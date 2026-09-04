Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве

Москва и Пекин продолжают развивать научное взаимодействие в космической отрасли в рамках четырех новых документов, сообщил Петрукович. Договоренности охватывают проекты по изучению спутника Земли и анализу инопланетного грунта, передает ТАСС.
«По научной сфере с Китаем заключено четыре соглашения», – заявил глава ИКИ РАН в ходе II Российско-китайского форума в Хабаровске.
Ученый уточнил, что стороны планируют совместную работу над Международной лунной станцией на правительственном уровне. Также партнерство предполагает реализацию лунных миссий и другие перспективные направления, создающие надежную базу для дальнейшего освоения внеземного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский прибор для изучения лунной пыли поступил в Китай для миссии «Чанъэ-7». А посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об активной реализации соглашения по международной научной лунной станции.
Ранее Москва и Пекин договорились о совместном создании лунной электростанции.