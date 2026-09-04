Bild: Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях

Tекст: Валерия Городецкая

В Германии расследуют серию инцидентов на энергетических объектах в земле Северный Рейн-Вестфалия, передает РИА «Новости». В распоряжении следователей оказалось письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за попытки вывести из строя местную электросеть, сообщает Bild.

«Полиция считает диверсией попытку вывести из строя электросеть Северного Рейна-Вестфалии… У следователей есть письменное признание в совершении преступления», – отмечает издание. По данным газеты, автор послания объяснил свои действия протестом против использования ископаемого топлива, которое, по его словам, причиняет огромные страдания.

Ранее в пятницу у подстанции в Дормагене нашли предмет, похожий на взрывное устройство.

Кроме того, правоохранители Германии обнаружили шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции в Бергхайме. Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на этом объекте как преднамеренную атаку.

Экстренные службы обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.