Голикова сообщила о подготовке нового плана по защите традиционных ценностей

Tекст: Валерия Городецкая

В России завершается разработка нового плана мероприятий по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, рассчитанного до 2030 года. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на встрече цикла «Родина – это люди. Наши ценности», состоявшейся 4 сентября в Национальном центре «Россия», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

По словам вице-премьера, традиционные ценности формировались в России на протяжении столетий и стали неотъемлемой частью национальной культуры, исторического опыта и мировоззрения.

«Сильное и суверенное государство опирается на прочный ценностный фундамент. И здесь я хочу подчеркнуть, что уникальная идентичность нашей страны – это вклад более 190 проживающих в ней народов», – сказала Голикова.

Она напомнила, что 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России. Общие ценностные ориентиры, подчеркнула вице-премьер, объединяют граждан независимо от их национальности, вероисповедания и места проживания.

Одной из важнейших ценностей россияне считают крепкую семью. По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра «Россия», ее выделили 68% опрошенных. Среди других значимых ориентиров респонденты назвали историческую память и преемственность поколений, жизнь, достоинство, права и свободы человека, а также единство народов России.

Голикова отметила, что защита традиционных ценностей имеет статус стратегического национального приоритета. При Государственном совете действует профильная комиссия по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

Действующий комплексный план на 2024–2026 годы включает 142 мероприятия. Они предусматривают совершенствование законодательства, реализацию проектов по сохранению традиционных ценностей и воспитание уважения к ним. Разработка следующего плана, который будет действовать до 2030 года, находится на заключительной стадии.

Вице-премьер также указала на необходимость развития учреждений культуры и их содержательного наполнения, чтобы жители всех регионов страны независимо от возраста имели равный доступ к культурному наследию.

Во время мероприятия Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова вручили деятелям культуры ведомственные медали Александра Твардовского. Награда предназначена в том числе для представителей культуры, искусства и креативных индустрий, реализующих творческие проекты в условиях военных действий и других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

«Для Министерства культуры, для отрасли культуры Родина – это люди, это наши зрители, наши читатели, наши слушатели и деятели культуры. Мы все большая семья, наполненная талантливыми людьми», – сказала Любимова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о работе комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям. По его словам, комиссия уже сформировала более 300 предложений, которые анализируются для последующего представления на итоговом заседании Госсовета.

В качестве примеров сохранения исторического наследия Развожаев привел музейный комплекс «35-я береговая батарея» и музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес».

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, в свою очередь, подчеркнула необходимость выстраивания целой системы сохранения достоверных знаний о прошлом.

«Историческая память – это не отдельные факты и события, а смыслы, которые объединяют нас и позволяют ощущать себя гражданами единой страны. Одна из важнейших ценностей – неприятие нацизма», – заявила она.

Малышева напомнила, что с 2026 года Национальный центр исторической памяти является национальным оператором закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Для сохранения сведений о погибших был создан Национальный портал памяти.

«Сохранение исторической памяти – это дело не только историков, а целая экосистема: кино, театр, образование. Через все эти институты транслируются общие смыслы, формируется культура исторической памяти, основанная на документах и достоверности. Все это – важнейшая прививка против фальсификации истории», – подчеркнула Малышева.

Во встрече также приняли участие представители архивного, театрального и музыкального сообщества. Отдельной темой стала поддержка молодых талантов, доступность дополнительного образования в школах искусств и создание возможностей для профессионального развития молодых специалистов в сфере культуры.

Встреча прошла в рамках Всероссийского проекта «С чего начинается Родина». Цикл «Родина – это люди» объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, общественных деятелей и представителей культуры.

Ранее секретарь Госсовета Алексей Дюмин сообщил о подготовке заседания комиссии по вопросам сохранения культурного наследия.

Участники всероссийского опроса Национального центра «Россия» назвали семью главной ценностью страны.

Правительство России утвердило план мероприятий для укрепления традиционных духовно-нравственных ориентиров.