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    4 сентября 2026, 19:06 • Новости дня

    Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве

    Глава ИКИ РАН Петрукович: Россия и КНР договорились вместе изучать лунный грунт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

    Москва и Пекин продолжают развивать научное взаимодействие в космической отрасли в рамках четырех новых документов, сообщил Петрукович. Договоренности охватывают проекты по изучению спутника Земли и анализу инопланетного грунта, передает ТАСС.

    «По научной сфере с Китаем заключено четыре соглашения», – заявил глава ИКИ РАН в ходе II Российско-китайского форума в Хабаровске.

    Ученый уточнил, что стороны планируют совместную работу над Международной лунной станцией на правительственном уровне. Также партнерство предполагает реализацию лунных миссий и другие перспективные направления, создающие надежную базу для дальнейшего освоения внеземного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский прибор для изучения лунной пыли поступил в Китай для миссии «Чанъэ-7». А посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об активной реализации соглашения по международной научной лунной станции.

    Ранее Москва и Пекин договорились о совместном создании лунной электростанции.

    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    4 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти

    Сечин: Доля России в импорте нефти Китая достигла рекордных 23%

    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Доля российской нефти в общем объеме импорта Китая за первые семь месяцев 2026 года достигла рекордной отметки в 23%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

    Поставки сырья из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Наша страна на протяжении уже четырех лет является крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн. За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Руководитель компании отметил достижения в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в рамках Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о росте объемов отгрузки сырья в КНР на 25% за семь месяцев. За этот же период экспорт российской нефти в Китай превысил 66 млн тонн.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховная Рада Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    4 сентября 2026, 15:51 • Новости дня
    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай

    Миллер: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай обновили суточные рекорды

    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

    Он отметил, что объемы экспорта российского топлива китайским потребителям продолжают стабильно расти, передает РИА «Новости». «Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой, поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в этом году ставят новые суточные рекорды», – заявил Миллер.

    Всего за текущий год корпорация зафиксировала три исторических максимума прокачки: два в январе и один в июле.

    В январе текущего года Газпром установил исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китай.

    В декабре прошлого года компания обновила максимум прокачки по газопроводу «Сила Сибири».

    В ноябре 2025 года объем экспортируемого газа превысил контрактные обязательства холдинга.

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    1 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Физики зафиксировали вероятный сигнал темной материи в подземной лаборатории США

    Reuters: В подземной лаборатории США пойман вероятный сигнал темной материи

    Физики зафиксировали вероятный сигнал темной материи в подземной лаборатории США
    @ Matthew Kapust/Sanford Underground Research Facility/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследователи на подземном комплексе в Южной Дакоте зафиксировали единичный сигнал, который может свидетельствовать о взаимодействии гипотетических частиц темной материи с обычным веществом, пишет Reuters.

    Ученые, работающие на подземном исследовательском комплексе Sanford Underground Research Facility в американском штате Южная Дакота, зафиксировали возможное проявление темной материи, передает РИА «Новости».

    Эксперимент LUX-ZEPLIN проводится на глубине почти полтора километра в бывшей золотой шахте, где специальный детектор заполнен десятью тоннами жидкого ксенона, пишет Reuters.

    Специалисты рассчитывают обнаружить крайне редкие столкновения гипотетических частиц темной материи, называемых вимпами, с атомами ксенона. В ходе исследований было зафиксировано единичное событие – так называемая ядерная отдача, соответствующая ожидаемому взаимодействию вимпа с ядром атома ксенона.

    «Важно отметить, что, поскольку это всего лишь единичный случай, мы пока не утверждаем, что это темная материя», – заявил ведущий автор исследования, физик Сэм Эриксен из Бристольского университета.

    Наблюдаемые результаты могут иметь и другое объяснение, поэтому сейчас исследователи пытаются исключить альтернативные источники сигнала. Темная материя не испускает и не отражает свет, оставаясь невидимой для телескопов, однако ее существование предполагается по гравитационному воздействию на галактики. Согласно одной из гипотез, она помогла сформироваться крупномасштабным структурам Вселенной.

    Ранее российские ученые разработали новую модель для объяснения темной материи.

    Исследователи описали способные вызывать землетрясения невидимые астероиды из этой субстанции.

    Аргентинские астрофизики выдвинули гипотезу о существовании гигантского комка темной материи в центре нашей Галактики.

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    4 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    Археологи подтвердили человеческие жертвоприношения в древнем Поволжье

    В нижегородском могильнике нашли доказательства человеческих жертвоприношений

    Археологи подтвердили человеческие жертвоприношения в древнем Поволжье
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок в Нижегородской области российские археологи нашли доказательства практики человеческих жертвоприношений у древних финно-угорских племен.

    Российские археологи нашли доказательства того, что финно-угорские племена приносили людей в жертву, передает ТАСС.

