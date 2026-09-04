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    4 сентября 2026, 19:27 • Новости дня

    Армия Ирана потребовала от США возместить ущерб и покинуть Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов должны возместить ущерб странам Ближнего Востока и вывести свои войска из региона для обеспечения безопасности, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Вашингтону следует компенсировать ущерб, нанесенный странам Ближнего Востока в результате военных действий, и вывести войска, подчеркнул Акраминия, передает ТАСС. «Разумное решение для США – признать реальности, возместить издержки и покинуть регион. Это обеспечит безопасность в регионе и приблизит американский народ к благополучию», – отметил военный.

    По его словам, все текущие проблемы американских войск и трудности граждан США связаны с ошибочными действиями Вашингтона, который совершил агрессию против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от пятимесячного противостояния.

    В ответ советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного и длительного военного противостояния с Вашингтоном.

    Ранее Иран потребовал от Соединенных Штатов выплатить компенсации за нанесенный ущерб и полностью вывести войска из зоны Персидского залива.

    4 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
    NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Омана отклонили предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, пишет New York Post.

    Маскат отказался от инициативы Тегерана по введению совместных сервисных сборов с коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Такое решение, по данным издания, позволило избежать конфликта с Белым домом, пишет New York Post.

    Высокопоставленный региональный чиновник сообщил, что Оман не дал согласия на взимание платы за экологические услуги и обеспечение безопасности даже на добровольной основе. Это противоречит заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции, сделанному на прошлой неделе.

    Источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что отказ от иранского предложения продиктован стремлением поддержать более широкие мирные инициативы в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах с Маскатом по введению транзитных сборов в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил о приближении этих консультаций к финальной стадии.

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    4 сентября 2026, 11:02 • Новости дня
    США задумались о покупке иностранных фрегатов

    TWZ: ВМС США рассматривают закупку фрегатов у Японии и Турции

    США задумались о покупке иностранных фрегатов
    @ Zuma/ТАСС

    Военно-морские силы США рассматривают возможность закупки фрегатов из Японии, Южной Кореи и Турции для быстрого пополнения флота.

    Военно-морские силы США изучают возможность закупки иностранных фрегатов, передает новостной портал The War Zone.

    В текущем исследовании рассматриваются три класса кораблей: японский Mogami, южнокорейский Chungnam и турецкий Istanbul. Этот шаг соответствует стремлению администрации Дональда Трампа быстро нарастить флот, используя так называемую «финскую модель».

    Эта стратегия предполагает строительство первых кораблей за рубежом с последующим переносом производства на американские верфи. Как заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао, необходимо «представить президенту план… для нового конкурентного подхода к приобретению надводных боевых кораблей». Ожидается, что исследование завершится в ноябре текущего года.

    Интерес к иностранным проектам вызван острой потребностью американского флота в малых боевых кораблях. Ранее программа создания прибрежных боевых кораблей LCS столкнулась с множеством проблем, а проект фрегата класса Constellation был отменен из-за постоянных изменений в конструкции. В то же время Конгресс США активно выступает против закупок иностранных военных кораблей, опасаясь негативных последствий для отечественной судостроительной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты прекратили строительство серии фрегатов Constellation.

    Военно-морские силы США запланировали масштабное расширение флота к 2055 году.

    Австралия закупит японские боевые корабли класса Mogami.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховная Рада Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Белоусов напутствовал генерала Клименко перед отправкой в зону спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов напутствовал генерал-майора Вадима Клименко перед отправкой в зону специальной военной операции, сообщает Минобороны.

    Глава российского военного ведомства пожелал успехов генерал-майору Вадиму Клименко, который отправляется в зону проведения специальной военной операции, передает Минобороны.

    «Удачи! Всем ребятам большой привет», – сказал министр.

    Кроме того, руководитель ведомства выслушал доклады командования Тихоокеанского флота. Военные отчитались о выполнении задач по обеспечению безопасности в регионе. Также обсуждались вопросы организации охраны и обороны пунктов базирования сил флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал сдачу новых домов для военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке.

