» перечислил населенные пункты, заслужившие почетный статус «Город трудовой доблести». В список вошли Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта и Бийск, сообщается на сайте Кремля.

    «Начну с города Первоуральска – центра производства трубной продукции. Каждый второй ствол артиллерийского орудия, а также каждый второй миномет были сделаны из первоуральских труб, а это более 465 тыс. стволов», – отметил Красников. Он добавил, что предприятия этих городов в годы Великой Отечественной войны награждались орденами и Красными знаменами Государственного комитета обороны.

    В Королеве конструировалось порядка 30% всех выпущенных в СССР артиллерийских орудий. Йошкар-Ола стала центром оптической науки, выпустив более 91 тыс. прицелов для снайперских винтовок. Вятские Поляны прославились массовым выпуском автоматов ППШ, а Саранск изготовил около 11 млн взрывателей.

    Шахтеры Черемхова и Копейска обеспечивали страну углем, в Уссурийске восстановили около трех тысяч танков. Березники поставляли химическую продукцию, Серов выплавил 42% высоколегированных сталей, а Ухта снабжала фронт нефтепродуктами. Бийск спас более 200 тыс. раненых и стал единственным производителем эндокринных препаратов в первые годы войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». В ходе заседания партия «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» двенадцати населенным пунктам.

    Кроме того, глава государства поблагодарил пятьдесят муниципалитетов страны за установку памятных стел.

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    4 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Дипломат Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

    Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе Генассамблеи ООН «Исправить карту», в большей мере посвященной Африке, беседа сдвинулась в сторону Крыма и заместителю постпреда России при ООН Марии Заболоцкой пришлось скорректировать дискуссию.

    Заболоцкая прокомментировала выступления ряда делегаций, которые решили обратиться к территории России, не являющейся предметом обсуждения, поскольку тема заседания была посвящена резолюции «Исправить карту: восстановление баланса в глобальном картографическом отображении и содействие справедливому изображению регионов мира, прежде всего Африки».

    «Эти территории, о которых упомянули указанные делегации, – это часть Российской Федерации, и эти территории были частью Российской Федерации столетиями. Их народы выразили свое желание вернуться в Россию на свободных референдумах. Таким образом, было реализовано право на самоопределение и они стали частью России в полном соответствии с Уставом ООН», – приводит ее слова постпредство России при ООН.

    Дипломат отдельно обратилась к представителю Британии, отметив, что страна-колониальная держава не первый и не второй раз не признает территориальные реалии, которые сложились в результате применения права на самоопределение.

    «Но со временем позиция их меняется, и они признают то, что является фактом. Поэтому хотелось бы на их языке ответить: «Never say never», – завершила выступление Заболоцкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА. Юрист: заявил, что Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море. Глава крымского парламента Константинов заявил о неспособности Украины признать статус Крыма.

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