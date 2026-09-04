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    4 сентября 2026, 23:30 • Новости дня

    Трамп заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп считает, что развитие альтернативных маршрутов и новых трубопроводов на Ближнем Востоке лишит Ормузский пролив его прежнего влияния.

    Американский президент Трамп считает, что глобальные торговые пути стремительно меняются и активное строительство инфраструктуры в регионе делает традиционные морские артерии менее востребованными, передает РИА «Новости».

    «Прямо сейчас строятся трубопроводы, строится дорога через Сирию – потрясающий маршрут, который уже фактически открыт. Создается множество альтернатив Ормузскому проливу, который больше никому не будет нужен», – заявил политик в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива достигли 17 млн баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря новым трубопроводам, идущим в обход привычных путей.

    В середине августа Трамп напоминал об открытости пролива для судов на фоне морской блокады Ирана. Сейчас интенсивность движения там резко упала, а крупные танкеры практически покинули маршрут из-за региональной напряженности.


    3 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

    Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на масштабную военную помощь Киеву.

    Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

    «Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

    Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

    В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.

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    2 сентября 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп посмотрел видео с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что осведомлен о случаях насильственной мобилизации мужчин на Украине.

    Президента США на мероприятии в Овальном кабинете спросили, видел ли он записи того, как сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, украинские военкоматы) хватают людей прямо на улицах.

    «Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал», – приводит ответ Трампа РИА «Новости».

    В ходе беседы один из журналистов заявил, что администрация Джо Байдена вместе с крупнейшими западными медиа замалчивала колоссальные потери Киева, что в итоге привело к нехватке людей в рядах ВСУ. Трамп коротко согласился с этим утверждением: «Вы правы в этом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил сотрудников ТЦК в тотальном нарушении прав человека.

    В Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    2 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа

    Reuters сообщило об использовании судов китайской компании COSCO для разведки

    Reuters: Китай использовал торговые суда для глобального шпионажа
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная судоходная компания КНР скрытно оснащает свои торговые суда оборудованием для перехвата военных сигналов у берегов западных и азиатских стран, сообщает Reuters.

    Китайская государственная судоходная компания COSCO на протяжении десятилетий использует свои торговые суда для сбора радиоэлектронной разведки у берегов Северной Америки, Европы и Азии, передает агентство Reuters.

    Информацию предоставили два неназванных чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

    «Официальные лица, говорившие на условиях анонимности для обсуждения американской оценки китайской программы, заявили, что COSCO имеет многолетнее партнерство по сбору разведывательных данных с Пекином», – говорится в публикации. По словам источников, передовое оборудование на борту судов предназначено для сбора информации о военных технологиях связи и разработках в области шифрования.

    Посольство Китая в Вашингтоне отвергло эти обвинения. Эксперты отмечают, что системы радиоэлектронной разведки могут быть скрыты на современных коммерческих судах, которые оснащены множеством антенн. Собранные данные могут записываться или передаваться в режиме реального времени.

    Закон о национальной разведке Китая 2017 года обязывает все организации и граждан страны поддерживать государственную разведывательную деятельность. В январе 2025 года Пентагон внес COSCO в список компаний, связанных с китайскими вооруженными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская контрразведка зафиксировала использование морских животных для шпионажа.

    Судоходная компания COSCO Shipping приостановила бронирования на перевозки в страны Ближнего Востока. Два крупных контейнеровоза этого предприятия пересекли Ормузский пролив.

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    2 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в четырех странах

    Иран ответил на американскую атаку ударами по базам в четырех странах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке в качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию.

    Иранские военные нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана отмечается, что действия стали ответом на американскую атаку на свадьбу в Иране, в результате которой погибли несколько человек и десятки получили ранения.

    «В ответ на это преступление сегодня храбрые воины сухопутных сил КСИР параллельно с атаками на американские базы в Иордании, Эрбиле и Бахрейне осуществили атаку с применением ракет и БПЛА по штабу и месторасположению американского командующего базой Али ас-Салем», – говорится в сообщении. По данным КСИР, в результате этих ударов есть погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Корпус стражей исламской революции ударил по американским силам на двух базах в Иордании. Месяцем ранее иранские вооруженные силы уничтожили три истребителя F-35 на авиабазе Аль-Азрак.

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    4 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
    NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Омана отклонили предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, пишет New York Post.

    Маскат отказался от инициативы Тегерана по введению совместных сервисных сборов с коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Такое решение, по данным издания, позволило избежать конфликта с Белым домом, пишет New York Post.

    Высокопоставленный региональный чиновник сообщил, что Оман не дал согласия на взимание платы за экологические услуги и обеспечение безопасности даже на добровольной основе. Это противоречит заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции, сделанному на прошлой неделе.

    Источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что отказ от иранского предложения продиктован стремлением поддержать более широкие мирные инициативы в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах с Маскатом по введению транзитных сборов в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил о приближении этих консультаций к финальной стадии.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    2 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Военные США завершили серию ударов по иранским военным целям

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили серию ударов по иранским военным целям 1 сентября, сообщает ведомство в соцсети.

    «Американские силы нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские средства и сооружения, минные установки и объекты связи», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Там пояснили, что удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих.

    В сообщении указано, что более 50 тыс. американских военнослужащих действуют на Ближнем Востоке. Они остаются боеспособными и готовыми продолжать выполнение боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал  суровое наказание США. Минздрав Ирана сообщил о пострадавших при ударах США по стране.

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    2 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Китай заявил о готовности содействовать безопасности морпутей на Ближнем Востоке

    Си Цзиньпин: Китай готов к сотрудничеству для обеспечения безопасности морпутей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси пообещал содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке.

