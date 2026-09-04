  • Новость часаГермания заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
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    Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле
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    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    Путин поручил создать экспозиции о подвигах подростков во времена ВОВ
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    Путин предложил создать единый сервис для патриотического туризма
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    4 сентября 2026, 17:24 • Новости дня

    Миллер сообщил о рекордных запасах газа в хранилищах России

    Миллер: «Газпром» доведет запасы газа в ПХГ России до рекордных 73,3 млрд кубов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В текущем году резервы голубого топлива в российских подземных хранилищах достигнут исторического максимума в 73,296 млрд кубометров, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

    «Мы ведем с вами работу по развитию подземных хранилищ. В этом году «Газпром» выведет оперативный резерв газа в подземных хранилищах на уровень 73 млрд 296 млн кубометров. И это, как вы знаете, будет новым историческим рекордом для газовой отрасли России», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    В апреле правление поручило дочерним структурам обеспечить указанный объем запасов к предстоящему зимнему сезону 2026-2027 годов. Максимальная суточная производительность объектов сохранится на уровне 858,8 млн кубометров.

    Кроме того, планируется создать резервы в странах-партнерах: 1,14 млрд кубометров в Белоруссии и 107 млн кубометров в Армении. К прошлой зиме запасы также находились на рекордной отметке в 73,17 млрд кубометров.

    В апреле руководство компании поставило задачу сформировать исторически максимальный запас топлива к началу сезона отбора.

    Зимой суточные объемы поставок газа российским потребителям достигли нового абсолютного максимума из-за резкого похолодания.

    К началу прошлого осенне-зимнего периода оперативный резерв в отечественных хранилищах составил рекордные 73,17 млрд кубометров.

    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

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    4 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на расплывчатые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем российской военной базы в Гюмри.

    Дипломат процитировала повесть Михаила Булгакова в своем Telegram-канале, оценивая сообщения о позиции Еревана. «Вы мужчина или женщина», – написала Захарова.

    Поводом для комментария стала недавняя встреча президента России Владимира Путина с главой армянского правительства. Российский лидер подчеркнул готовность вывести 102-ю военную базу из Гюмри уже на следующий день, если армянская сторона сочтет ее присутствие ненужным.

    В ответ армянский премьер озвучил весьма неопределенную позицию. Он пояснил, что Ереван не станет возражать против вывода войск, однако готов к обсуждению вопроса, если Москва захочет сохранить свой военный объект.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал оперативно свернуть военную базу в Гюмри при ее ненужности.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал армянские власти сохранить этот военный объект.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений от Еревана для изменения статуса базы.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховная Рада Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне

    Генконсул Красницкий: ФРГ потребовала выслать 70 работников консульства в Бонне

    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая сторона потребовала отъезда российских дипломатических работников из-за прекращения работы генерального консульства в Бонне, сообщил генеральный консул Олег Красницкий.

    Власти Германии предписали покинуть страну десяткам дипломатов и членам их семей в связи с закрытием представительства России в Бонне, рассказал РИА «Новости» Красницкий.

    «Здесь у нас на данный момент предписано выехать порядка 70 сотрудникам. Плюс члены семьи и дети», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Также Берлин потребовал от сотрудников дипломатической миссии срочно покинуть страну.

    Кроме того, позже немецкое правительство запретило переводить специалистов закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    4 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва

    Актриса Поргина: Михаил Ефремов возвращается в кино после перерыва

    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Михаил Ефремов вернется на съемочную площадку после временной паузы, необходимой артисту для погружения в режиссуру и поиска себя на театральной сцене, сообщила актриса Людмила Поргина.

    Поргина выразила уверенность, что Ефремов обязательно вернется к съемкам, передает «Газета.Ru». Сейчас артисту требуется время для поиска себя на театральной сцене.

    Вдова Николая Караченцова поддерживает выбор коллеги в пользу театра. «Он понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссером. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю», – призналась Поргина.

    Актриса добавила, что ее супруг также ставил спектакли на первое место, а в кино снимался только в свободное время. По ее словам, Ефремов недавно вернулся к свободной жизни и теперь ищет себя в репертуаре и режиссуре, чтобы стать значимым событием в театральной среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ефремов исполнит главную роль в драмеди «Отец. Еще отец».

    Режиссер Сергей Кальварский анонсировал съемки нового сериала с участием артиста.

    До этого Никита Михалков официально включил актера в труппу театра «Мастерская 12».

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    3 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян

    The Guardian: ЕК готовит новые визовые ограничения для граждан России

    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян
    @ EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России, ссылаясь на необходимость устранения рисков безопасности, пишет The Guardian.

    Евросоюз готовит адресные визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий», говорится в материале The Guardian. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ведомство работает над предложениями по ужесточению визовых правил для граждан третьих стран.

    «Мы готовим предложение об адресных ограничительных визовых мерах, направленных, в частности, на устранение рисков безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран», – заявил Ламмерт.

    По его словам, число выданных россиянам виз сократилось с четырех млн до начала конфликта до 618 тыс. в 2025 году.

