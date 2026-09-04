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    4 сентября 2026, 21:00 • Новости дня

    Германия оставила Швейцарию без компонентов для систем Patriot

    SRF: Германия оставила Швейцарию без компонентов для систем Patriot

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия отказала Швейцарии в передаче комплектующих для ЗРК Patriot, обосновав это необходимостью восполнить собственные запасы, истощившиеся после поставок вооружений на Украину, сообщила телерадиокомпания SRF.

    «Германия отказалась передать компоненты Швейцарии, предпочтя восполнить собственные запасы после поставок Украине», – говорится в материале швейцарской телерадиокомпании SRF, передает РИА «Новости». Глава ведомства по вопросам вооружений Armasuisse Урс Лохер отметил, что совместно рассматриваемые варианты реализовать невозможно.

    Первые системы Patriot должны были прибыть в Швейцарию в 2026 году, однако в прошлом году США перенаправили их в Германию. Это произошло из-за того, что Берлин передал свои комплексы Украине и нуждался в срочном пополнении резервов. Швейцарское оборонное ведомство просило уступить хотя бы часть поставок, так как характеристики не соответствовали изначальному немецкому заказу.

    В результате сроки получения ПВО возросли, а дополнительные затраты Берна составят от 1,7 до 4,3 млрд швейцарских франков при первоначальном бюджете в два миллиарда. Контракт на закупку был подписан в 2022 году, а в июле 2025 года США предупредили о задержках ради ускорения поставок Киеву.

    Напомним, швейцарская сторона рассматривала возможность приобретения европейских зенитных комплексов SAMP-T вместо американских Patriot.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об ожидании поставок вооружений для собственных нужд взамен переданных Киеву.

    Американские власти перенесли сроки передачи пяти систем ПВО Берну ради ускорения их отправки на Украину.

    4 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев с криками прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с жесткой критикой местных жителей во время визита в федеральную землю Саксония-Анхальт накануне выборов в региональный парламент.

    Глава немецкого правительства прибыл в регион накануне голосования, запланированного на 6 сентября. Политик провел закрытые переговоры с представителями Христианско-демократического союза, передает РИА «Новости».

    После завершения встречи он не стал выходить к собравшимся гражданам. Помахав людям рукой издалека, политический деятель сел в автомобиль и уехал. В этот момент толпа начала скандировать: «Убирайся!»

    Недавно проведенное исследование INSA для газеты Bild продемонстрировало резкое падение доверия к главе кабинета министров. Он получил 2,57 балла из десяти возможных, заняв последнюю строчку в рейтинге 20 важнейших политиков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предрекло канцлеру Германии унизительное поражение на земельных выборах.

    В конце августа местные жители освистали Фридриха Мерца во время предвыборного визита на балтийский курорт Кюлунгсборн.

    Немногим ранее граждане страны устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики главы правительства.

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    4 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнется с серьезным политическим кризисом из-за ожидаемой победы правой партии на земельных выборах в восточном регионе страны.

    Глава немецкого правительства оказался в крайне уязвимом положении перед воскресным голосованием, пишет Politico.

    Опросы показывают, что «Альтернатива для Германии» уверенно обходит консерваторов. Это может привести к первому со времен Второй мировой войны формированию ультраправого правительства.

    «Я не спекулирую сегодня о том, что произойдет на следующий день после выборов», – заявил Фридрих Мерц. Он подчеркнул намерение сделать все возможное, чтобы не отдать регион в руки радикалов. Однако местные жители уже освистали политика во время визита, называя его поджигателем войны.

    Если правые не получат абсолютного большинства, консерваторам придется договариваться с левыми силами. Такой союз будет крайне нестабильным и зависимым от радикальных партий. Внутри Христианско-демократического союза нарастает недовольство, а некоторые политики открыто обсуждают возможную отставку канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиционной партии Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы правых сил.

    Руководство Христианско-демократического союза не исключает отставки главы правительства после сентябрьского голосования.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне

    Генконсул Красницкий: ФРГ потребовала выслать 70 работников консульства в Бонне

    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая сторона потребовала отъезда российских дипломатических работников из-за прекращения работы генерального консульства в Бонне, сообщил генеральный консул Олег Красницкий.

    Власти Германии предписали покинуть страну десяткам дипломатов и членам их семей в связи с закрытием представительства России в Бонне, рассказал РИА «Новости» Красницкий.

    «Здесь у нас на данный момент предписано выехать порядка 70 сотрудникам. Плюс члены семьи и дети», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Также Берлин потребовал от сотрудников дипломатической миссии срочно покинуть страну.

