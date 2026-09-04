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    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел
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    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    4 сентября 2026, 21:45 • Новости дня

    Захарова назвала цель провокации с дроном в аэропорту Лейпцига

    МИД: Провокация в аэропорту Лейпцига нацелена на срыв выборов в Госдуму в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге задумывался ради вмешательства в голосование российских граждан.

    Инцидент в немецком аэропорту планировался для препятствования работе избирательных участков, заявила Захарова, передает ТАСС. Дипломатическое ведомство расценивает произошедшее как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    «Наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Площадки для голосования организуются в наших загранучреждениях, работу избирательных комиссий обеспечивают российские дипломаты», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    По словам представителя МИД, злоумышленники рассчитывали нанести удар именно по процессу выборов депутатов Государственной думы, которые проводятся для россиян на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига как спланированную провокацию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши Берлина со страхом перед растущей популярностью оппозиции.

    Президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ тяжелым экономическим положением в стране.

    4 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев с криками прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с жесткой критикой местных жителей во время визита в федеральную землю Саксония-Анхальт накануне выборов в региональный парламент.

    Глава немецкого правительства прибыл в регион накануне голосования, запланированного на 6 сентября. Политик провел закрытые переговоры с представителями Христианско-демократического союза, передает РИА «Новости».

    После завершения встречи он не стал выходить к собравшимся гражданам. Помахав людям рукой издалека, политический деятель сел в автомобиль и уехал. В этот момент толпа начала скандировать: «Убирайся!»

    Недавно проведенное исследование INSA для газеты Bild продемонстрировало резкое падение доверия к главе кабинета министров. Он получил 2,57 балла из десяти возможных, заняв последнюю строчку в рейтинге 20 важнейших политиков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предрекло канцлеру Германии унизительное поражение на земельных выборах.

    В конце августа местные жители освистали Фридриха Мерца во время предвыборного визита на балтийский курорт Кюлунгсборн.

    Немногим ранее граждане страны устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики главы правительства.

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    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на расплывчатые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем российской военной базы в Гюмри.

    Дипломат процитировала повесть Михаила Булгакова в своем Telegram-канале, оценивая сообщения о позиции Еревана. «Вы мужчина или женщина», – написала Захарова.

    Поводом для комментария стала недавняя встреча президента России Владимира Путина с главой армянского правительства. Российский лидер подчеркнул готовность вывести 102-ю военную базу из Гюмри уже на следующий день, если армянская сторона сочтет ее присутствие ненужным.

    В ответ армянский премьер озвучил весьма неопределенную позицию. Он пояснил, что Ереван не станет возражать против вывода войск, однако готов к обсуждению вопроса, если Москва захочет сохранить свой военный объект.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал оперативно свернуть военную базу в Гюмри при ее ненужности.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал армянские власти сохранить этот военный объект.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений от Еревана для изменения статуса базы.

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    4 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнется с серьезным политическим кризисом из-за ожидаемой победы правой партии на земельных выборах в восточном регионе страны.

    Глава немецкого правительства оказался в крайне уязвимом положении перед воскресным голосованием, пишет Politico.

    Опросы показывают, что «Альтернатива для Германии» уверенно обходит консерваторов. Это может привести к первому со времен Второй мировой войны формированию ультраправого правительства.

    «Я не спекулирую сегодня о том, что произойдет на следующий день после выборов», – заявил Фридрих Мерц. Он подчеркнул намерение сделать все возможное, чтобы не отдать регион в руки радикалов. Однако местные жители уже освистали политика во время визита, называя его поджигателем войны.

    Если правые не получат абсолютного большинства, консерваторам придется договариваться с левыми силами. Такой союз будет крайне нестабильным и зависимым от радикальных партий. Внутри Христианско-демократического союза нарастает недовольство, а некоторые политики открыто обсуждают возможную отставку канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиционной партии Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы правых сил.

    Руководство Христианско-демократического союза не исключает отставки главы правительства после сентябрьского голосования.

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    4 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне

    Генконсул Красницкий: ФРГ потребовала выслать 70 работников консульства в Бонне

    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая сторона потребовала отъезда российских дипломатических работников из-за прекращения работы генерального консульства в Бонне, сообщил генеральный консул Олег Красницкий.

    Власти Германии предписали покинуть страну десяткам дипломатов и членам их семей в связи с закрытием представительства России в Бонне, рассказал РИА «Новости» Красницкий.

    «Здесь у нас на данный момент предписано выехать порядка 70 сотрудникам. Плюс члены семьи и дети», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Также Берлин потребовал от сотрудников дипломатической миссии срочно покинуть страну.