    В пресс-службе Самарского университета имени Королева рассказали, что этот ритуал проводился во время похорон знатных воинов.

    «Ученые Самарского университета и Института археологии РАН (Москва) в ходе раскопок древнего могильника в Нижегородской области подтвердили ранее выдвинутое предположение о возникшей в I веке н. э. на территории Среднего Поволжья практике принесения людей в жертву», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Раскопки ведутся с 2021 года на Пильнинском первом грунтовом могильнике, который датируется I веком н. э. Начальник экспедиции Сергей Зубов отметил, что захоронения принадлежат вооруженным воинам-захватчикам, пришедшим из Приуралья и Зауралья.

    Ученые обнаружили крупное захоронение с останками двух воинов, лошади и отдельно лежащим человеческим черепом. Исследователи считают, что это останки пленного врага или раба, принесенного в жертву в ходе погребального обряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские археологи нашли редчайшую гробницу X века в Суздальском Ополье.

    Британские исследователи обнаружили следы необычных погребальных ритуалов внутри древнего женского черепа.

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    3 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Белый дом отговорил компании США от космического саммита Макрона

    США призвали SpaceX и другие компании игнорировать космический саммит во Франции

    Белый дом отговорил компании США от космического саммита Макрона
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на американские аэрокосмические компании, призывая их проигнорировать предстоящий космический саммит в Париже.

    Белый дом рекомендовал американским космическим компаниям отказаться от участия в международном саммите в Париже, пишет Politico.

    Представитель Управления по научно-технической политике во время закрытой телефонной беседы предупредил представителей SpaceX, Stoke Space, K2 Space и Astra, что присутствие на мероприятии может быть расценено как негласная поддержка космической политики Евросоюза.

    «Администрация Дональда Трампа продолжает сотрудничать с союзниками и партнерами в космосе», – заявил источник издания. Он отметил, что американская сторона ожидает продуктивных дискуссий по ключевым приоритетам, включая научные миссии и космическую безопасность.

    Американские чиновники выразили недовольство тем, что Франция не согласовала саммит с Вашингтоном, а также указали на «антиконкурентную практику» Парижа. Кроме того, обеспокоенность вызвало ожидаемое присутствие китайской делегации на мероприятии, которое пройдет 9 и 10 сентября.

    Саммит, организованный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, соберет представителей более 120 стран. Мероприятие проходит на фоне планов Европы по укреплению суверенного космического потенциала и снижению зависимости от США, включая увеличение военных расходов на космос до 10,2 млрд евро к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент США выдвинул ультиматум Эммануэлю Макрону из-за налогов на американские корпорации.

    В прошлом году администрация Белого дома изучала возможность привлечения стартапа Stoke Space к государственным проектам вместо SpaceX.

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню предупредил об угрозе американских космических компаний для стратегической автономии Европы.

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    2 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Путин: Товарооборот между Россией и Китаем станет рекордным в этом году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ожидает достижения новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Глава государства обсудил экономическое сотрудничество на полях Восточного экономического форума с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости». В ходе встречи российский лидер подчеркнул устойчивый рост коммерческих показателей двух стран.

    «На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 млрд долларов, а в 2025 году это почти 240 млрд, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд», – заявил Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие традиционно выступает ключевой площадкой для укрепления связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об увеличении товарооборота на 25% за первое полугодие.

    Президент РФ Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику в объеме двусторонней торговли.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    2 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    Ученые из Тюмени нашли основную причину опасных перееданий

    Сбой гормонов назвали причиной переедания

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследователи Тюменского медицинского университета совместно с учеными из НИУ ВШЭ выявили связь между гормональным дисбалансом и расстройствами пищевого поведения.

    Российские ученые доказали, что склонность к перееданию часто связана с гормональным дисбалансом и генетикой, а не с отсутствием силы воли, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Медицинский совет».

    Исследователи выявили пороговые значения гормонов, отвечающих за голод и насыщение.

    «Мы проанализировали генетические особенности пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена (предиабетом). Нас интересовали такие регуляторы аппетита, как грелин и лептин, характеризующие чувство голода и насыщения. Нам удалось обозначить четкие пороговые значения, ассоциированные с высоким риском пищевых расстройств, а также влияние на это социальных, трудовых и поведенческих факторов», – объяснила доцент ТМУ Дилара Исакова.

    По ее словам, полученные данные помогут выявлять людей, склонных к пищевым расстройствам и сопутствующим осложнениям, таким как ожирение и диабет.

    Оценка пищевого поведения на этапе предиабета позволит врачам эффективнее выстраивать терапию и предотвращать серьезные заболевания.

    Исакова отметила, что совместная работа пациента с терапевтом, психологом и медсестрой дает возможность успешно бороться с расстройствами пищевого поведения.

