Bild: Взрывные устройства нашли на электроподстанциях в Германии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Неизвестные заложили взрывные устройства на двух электроподстанциях в немецкой Саксонии, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Опасные находки были сделаны в районе Герлиц. Эта территория располагается на границе с Бранденбургом.

В непосредственной близости от места происшествия находится угольный карьер. Добычу полезных ископаемых там ведет энергетический концерн LEAG.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный злоумышленник взял на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в Германии.

Днем ранее немецкие правоохранители обнаружили шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции в городе Бергхайм. До этого экстренные службы обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.