    Кроме того, позже немецкое правительство запретило переводить специалистов закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    4 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва

    Актриса Поргина: Михаил Ефремов возвращается в кино после перерыва

    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Михаил Ефремов вернется на съемочную площадку после временной паузы, необходимой артисту для погружения в режиссуру и поиска себя на театральной сцене, сообщила актриса Людмила Поргина.

    Поргина выразила уверенность, что Ефремов обязательно вернется к съемкам, передает «Газета.Ru». Сейчас артисту требуется время для поиска себя на театральной сцене.

    Вдова Николая Караченцова поддерживает выбор коллеги в пользу театра. «Он понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссером. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю», – призналась Поргина.

    Актриса добавила, что ее супруг также ставил спектакли на первое место, а в кино снимался только в свободное время. По ее словам, Ефремов недавно вернулся к свободной жизни и теперь ищет себя в репертуаре и режиссуре, чтобы стать значимым событием в театральной среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ефремов исполнит главную роль в драмеди «Отец. Еще отец».

    Режиссер Сергей Кальварский анонсировал съемки нового сериала с участием артиста.

    До этого Никита Михалков официально включил актера в труппу театра «Мастерская 12».

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    4 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»

    Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта» и подготовиться к масштабному военному конфликту к 2030 году.

    Руководство Евросоюза активно готовится к масштабному вооруженному конфликту, который может начаться к 2030 году, заявил Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА «Новости».

    «Предпринимая попытки возродить в Европе «дух вермахта», европейские элиты прикладывают к этому серьезные усилия... Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», – сказал глава СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о подготовке европейскими странами нападения на манер Гитлера.

    Президент России Владимир Путин обвинил руководство западных государств в намеренном создании нестабильности на международной арене.

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    4 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Венгрия отозвала посла из Москвы

    МИД Венгрии отозвал посла из Москвы Норберта Конкоя без назначения замены

    Венгрия отозвала посла из Москвы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия отозвала своего посла из Москвы Норберта Конкоя, временно возложив руководство дипмиссией на Габора Гергича.

    Министерство иностранных дел Венгрии отозвало из Москвы посла Норберта Конкоя, однако нового руководителя дипломатического представительства пока не назначило, передает РИА «Новости». Сейчас дипмиссией руководит временный поверенный Габор Гергич.

    Указ об освобождении Норберта Конкоя от должности был опубликован в «Правительственном вестнике» 31 июля. Этим же документом была оформлена отставка руководителей 22 посольств и трех постоянных представительств Венгрии.

    В мае глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что новое правительство страны будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое правительство Венгрии официально признало Россию угрозой для глобальной безопасности.

    Глава венгерского министерства обороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел Анита Орбан объяснила смену посла в Польше изменением политического курса страны.

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    4 сентября 2026, 21:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел

    Биолог Гниненко оценил угрозу глобальной катастрофы из-за исчезновения пчел

    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Угроза массового вымирания пчел еще недавно считалась одной из серьезных глобальных проблем, но в последние годы о ней говорят значительно реже. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, от чего действительно умирали пчелы и удалось ли человечеству избежать связанной с их исчезновением экологической катастрофы.

    «Каждая проблема прежде всего требует вдумчивого анализа причин ее появления. Ажиотаж из-за нескольких фактов, особенно если они поданы эффектно, но не вполне достоверно, не ведет к продуктивному решению проблемы. Проблемы с пчелами, которые еще несколько лет назад причисляли к глобальным, во многом из этого числа», – говорит Гниненко.

    Он подчеркивает, что рассуждения о массовой гибели пчел небеспочвенны в тех случаях, когда насекомые попадают под обработку полей или садов пестицидами. Однако происходит это зачастую потому, что пчеловоды и фермеры не согласовывают свои действия.

    «Если четко координировать необходимые обработки растений и вывоз пасек на цветущие гречишные, подсолнечниковые и другие поля и не допускать пчел на них во время обработки, то и гибели этих насекомых не будет», – пояснил эксперт.

    По его словам, однозначно определить, почему сегодня эта проблема не имеет такой огласки, как раньше, сложно. Однако одним из важных факторов могло стать улучшение взаимодействия между фермерами и пчеловодами.

    «Мне кажется, очень важно, что улучшилось взаимопонимание между фермерами и пчеловодами. Если строго следовать всем известным правилам, то гибель пчел от пестицидов будет минимальной. А если следовать только своим потребностям, не обращая внимания на других, тогда пчелы и будут главной жертвой», – считает собеседник.

    Он полагает, что люди постепенно учатся вести хозяйство так, чтобы учитывать интересы друг друга, что позволяет уменьшать потери. Кроме того, появляются новые пестициды и технологии их применения, повышающие безопасность.