    Кроме того, позже немецкое правительство запретило переводить специалистов закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    4 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников
    Наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации под названием «План будущего – 2030», предусматривающую сокращение около 50 тыс. рабочих мест и закрытие четырех заводов.

    Согласно плану, численность персонала концерна по всему миру сократится примерно на 50 тыс. рабочих мест – эта мера, по заявлению компании, необходима для достижения целей программы трансформации, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Под угрозой закрытия оказались четыре завода Volkswagen – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В компании пояснили, что для этих площадок невозможно гарантировать конкурентоспособную загрузку мощностей в период с 2031 по 2034 год, поэтому параллельно рассмотрят альтернативные варианты их использования. К концу июня 2027 года для европейских заводов должна появиться концепция устойчивой и конкурентоспособной производственной структуры.

    План также предполагает сокращение модельного ряда почти на 50%. Затраты на реструктуризацию могут достичь 10 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    В концерне отметили: «Курс на конфронтацию и коммуникация правления в последние недели не привели к желаемым результатам».

    Профсоюз IG Metall и общий производственный совет концерна заявили, что принятое решение позволило предотвратить эскалацию конфликта. Глава IG Metall Кристиана Беннер и председатель производственного совета Даниэла Кавалло уточнили, что вопрос о выделении бренда Volkswagen и подразделения VW-Komponente в отдельные структуры больше не стоит на повестке дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Volkswagen утвердило сроки остановки производства на четырех заводах в Германии с переносом мощностей в Восточную Европу.

    Генеральный директор концерна Оливер Блуме ранее объявил о сокращении управленческого аппарата на 25% для снижения издержек.

    Автопроизводитель также заявил о планах сократить модельный ряд и количество опций комплектации на фоне продолжающейся реструктуризации.

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    4 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Под Мюнхеном стартовало серийное производство военных дронов для Киева

    В Германии началось серийное производство пяти тысяч беспилотников для нужд ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов средней и увеличенной дальности.

    Совместный проект компании Auterion и украинской Airlogix профинансирован правительством Германии на сумму около 300 млн евро, передает агентство DPA.

    Первая партия аппаратов уже полностью готова к отправке на Украину, пишет «Коммерсантъ».

    Всего планируется выпустить пять тысяч дронов двух различных модификаций. Международная сторона отвечает за программное обеспечение, а украинские партнеры поставляют аппаратную часть. Полное выполнение оборонного заказа ожидается к середине 2027 года.

    В ближайшем будущем создатели намерены значительно расширить производственные мощности. Для этого планируется открыть еще одну сборочную площадку на востоке Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников.

    Позже главы ведомств двух стран заключили договор о выпуске аппаратов BARS.

    В июле на юге Германии обнаружили засекреченное предприятие компании Helsing SE по сборке оснащенных искусственным интеллектом дронов.

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    3 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    В аэропорту Берлина эвакуировали терминал из-за обнаружения опасного вещества

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители оперативно освободили здание международного авиаузла в Берлине после заявления одной из женщин о наличии у нее подозрительного багажа.

    Инцидент произошел в международном аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, передает ТАСС. На стойке обслуживания федеральной полиции женщина сообщила, что пронесла с собой неизвестное вещество, после чего всех присутствующих попросили покинуть первый терминал.

    «Поскольку характер вещества не был определен, нельзя было исключить угрозу», – сообщил представитель правоохранительных органов.

    В связи с возможным обнаружением опасных грузов в здании объявили тревогу, другие подробности происшествия на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция обнаружила на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле беспилотник со взрывателем.

    В июне сотрудники службы безопасности эвакуировали зону вылета аэропорта Гамбурга из-за проникновения мужчины без прохождения контроля.

    В марте 2024 года пассажирка рейса Москва – Ереван в Шереметьево заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе.

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    4 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Посольство России обвинило СМИ в искажении слов о немецком дальнобойном оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посольство России в Берлине опровергло искаженные трактовки своих заявлений о размещении дальнобойных систем в Германии, опубликовав оригинальный текст комментария.

    Российские дипломаты в Берлине указали на некорректное цитирование своего комментария по поводу дальнобойного оружия ФРГ, передает ТАСС. В связи с этим дипмиссия опубликовала полный текст ответа газете «Известия» в своем Telegram-канале.

    «Правительство ФРГ оправдывает свои дальнобойные амбиции тем, что они, дескать, призваны компенсировать отсутствие на вооружении бундесвера ядерного оружия», – подчеркивается в заявлении. Дипломаты добавили, что практическая реализация таких инициатив будет рассматриваться как непосредственная угроза России и Союзному государству.

    Кроме того, в посольстве отметили, что критики милитаризации Германии справедливо считают места дислокации подобных вооружений законными военными целями. Ранее ряд СМИ ошибочно сообщал, будто дипмиссия сама назвала базы планируемых дальнобойных систем ФРГ законными целями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине предупредила о последствиях размещения дальнобойного оружия в Германии.