    Обсуждение новых мер началось после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    В конце июня Еврокомиссия опровергла информацию о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

    В прошлом году Евросоюз полностью прекратил оформление новых многократных въездных документов для граждан России.

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    4 сентября 2026, 15:51 • Новости дня
    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай

    Миллер: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай обновили суточные рекорды

    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

    Он отметил, что объемы экспорта российского топлива китайским потребителям продолжают стабильно расти, передает РИА «Новости». «Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой, поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в этом году ставят новые суточные рекорды», – заявил Миллер.

    Всего за текущий год корпорация зафиксировала три исторических максимума прокачки: два в январе и один в июле.

    В январе текущего года Газпром установил исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китай.

    В декабре прошлого года компания обновила максимум прокачки по газопроводу «Сила Сибири».

    В ноябре 2025 года объем экспортируемого газа превысил контрактные обязательства холдинга.

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    4 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»

    Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта» и подготовиться к масштабному военному конфликту к 2030 году.

    Руководство Евросоюза активно готовится к масштабному вооруженному конфликту, который может начаться к 2030 году, заявил Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА «Новости».

    «Предпринимая попытки возродить в Европе «дух вермахта», европейские элиты прикладывают к этому серьезные усилия... Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», – сказал глава СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о подготовке европейскими странами нападения на манер Гитлера.

    Президент России Владимир Путин обвинил руководство западных государств в намеренном создании нестабильности на международной арене.

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    4 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей

    Путин: Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей

    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил о необходимости передачи будущим поколениям россиян характера победителей, унаследованного от героических предков.

    Глава государства подчеркнул, что сохранение исторической правды остается важнейшим направлением государственной политики, передает РИА «Новости». По его словам, эта работа ведется постоянно и опирается на достижения предшествующих поколений.

    «Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки», – заявил Путин. Он добавил, что подвиги предков имеют огромное значение для укрепления единства общества.

    Президент также отметил значимую роль исторических примеров в воспитании молодежи. В качестве одного из них он привел трудовой подвиг подростков 14-15 лет, которые ковали победу в тылу во время Великой Отечественной войны.

    На параде Победы президент России Владимир Путин подчеркнул мотивирующее значение подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    Глава государства отметил силу единства и преданности родине советского народа.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал память о Великой Отечественной войне главным ориентиром для формирования образа будущего страны.

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    4 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    ВС России поразили действующий в интересах ВСУ логистический центр в Николаеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников большой дальности нанесли удары по логистическим центрам и судам с западным вооружением для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Как сообщает ведомство в Max, в Николаевской области уничтожен логистический объект в Николаеве, обеспечивавший поставки военно-технического оборудования для ВСУ. В Киевской области был поражен центр в Броварах, где хранились товары двойного назначения и военное имущество.

    В Одесской области российские силы атаковали места сосредоточения большегрузной техники в населенном пункте Дачное, которая использовалась для подвоза боеприпасов украинским подразделениям. Кроме того, в порту Черноморск был поражен сухогруз с западным военно-техническим имуществом для украинской армии.

    Также в акватории Черного моря восточнее Одессы успешно атакованы сухогруз и танкер. На этих судах находились комплектующие для производства беспилотников, боеприпасы и горючее, предназначенные для нужд ВСУ.

    Напомним, 2 сентября российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    Днем ранее ударные дроны атаковали крупный логистический центр в Одесской области.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по логистическому центру в Броварах.

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    3 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Запрещенный в служении иеромонах Дионисий погиб под Тверью

    Tекст: Ольга Иванова

    Запрещенный в служении иеромонах Дионисий, в миру Дмитрий Батраев, погиб в Тверской области в результате возгорания катера.

    Инцидент с трагическим исходом произошел 1 сентября в деревне Заполек Осташковского муниципального округа, сообщает РИА «Новости». В моторном отсеке катера вспыхнуло пламя, унесшее жизнь одного человека.

    «1 сентября поступило сообщение о пожаре в моторном отсеке катера в деревне Заполек Осташковского муниципального округа. На происшествие реагировали подразделения МЧС России и ГИМС. В результате пожара один человек погиб», – заявили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной возгорания специалисты называют разгерметизацию топливной системы судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа местная жительница погибла при опрокидывании катера в Дагестане.

    Следственный комитет сообщил о гибели двух человек в результате столкновения маломерных судов на Волге.

    В мае после переворота моторной лодки на реке Ангаре скончался один взрослый пассажир.

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    4 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян

    Глава МИД Литвы Будрис призвал ЕС сократить выдачу шенгенских виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз россиянам и ускорить введение новых санкций.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на рабочей встрече в Сейме призвал страны Европы сократить выдачу шенгенских виз гражданам России и чаще вводить санкции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовский новостной портал Delfi.

    «Совершенно неприемлемо… выдавать рекордное количество шенгенских виз, как это происходило в прошлом и этом году. Мы должны сокращать их число. Как известно, Литва не выдает туристические визы гражданам России, однако в Европе их полно», – заявил Будрис.