    Новый метод уже внедряется в клиниках Тюменской области, а в дальнейшем его планируют стандартизировать и сделать более персонализированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Онищенко заявил, что Россия оказалась в десятке стран по темпам роста ожирения. Врачи разработали проект новых клинических рекомендаций, предлагающих ввести диагноз «сверхожирение». Минздрав в мае сообщал о наличии ожирения у каждого третьего жителя России.

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    3 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Китай заявил о готовности реализовать договоренности с Россией

    Вице-премьер Сюэсян: Китай готов реализовать договоренности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил о готовности Пекина в полной мере выполнить все договоренности, достигнутые лидерами России и Китая.

    «Китайская сторона готова полностью реализовать важные договоренности между главами государств, обеспечивая дальнейшее наращивание регионального сотрудничества на более высоком уровне, чтобы придать новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений», – заявил Сюэсян на пленарной сессии ВЭФ-2026, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что партнерство России и Китая дает плодотворные результаты под стратегическим руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина. В качестве примера успешного взаимодействия он привел формат сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России.

    Политик также подчеркнул значимость взаимного безвизового режима между двумя странами. По его словам, отмена виз способствует бурному развитию пассажирских и грузовых перевозок через пункты пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дином Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    В ходе этих переговоров российский лидер спрогнозировал достижение нового исторического рекорда во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Сам китайский вице-премьер назвал КНР крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока.

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    2 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковые снимки наводнения в Непале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский спутник «Ресурс-П» запечатлел последствия катастрофического наводнения в Непале, унесшего жизни более тысячи человек после схода ледника, сообщили в Роскосмосе.

    Госкорпорация в своем канале в Max опубликовала кадры, демонстрирующие масштабы разрушительного разлива реки Трисули в Непале.

    «Спутник «Роскосмоса» сфотографировал реку Трисули с высоты около 500 км больше чем за месяц до наводнения и через два дня после», – отмечается в описании к опубликованным материалам.

    Ранее непальские ученые сравнили мощность сошедшего ледника со взрывом атомной бомбы.

    МИД Непала сообщил о пропаже сотен иностранных граждан.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.

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    2 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин заявил о расширении энергетического сотрудничества с Китаем

    Путин: Россия и КНР наращивают сотрудничество в сфере энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике.

    На полях Восточного экономического форума Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике, передает РИА «Новости».

    «Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области – энергетике», – сказал он.

    Кроме того, президент выразил уверенность в успешных результатах совместной работы по развитию хозяйственной кооперации. Он подчеркнул, что поиск оптимальных путей взаимодействия послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между государствами.

    Глава государства напомнил, что китайский вице-премьер примет участие в восьмом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Мероприятие традиционно проходит в привязке к Восточному экономическому форуму, который продлится во Владивостоке до 4 сентября.

    В июле представители России и Китая договорились об укреплении партнерства в энергетической сфере.

    Месяцем ранее Путин анонсировал подготовку новых масштабных соглашений между странами.

    В мае глава государства сообщил о завершении строительства энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

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    2 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился с вице-премьером Китая во Владивостоке

    Путин встретился с вице-премьером Китая Сюэсяном во Владивостоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

    Путин прибыл в столицу Приморья в среду для участия в Восточном экономическом форуме. В рамках программы он провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров стала второй по счету. В июне 2025 года китайский политик уже посещал Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В четверг, 3 сентября, Путин и Сюэсян совместно выступят на пленарном заседании ВЭФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    Представитель МИД Китая Го Цзякунь накануне подтвердил визит вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна на это мероприятие.

    В прошлом году на встрече с китайским политиком глава российского государства отметил рост двустороннего товарооборота до 245 млрд долларов.

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    2 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Ученые зафиксировали рост солнечной активности минувшим летом

    ИКИ РАН: Число мощных вспышек на Солнце летом выросло на 30%

    Tекст: Мария Иванова

    Летом этого года количество сильных вспышек на звезде увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

    Минувшее лето стало периодом неожиданно высокой активности звезды вопреки прогнозам о спаде цикла, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    С начала июня по конец августа зафиксировано 82 вспышки уровня M и выше. Из них три события достигли высшего балла X, тогда как годом ранее наблюдалось 62 сильные вспышки и две класса X.

    Геомагнитная обстановка, несмотря на ожидания, продемонстрировала обратную тенденцию. Количество дней с магнитными бурями сократилось вдвое – до девяти против 18 в прошлом году. Наиболее мощная буря этого лета произошла 4 июля, достигнув уровня Kp=7,3, что ниже максимума предыдущего года (Kp=8,0).

    Осень началась в условиях относительного спокойствия на звезде. В настоящее время вспышки практически отсутствуют, однако ученые напоминают, что в прошлом году самые мощные события произошли именно в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа эксперты ИКИ РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

    В начале июля на звезде завершился мощный двухнедельный всплеск активности.

    Перед этим ученые зафиксировали рекордные за два года 26 подобных событий за одни сутки.

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