    В августе президент России Владимир Путин принял участие в масштабных учениях данного объединения.

    Во время этих маневров экипажи боевых кораблей успешно отразили атаки условных беспилотников в акватории Охотского моря.

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    3 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана

    Sky News Arabia: Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные взяли под контроль южноливанские высоты Али-эт-Тахер, где находился важный опорный пункт шиитской группировки «Хезболла», сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Вооруженные силы Израиля установили оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Ранее там располагался форпост шиитской организации «Хезболла».

    Израильский военный источник сообщил, что горный район полностью очищен от шиитских боевиков. «Завершено разминирование подземной военной инфраструктуры», – отметил собеседник телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля шиитское движение использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской технике в районе высоты Али-ат-Тахер.

    В начале августа вооруженные силы Израиля подвергли эту стратегическую возвышенность массированному артиллерийскому обстрелу.

    В конце прошлого месяца израильская авиация поразила арсеналы боевиков на данной территории.

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    4 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Россия собралась впервые показать новейшее оружие в Египте

    «Рособоронэкспорт»: Россия впервые покажет в Египте ЗРК ТКБ-1167 и ЗАК-30

    Tекст: Мария Иванова

    На международном авиасалоне в Эль-Аламейне состоится мировая премьера передовых российских зенитных комплексов и уникального боевого модуля ТКБ-1167 для уничтожения дронов.

    «Рособоронэкспорт» продемонстрирует новейшие системы противовоздушной обороны на международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026, передает РИА «Новости».

    Выставка пройдет на территории аэропорта Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.

    ««Рособоронэкспорт» подготовил экспозицию с самой перспективной для Египта, стран Африки и Ближнего Востока российской продукцией, прошедшей проверку в реальных условиях. Мы представляем новейшие самолеты и вооружение для них, средства ПВО, в том числе решения для борьбы с БПЛА, барражирующие боеприпасы и беспилотники», – заявил гендиректор компании Александр Михеев.

    Главной премьерой станет система поражения воздушных целей ТКБ-1167. Этот боевой модуль оснащен четырьмя танковыми пулеметами и способен в автоматическом режиме находить, захватывать и уничтожать дроны. Также за рубежом впервые покажут зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», оборудованный системой программирования подрыва снарядов.

    Кроме того, на выставке ожидается демонстрация перспективных беспилотных платформ С-71М и С-71К. Эти аппараты предназначены для запуска с борта истребителей пятого поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные инженеры завершили разработку зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель».

    Российские военные задействовали данную систему для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших ракет С-71К «Ковер».

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Российские хакеры узнали число мобилизованных на Украине через салон красоты

    Хакеры из России взломали базу Нацполиции Украины через ссылку на салон красоты

    Российские хакеры узнали число мобилизованных на Украине через салон красоты
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Нарышкин предупредил о риске глобального конфликта в Евразии

    Нарышкин: Риск возникновения масштабного конфликта в Евразии реален

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил серьезные опасения из-за высокой вероятности возникновения крупного вооруженного противостояния на евразийском пространстве.

    Нарышкин констатировал реальную угрозу масштабного конфликта на евразийском пространстве. Он озвучил свой тревожный прогноз во время заседания совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Стрельне, передает РИА «Новости». Участники встречи обсудили актуальные вызовы для государств содружества.

    «Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И это вызывает самые-самые серьезные опасения», – заявил руководитель российской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза готовится к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году.

    Ранее сообщалось, что европейские элиты целенаправленно срывают любые попытки мирного урегулирования. Кроме того, спецслужбы Европы прогнозируют скорое исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск.

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    4 сентября 2026, 10:42 • Новости дня
    Военные США начали расследование смертельного удара по иранской свадьбе

    Командование США начало проверку из-за гибели людей на свадьбе в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство проводит внутреннюю проверку обстоятельств воздушного удара по жилому дому в Иране, в результате которого погибли пять участников свадебной церемонии.

    Официальные лица подтвердили факт проведения расследования инцидента с жертвами среди гражданского населения, передает портал Axios.

