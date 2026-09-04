Собянин открыл новые участки двух набережных Москвы-реки

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня открываем две набережные. После кардинальной реконструкции открывается Крутицкая набережная и первый участок Симоновской набережной. Причем Симоновская разделяется на два направления, это транспортное направление и пешеходное направление, где москвичи могут гулять и наслаждаться Москвой-рекой», – рассказал столичный градоначальник, передает РИА «Новости».

По словам мэра, в следующем году Симоновскую набережную планируют продлить до набережной Марка Шагала, что позволит создать единую транспортную систему. Собянин добавил, что в городе уже реконструировано более 100 километров набережных, а в планах – еще несколько десятков километров, чтобы сделать Москву-реку доступной для всех горожан. Он назвал это хорошим подарком ко Дню города.

Согласно материалам мэрии и правительства Москвы, новые набережные оборудованы двумя-тремя полосами для движения автомобильного и наземного городского транспорта в каждом направлении. Ввод нового участка дороги позволит снизить загруженность улицы Симоновский Вал на 11%, Автозаводской улицы – на 10%, а Павелецкой набережной – на 9%.

Накануне мэр Москвы открыл движение по новому участку Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы.

В июле градоначальник утвердил планы продления синей ветки метрополитена за МКАД.

Весной столичные власти пообещали завершить строительство пешеходного моста на Болотной набережной до конца текущего года.