    «Уверен, что ничего страшного не произойдет. Люди научатся и растения защищать, и пчелам вреда не приносить. Жаль, если для этого потребуется много времени: тогда могут быть потери как у пчеловодов, так и у фермеров. Труд обоих нужен людям, поэтому надо активно искать взаимопонимание», – заключил Гниненко.

    Ранее прокуратура Красноярского края привлекла к ответственности руководителей трех сельхозпредприятий за нарушения при обработке полей химикатами. Инцидент произошел в июле в Большемуртинско-Сухобузимском округе, где погибло более 20 млн пчел, а от пострадавших пчеловодов поступило 22 заявления. Проверка хозяйств показала, что аграрии превышали допустимые дозировки пестицидов и распыляли их днем в период активного сбора нектара.

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей

    Путин: Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей

    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил о необходимости передачи будущим поколениям россиян характера победителей, унаследованного от героических предков.

    Глава государства подчеркнул, что сохранение исторической правды остается важнейшим направлением государственной политики, передает РИА «Новости». По его словам, эта работа ведется постоянно и опирается на достижения предшествующих поколений.

    «Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки», – заявил Путин. Он добавил, что подвиги предков имеют огромное значение для укрепления единства общества.

    Президент также отметил значимую роль исторических примеров в воспитании молодежи. В качестве одного из них он привел трудовой подвиг подростков 14-15 лет, которые ковали победу в тылу во время Великой Отечественной войны.

    На параде Победы президент России Владимир Путин подчеркнул мотивирующее значение подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    Глава государства отметил силу единства и преданности родине советского народа.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал память о Великой Отечественной войне главным ориентиром для формирования образа будущего страны.

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    4 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    ВС России поразили действующий в интересах ВСУ логистический центр в Николаеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников большой дальности нанесли удары по логистическим центрам и судам с западным вооружением для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Как сообщает ведомство в Max, в Николаевской области уничтожен логистический объект в Николаеве, обеспечивавший поставки военно-технического оборудования для ВСУ. В Киевской области был поражен центр в Броварах, где хранились товары двойного назначения и военное имущество.

    В Одесской области российские силы атаковали места сосредоточения большегрузной техники в населенном пункте Дачное, которая использовалась для подвоза боеприпасов украинским подразделениям. Кроме того, в порту Черноморск был поражен сухогруз с западным военно-техническим имуществом для украинской армии.

    Также в акватории Черного моря восточнее Одессы успешно атакованы сухогруз и танкер. На этих судах находились комплектующие для производства беспилотников, боеприпасы и горючее, предназначенные для нужд ВСУ.

    Напомним, 2 сентября российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    Днем ранее ударные дроны атаковали крупный логистический центр в Одесской области.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по логистическому центру в Броварах.

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    4 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти до 140 млн поездок в год, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

    «Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 млн в год», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что туристические поездки должны быть не только удобными, безопасными и интересными. По его словам, главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, а также чувство сопричастности судьбе Отечества.

    Ранее правительство России анонсировало рост доли сферы гостеприимства в экономике страны до 5% к 2030 году.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал о превышении отметки в 90 млн внутренних турпоездок по итогам 2024 года.

    Президент Владимир Путин призвал повысить разнообразие и доступность туристических услуг для россиян.

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    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян

    Глава МИД Литвы Будрис призвал ЕС сократить выдачу шенгенских виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз россиянам и ускорить введение новых санкций.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на рабочей встрече в Сейме призвал страны Европы сократить выдачу шенгенских виз гражданам России и чаще вводить санкции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовский новостной портал Delfi.

    «Совершенно неприемлемо… выдавать рекордное количество шенгенских виз, как это происходило в прошлом и этом году. Мы должны сокращать их число. Как известно, Литва не выдает туристические визы гражданам России, однако в Европе их полно», – заявил Будрис.

    По словам министра, кинетические операции, проводимые в последнее время Россией, не имеют для нее политической цены, поэтому НАТО должен принять меры сдерживания, например, ограничить возможности россиян действовать в Европе. Он также предложил ограничить число российских дипломатов и их свободу передвижения.

    Будрис считает, что новые ограничения нужно вводить чаще, а также вернуться к вопросу санкций против крупнейших энергетических компаний и полному отключению России от SWIFT. Он добавил, что санкции следует разбивать на мелкие пакеты и принимать быстрее.

    Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Также стало известно, что туристические страны Европейского союза отказываются поддерживать инициативу по масштабному запрету на въезд россиян.

    Ранее литовские депутаты предложили сократить время автомобильного транзита россиян в Калининградскую область до шести часов.

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