    Трагедия произошла в минувший вторник во время военной операции на территории Ирана. По данным Иранского общества Красного Полумесяца, взрыв унес жизни пяти человек, еще 67 получили ранения.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию на брифинге в Белом доме. «Мы расследуем это, потому что нам, очевидно, не все равно», – заявил политик.

    Он добавил, что американские военные стремятся учиться на своих ошибках, и пообещал провести максимально полное разбирательство.

    Представитель Центрального командования капитан Тим Хокинс отметил, что армия США никогда не делает мишенью мирных жителей. Известно, что в среду адмирал Брэд Купер распорядился начать внутреннюю проверку. Целью удара в этом районе была вышка связи двойного назначения.

    Сейчас следователи изучают записи с беспилотников и процедуры идентификации целей. Специалисты также проверят версию о случайном падении иранского боеприпаса рядом со зданием. Ранее, в первый день конфликта шесть месяцев назад, при ударе по школе погибли 150 человек, расследование этого эпизода скоро завершится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами американской атаки на свадебную церемонию в провинции Хормозган стали пять человек.

    В ответ на это нападение иранские военные нанесли серию ударов по базам США на Ближнем Востоке.

    Ранее Пентагон начал расследование весеннего ракетного удара по иранской школе с множеством погибших детей.

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    4 сентября 2026, 07:50 • Новости дня
    В России создали скрытый комплекс РЭБ для гражданских автомобилей

    В России началось применение комплекса РЭБ «Сварог 12» в автобоксе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Началось применение в России автомобильного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сварог 12» в автобоксе для защиты гражданского транспорта от беспилотников, сообщили в научно-производственном центре «Сварог».

    В России началось применение автомобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Сварог 12», размещенного в компактном автобоксе, передает ТАСС. Устройство предназначено для защиты гражданского транспорта от беспилотников на прифронтовых территориях.

    «На прифронтовых территориях увеличились случаи атак украинских дронов на гражданскую технику. В связи с этим было запущено производство автомобильного РЭБ «Сварог 12», – рассказали в научно-производственном центре «Сварог». Там добавили, что изделие не привлекает излишнего внимания, а сейчас применяется модель на 12 каналов мощностью 50 Вт.

    Комплекс создает вокруг автомобиля защитную зону, снижая риск атаки с воздуха. Как пояснили разработчики, устройство подавляет каналы управления дронами в диапазонах 300-3300 МГц и 5800+ МГц. Оно защищает от FPV-дронов, грузовых беспилотников и аппаратов самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты научно-производственного центра «Сварог» начали испытания новейшего лазерного комплекса противодействия беспилотникам «Перун».

    Российские подразделения в зоне спецоперации провели боевую апробацию зенитного дрона «Сварог про».

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты бронетехники новым комплексом радиоэлектронной борьбы «СЕРП-FPV».

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    4 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Эксперт назвал главные успехи российской армии за лето

    Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская армия за летние месяцы добилась значительных успехов на нескольких участках фронта, включая расширение зоны безопасности под Харьковом и взятие Константиновки, заявил военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

    Вооруженные силы России добились значительных результатов на нескольких направлениях за летние месяцы, рассказал военный обозреватель и сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью изданию Lenta.ru.

    «Во-первых, это расширение зоны безопасности в Харьковской области. К востоку от Волчанска образовался практически полукотел», – отметил эксперт.

    Еще одним крупным достижением российской армии стало освобождение Константиновки. Этот шаг является частью масштабной операции по взятию под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, на данном участке военные заняли возвышенность около Рай-Александровки и начали продвижение к Николаевке, расположенной рядом со Славянском.

    В настоящее время интенсивные бои продолжаются за Доброполье. Важные события происходят и в Запорожской области, где начались столкновения в районе Орехова, добавил Полетаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области.

    В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Месяцем ранее подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР.

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    4 сентября 2026, 12:01 • Новости дня
    Концерн «Калашников» передал госзаказчику крупную партию автоматов АК-12

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал Вооруженных сил России пополнился масштабной партией автоматов АК-12 образца 2023 года, доработанных на основе реального боевого опыта.

