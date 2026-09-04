Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве

Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти

Сечин: Доля России в импорте нефти Китая достигла рекордных 23%

Tекст: Мария Иванова

Поставки сырья из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 млн тонн, передает РИА «Новости».

«Наша страна на протяжении уже четырех лет является крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн. За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Руководитель компании отметил достижения в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в рамках Восточного экономического форума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.

Вице-премьер Александр Новак заявил о росте объемов отгрузки сырья в КНР на 25% за семь месяцев. За этот же период экспорт российской нефти в Китай превысил 66 млн тонн.