    Китай готов сотрудничать со всеми странами региона для обеспечения безопасности международных морских путей и продвигать сотрудничество в целях развития, заявил Си Цзиньпин на переговорах с ас-Сиси, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер подчеркнул стремление Пекина содействовать сближению интересов стран региона, укреплять взаимное доверие и ликвидировать очаги конфликтов. Кроме того, КНР продолжит поощрять свои компании увеличивать инвестиции в промышленность, энергетику и инфраструктуру Египта, используя стратегическое расположение этой страны.

    Стороны договорились начать третий этап расширения китайско-египетской промышленной зоны у Суэцкого канала. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что новый этап включает проекты в возобновляемой энергетике, автомобилестроении, текстильной отрасли и производстве химических волокон. Пекин также продолжит делиться опытом в инфраструктуре и сельском хозяйстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной председатель КНР представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

    Накануне китайский лидер призвал страны ШОС защищать политическую безопасность региона.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее назвал соглашение о прекращении огня в Газе надеждой на мирное будущее.

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    2 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой изменить название стратегически важного Ормузского пролива на Пролив Трампа, объяснив это полным контролем над водной артерией со стороны Вашингтона.

    Глава государства озвучил новую идею в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости». По мнению политика, водная артерия полностью контролируется американскими силами.

    «Теперь, когда Ормузский пролив находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать его в Пролив Трампа???», – написал американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив американской территорией.

    Ранее глава Белого дома объявил о намерении присвоить проливу статус территории Соединенных Штатов после «разгрома» Ирана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в серьезности намерений американского лидера.

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    3 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам

    Трамп: США вскоре возобновят продажу американских боеприпасов союзникам

    Трамп заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время возобновить продажу вооружений странам-партнерам, категорически опровергнув сообщения прессы об истощении военных запасов Вашингтона.

    Американский лидер опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. Политик жестко раскритиковал журналистов за регулярные публикации о нехватке снарядов у Вашингтона. Глава государства обвинил прессу в том, что они «продолжают твердить об отсутствии боеприпасов, что на 100% не соответствует действительности».

    По его словам, страна располагает практически бесконечными резервами вооружений среднего и высокого класса. Трамп подчеркнул, что имеющихся объемов хватит для любого гипотетического конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп возложил ответственность за истощение арсеналов на поставки оружия Украине.

    Из-за дефицита снарядов Министерство обороны США организовало экстренное совещание.

    Для пополнения запасов американские автоконцерны перепрофилируют часть своих мощностей под выпуск ракет.

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    4 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

    Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе опровергли получение официальных требований от Вашингтона о компенсации сотен миллиардов долларов, направленных на военную поддержку Украины.

    Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

    Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

    Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.


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    2 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Иран назвал число жертв новых американских ударов

    Минздрав Ирана: В результате американских ударов погибли 18 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших после массированных атак Соединенных Штатов по иранской территории достигло 18, еще 108 человек пострадали, сообщил Минздрав страны.

    До этого средства массовой информации сообщали как минимум о 12 жертвах и нескольких десятках раненых, передает РИА «Новости».

    «В результате атак прошлой ночью на различные провинции страны 18 человек погибли, 108 соотечественников получили ранения», – заявил министр здравоохранения Ирана Мохаммадреза Зафарканди.

    Накануне американская боевая авиация атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции.

    В провинции Керманшах смертельные ранения получили четыре представителя аэрокосмических сил КСИР.

    Изначально иранские средства массовой информации сообщили о двенадцати погибших местных жителях.

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    2 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    При массированных ракетных ударах США по Ирану погибли 12 человек

    Жертвами ракетных ударов США по Ирану стали 12 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами массированных ракетных атак Соединенных Штатов по иранской территории стали более десятка человек, еще десятки местных жителей получили различные ранения.

    Не менее 12 человек погибли и десятки пострадали в результате ракетных ударов Соединенных Штатов по иранской территории, передает РИА «Новости». Атаки затронули несколько регионов исламской республики.

    «Не менее 12 человек погибли при ударах США по Ирану... В трех районах неподалеку от городов Ахваз и Агаджари провинции Хузестан жертвами атак стали семь человек, еще восемь получили ранения… Пять человек погибли и 68 были ранены в результате атаки армии США на свадебную церемонию в провинции Хормозган», – сообщил иранский канал Press TV.

    Кроме того, поступала информация о гибели четырех военнослужащих в провинции Керманшах и трех ополченцев на острове Луран. В ночь на среду американские силы нанесли серию массированных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции. Целями стали системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки американских вооруженных сил в провинции Керманшах погибли четыре представителя Корпуса стражей исламской революции.

    В качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию иранские военные нанесли серию ударов по базам США на Ближнем Востоке.

    В рамках новой политики сдерживания американские силы впервые атаковали два правительственных танкера Ирана в Ормузском проливе.

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    3 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Американские удары привели к гибели трех иранских военных летчиков

    Жертвами ударов США по югу Ирана стали три военных летчика

    Tекст: Мария Иванова

    В результате американских ударов по южным районам исламской республики погибли три военных летчика армии Ирана.

    По меньшей мере три военных летчика армии Ирана погибли в результате ударов США по южным районам исламской республики 1 сентября, передает ТАСС. Двое пилотов служили в военно-морских силах, один – в ВВС Ирана.

    1 сентября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Взрывы прогремели на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в ряде городов.

    В ответ на эти действия иранская сторона нанесла удары по военным базам США в ОАЭ, Иордании, Ираке и Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции.

    Позже Центральное командование ВС США завершило серию ударов по иранским военным целям. В результате этих массированных атак погибли 18 человек.

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