    Оружейное предприятие отгрузило государственному заказчику партию автоматов АК-12 калибра 5,45 миллиметра, передает концерн «Калашников».

    Данное стрелковое оружие по праву считается самым востребованным в рядах Вооруженных сил России, что подтверждается ежегодным увеличением объемов его выпуска.

    Специалисты непрерывно совершенствуют модель на основе отзывов бойцов из зоны проведения спецоперации. Подобный подход позволяет сделать АК-12 вершиной всей линейки автоматов знаменитого бренда.

    Высокая эффективность изделия на поле боя привлекает внимание зарубежных заказчиков. Иностранные партнеры все чаще заключают контракты на поставку оружия под патроны калибров 5,45 и 7,62 миллиметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата.

    В начале года концерн анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    В прошлом году предприятие полностью выполнило госконтракт на поставку партии автоматов образца 2023 года.

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    4 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Неразорвавшийся украинский беспилотник упал во двор жилого дома в Севастополе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из дворов Севастополя обнаружили неразорвавшийся сбитый беспилотник после успешного отражения массированной воздушной атаки на город.

    Опасную находку выявили в районе Радиогорки. Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили семь вражеских аппаратов. В результате падения обломков никто из мирных жителей не пострадал.

    «Спасательная служба к настоящему времени зафиксировала возгорание на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. Кроме того, в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале на платформе Max.

    Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия активно работают оперативные службы. Военные и мобильные огневые группы полностью отразили нападение на город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников над Севастополем.

    Несколькими днями ранее силы противовоздушной обороны отразили две атаки 13 украинских дронов.

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    4 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эстония отправила на Украину некачественные боеприпасы

    The Telegraph: Эстония поставила Киеву неисправные боеприпасы на 70 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро, пишет The Telegraph.

    Боеприпасы, закупленные Эстонией для Украины на деньги Евросоюза, оказались некачественными и непригодными к использованию. Контракт на 70 млн евро заключили с компанией, не имевшей опыта производства снарядов, пишет британская газета The Telegraph.

    В результате ни один снаряд не поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По данным эстонского издания Eesti Ekspress, партия от итальянско-индийской компании Datasel была неполной и технически неисправной.

    Скандал привел к отставке министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Он взял ответственность за провальную сделку, заявив: «Руководитель должен иметь мужество отвечать за принятые решения, даже если он не несет личной ответственности».

    Премьер-министр Кристен Михал созвал срочное заседание правительства. Прокуратура Эстонии начала уголовное расследование, а дело передано в Европейский арбитражный суд для разбирательства с подрядчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку. Ранее сообщалось, что Таллин перевел фиктивной итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии.

    До этого Киев лишился сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей.

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    4 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Нарышкин заявил о готовности армии России разгромить любого агрессора

    Нарышкин: Россия способна разгромить любого агрессора

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о способности отечественных вооруженных сил эффективно отразить нападение и разгромить любого потенциального противника.

    «Совсем недавно блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области», – напомнил глава ведомства, передает ТАСС.

    Нарышкин отметил, что российские войска, расположенные в Ленинградской области, приграничных районах Северо-Запада и Запада страны, а также силы Балтийского флота обладают всеми необходимыми ресурсами. По его словам, эти группировки способны предотвратить любую попытку нападения и нанести сокрушительное поражение любому потенциальному противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин сообщил об усилении военных позиций НАТО на границе с Калининградской областью.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о подготовке Североатлантическим альянсом нападения на этот российский регион.

    В мае текущего года Москва подтвердила наличие достаточного потенциала для силового завершения любых противостояний.

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    4 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Министерства обороны успешно ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов при попытке атаковать столичный регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны предотвратили налет вражеских дронов, сообщил Собянин в своем канале в Max. Военные ликвидировали девять аппаратов на подлете к столице.

    В настоящее время на местах падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня силы противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне российские военные отразили массированную атаку 17 дронов на столицу. В середине августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 13 летевших к городу беспилотников.

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