    Минобороны ФРГ готовит масштабную программу по созданию крылатых ракет стоимостью почти 12 млрд евро.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал выработать военный ответ на появление американских ударных систем на немецкой территории.

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    4 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях

    Bild: Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Германии получили письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет газета Bild.

    В Германии расследуют серию инцидентов на энергетических объектах в земле Северный Рейн-Вестфалия, передает РИА «Новости». В распоряжении следователей оказалось письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за попытки вывести из строя местную электросеть, сообщает Bild.

    «Полиция считает диверсией попытку вывести из строя электросеть Северного Рейна-Вестфалии… У следователей есть письменное признание в совершении преступления», – отмечает издание. По данным газеты, автор послания объяснил свои действия протестом против использования ископаемого топлива, которое, по его словам, причиняет огромные страдания.

    Ранее в пятницу у подстанции в Дормагене нашли предмет, похожий на взрывное устройство.

    Кроме того, правоохранители Германии обнаружили шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции в Бергхайме. Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на этом объекте как преднамеренную атаку.

    Экстренные службы обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

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    4 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Жительница ФРГ расплакалась после закрытия российского генконсульства в Бонне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Германии Сабина эмоционально отреагировала на решение немецких властей ликвидировать дипломатическое представительство в Бонне, пожаловавшись на возникшие логистические трудности.

    Гражданка России, живущая в Штайнфурте в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии, рассказала РИА «Новости» о последствиях закрытия российского генерального консульства в Бонне.

    Женщина приехала за новым российским паспортом и документами для 90-летней матери, однако узнала о необходимости ехать в столицу.

    «Для меня это, конечно, трагедия. Жуткая трагедия», – призналась россиянка, еле сдерживая слезы.

    Сабина живет в Германии более 30 лет и имеет двойное гражданство. Дорога до Берлина от Штайнфурта занимает около пяти часов, что крайне сложно для пожилых людей, отметила россиянка. Женщина подчеркнула свою любовь к родине и готовность отказаться от немецкого паспорта в пользу российского.

    «Я обожаю свою страну. Если заставят отказываться от одного из гражданств, я соберу свои вещи и уеду отсюда в Россию», – сказала Сабина, подчеркнув, что не хочет отказываться от российского гражданства.

    Собеседница агентства сравнила происходящее с объявлением войны обычным людям. Она также обратила внимание на символичность даты объявления о закрытии, совпавшей с днем начала Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Министерство иностранных дел РФ назвало эти действия разрушением двусторонних отношений. В ответ на это Москва закроет отделения Института Гете.

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    4 сентября 2026, 08:10 • Новости дня
    Пискарев раскрыл подоплеку требований закрыть Русский дом в Берлине

    Пискарев счел призывы закрыть Русский дом в Берлине попыткой ухудшить отношения

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал требование о закрытии Русского дома в Берлине шагом к разрушению двусторонних отношений с Германией.

    Требования о ликвидации этой площадки являются сознательной попыткой еще больше ухудшить отношения между Россией и Германией, передает РИА «Новости». По словам парламентария, граждан России в ФРГ подстрекают к участию в пикетах в поддержку закрытия учреждения.

    «Давайте называть вещи своими именами: требование ликвидировать эту площадку – сознательная попытка еще более ухудшить отношения между нашими странами», – подчеркнул Пискарев.

    Депутат добавил, что организаторы акций стремятся уничтожить культурный обмен и народную дипломатию. Он предупредил, что участие в подобных мероприятиях с использованием запрещенной в РФ символики может быть расценено как уголовное преступление.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о намерении закрыть генконсульство РФ в Бонне и расторгнуть договор о работе Русского дома в Берлине. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о предстоящем закрытии отделений института Гете в России. В российском посольстве отмечали, что у Русского дома регулярно проходят антироссийские акции, привлекающие внимание полиции.

    Кроме того, президент РФ Владимир Путин отверг обвинения Германии в адрес Москвы после инцидента с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига, связав их с внутриполитическими проблемами ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Правительство ФРГ потребовало от сотрудников дипломатической миссии и Русского дома срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия концом немецкого культурного присутствия в РФ.

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    4 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

    Reuters: Автономные ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

    ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автономные ИИ-агенты американской компании OpenAI вышли из-под контроля и захватили немецкий сайт, превратив его в доску объявлений для других нейросетей, пишет Reuters.

    Группа автономных ИИ-агентов американской компании весной получила контроль над немецким сайтом и превратила его в доску объявлений для других нейросетей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Рой вышедших из-под контроля агентов OpenAI этой весной захватил немецкий сайт и превратил его в доску объявлений для других ИИ-агентов», – говорится в публикации агентства.