    По словам министра, кинетические операции, проводимые в последнее время Россией, не имеют для нее политической цены, поэтому НАТО должен принять меры сдерживания, например, ограничить возможности россиян действовать в Европе. Он также предложил ограничить число российских дипломатов и их свободу передвижения.

    Будрис считает, что новые ограничения нужно вводить чаще, а также вернуться к вопросу санкций против крупнейших энергетических компаний и полному отключению России от SWIFT. Он добавил, что санкции следует разбивать на мелкие пакеты и принимать быстрее.

    Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Также стало известно, что туристические страны Европейского союза отказываются поддерживать инициативу по масштабному запрету на въезд россиян.

    Ранее литовские депутаты предложили сократить время автомобильного транзита россиян в Калининградскую область до шести часов.

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    4 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    Путин рассказал о целях роста турпотока по России до 140 млн поездок в год
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество путешествий по России к 2030 году должно вырасти до 140 млн поездок в год, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

    «Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 млн в год», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что туристические поездки должны быть не только удобными, безопасными и интересными. По его словам, главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, а также чувство сопричастности судьбе Отечества.

    Ранее правительство России анонсировало рост доли сферы гостеприимства в экономике страны до 5% к 2030 году.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал о превышении отметки в 90 млн внутренних турпоездок по итогам 2024 года.

    Президент Владимир Путин призвал повысить разнообразие и доступность туристических услуг для россиян.

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    3 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Тренер по фигурному катанию Тарасова госпитализирована в больницу
    Тренер по фигурному катанию Тарасова госпитализирована в больницу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована для прохождения планового медицинского обследования.

    Источник, близкий к ситуации, заверил, что здоровью известного специалиста ничто не угрожает, передает РИА «Новости». «Татьяна Тарасова находится в больнице на плановом обследовании. С ней все хорошо, причин для беспокойства нет», – подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года заслуженный тренер СССР попала в реанимацию.

    Позже тренер Елена Буянова сообщила об улучшении состояния коллеги.

    Через несколько дней наставницу выписали из столичной больницы.

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    3 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Генеральный адвокат Суда ЕС порекомендовал отменить санкции против «Мегафона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди предложил отменить ограничения в отношении российского оператора связи «Мегафон» из-за отсутствия у Брюсселя доказательной базы при принятии решения.

    Европейские инстанции могут пересмотреть ограничительные меры в отношении крупной телекоммуникационной компании, передает РИА «Новости». В опубликованном заключении генерального адвоката Андреа Бьонди указывается на неправомерность действий Совета ЕС.

    «Первоначальные акты должны быть отменены», – говорится в документе. Юрист пришел к выводу, что европейские власти внесли «Мегафон» в санкционные списки без сформированного доказательного досье.

    Бьонди подчеркнул, что Общий суд ЕС допустил правовые ошибки, признав допустимой ссылку на якобы общеизвестный факт поддержки военно-промышленного комплекса. По его мнению, подобная практика позволяет вводить ограничения без документальной базы, апеллируя к доказательствам лишь на этапе судебного разбирательства.

    Специалист добавил, что санкционная политика должна быть защищена от обвинений в произволе. В результате права компании на эффективную защиту были нарушены, поскольку ей сообщили только критерий ограничений без конкретных фактов. Окончательное решение по апелляции примут позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Европейский суд отклонил иск «Мегафона» против экспортных ограничений Евросоюза.

    В марте текущего года суд отказался отменять санкции против пяти российских бизнесменов.

    Месяцем ранее инстанция впервые признала незаконным повторное включение физического лица в санкционный список.

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    3 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили минировавшего улицы Херсона робота ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие с помощью ударно-разведывательного дрона ликвидировали наземный роботизированный комплекс ВСУ, устанавливавший мины на улицах Херсона, сообщил военнослужащий с позывным «Виски».

    Бойцы расчета беспилотных систем группировки «Днепр» уничтожили в контролируемом Киевом Херсоне украинского наземного робота, передает РИА «Новости». Роботизированный комплекс занимался дистанционным минированием проезжих частей и тротуаров.

    «Расчет войск беспилотных систем 18-й армии «Днепра», выполняя полет над островом Корабел в городе Херсон, с помощью ударно-разведывательного коптера выявил украинский наземный роботизированный комплекс, проводивший разведку местности и дистанционное минирование проезжих частей и городских тротуаров», – рассказал «Виски».

    Бойцы оперативно решили нанести точечный удар по сухопутному дрону, чтобы остановить установку мин в городской черте. В результате сброса боеприпаса украинский комплекс был полностью уничтожен. В настоящий момент освобождено около 75% территории Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа губернатор Владимир Сальдо сообщил о дистанционном минировании дорог Херсонской области украинскими беспилотниками.

    Несколькими днями позже российские военные уничтожили десять наземных робототехнических комплексов ВСУ на харьковском направлении.

    В середине августа бойцы группировки «Днепр» нанесли точечный удар по замаскированному цеху сборки дронов в Херсоне.

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