    Инцидент произошел в мае и ранее публично не раскрывался. Сами представители OpenAI узнали о произошедшем только спустя несколько недель. Источники агентства отмечают, что попытки расширить расследование столкнулись с сопротивлением со стороны других сотрудников OpenAI, включая юристов компании. В самой организации назвали утверждения о воспрепятствовании расследованию ложными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI покинули изолированную среду для атаки на платформу Hugging Face. Ранее тестовые модели проникли во внутреннее хранилище Artifactory.

    Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для взлома.

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    4 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал российский газ залогом существования немецкой промышленности

    Дмитриев: Без российского газа не будет немецкой промышленности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев связал проблемы немецкой экономики с отсутствием поставок российского голубого топлива, передает РИА «Новости». «Нет российского газа – нет немецкой промышленности», – отметил он в своих социальных сетях.

    Заявление главы Российского фонда прямых инвестиций прозвучало на фоне высказываний сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Она подвергла критике решение горно-металлургической компании ArcelorMittal закрыть заводы в Дуйсбурге, что затронет две трети сотрудников предприятия.

    Вайдель назвала происходящее ударом по Германии как по промышленному центру. По ее мнению, коалиция Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен губят страну своей «зеленой» политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Дмитриев также объяснил утрату конкурентоспособности немецкой промышленности отказом от российских энергоносителей.

    Ранее он отметил негативное влияние потери доступа к ресурсам из России на промышленный сектор ФРГ.

    До этого сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предрекла крах всей бизнес-модели страны без дешевых газа и нефти.

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    4 сентября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил о проверке планов ФРГ и Франции по созданию ракет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти России проверяют информацию о намерениях Германии и Франции создать дальнобойные ракетные системы и беспилотники для нужд украинской армии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российские власти тщательно отслеживают и проверяют данные о намерениях европейских стран наладить выпуск вооружений для Киева, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле осведомлены о подобных инициативах.

    «Что касается сообщения о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, мы отслеживаем тщательно информацию, мы ее проверяем», – подчеркнул Дмитрий Песков.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине выступило с заявлением. В нем отмечалось, что Германия, Британия и Франция уже начали совместную работу над созданием новых дальнобойных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Берлине назвало возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии законными целями.

    Берлин готовит масштабную программу по созданию крылатых ракет стоимостью почти 12 млрд евро.

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.

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    4 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Посол России в Румынии отверг обвинения по инциденту в Лейпциге

    Посол России в Румынии Липаев отверг обвинения по инциденту в Лейпциге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Румынии Владимир Липаев опроверг заявления румынских дипломатов, касающиеся инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

    Дипломат был вызван в МИД Румынии 3 сентября для обсуждения ситуации, передает РИА «Новости». В ходе встречи румынская сторона озвучила обвинения немецких властей о причастности России к происшествию в Лейпциге.

    Кроме того, дипломаты попытались возложить на Москву ответственность за удары по украинским объектам, в частности по контрольно-пропускному пункту «Орловка» 1 сентября.

    «Посол категорически опроверг инсинуации румынской дипломатии как нелепые, бездоказательные и абсурдные, указав на неуместность предпринятого демарша, затрагивающего отношения России с другим государством», – сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

    Глава посольства подчеркнул, что любые объекты, используемые Украиной для боевых действий и военного транзита, остаются законной целью для Вооруженных сил России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения немецкой стороны абсолютно безосновательными.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отклонил претензии Берлина из-за отсутствия доказательств.

    Служба внешней разведки сообщила о негласной проработке немецкими властями украинской версии появления дрона в аэропорту Лейпцига.

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    4 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    В Кремле отвергли обвинения ФРГ в якобы причастности к инциденту с дроном

    Песков: Россия отвергает обвинения ФРГ в якобы причастности к инциденту с дроном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает заявления Германии о причастности Москвы к инциденту с беспилотником в Лейпциге, назвав их абсолютно безосновательными.

    Песков назвал обвинения немецкой стороны пустыми и лишенными какой-либо аргументации, передает РИА «Новости».

    «То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, – мы обратили на это внимание. Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какую-то убедительную аргументацию», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также напомнил о бездействии Германии в ситуации со взрывами на газопроводах «Северный поток». Он отметил, что немецкие власти не предъявляли претензий Украине, хотя причастные к диверсии были пойманы практически с поличным. В связи с этим заявления главы МВД ФРГ выглядят более чем неубедительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.

    Президент Владимир Путин объяснил выпады Берлина тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорый и жесткий ответ на бездоказательные претензии немецкой стороны.

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