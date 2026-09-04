Дептранс Москвы: Авария на МКАД затруднила движение на семь километров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Массовая авария произошла на внутренней стороне восьмого километра кольцевой автодороги у съезда на Рязанский проспект, сообщается в канале столичного Дептранса в Max. В результате столкновения нескольких грузовиков и легкового автомобиля образовался затор длиной семь километров.

«На внутренней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда на Рязанский проспект) произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легкового автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на семь километров. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», – отметили в ведомстве.

На месте инцидента работают городские оперативные службы. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося, а также информацию о возможных пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на 30-м километре МКАД произошло смертельное столкновение пяти автомобилей.

До этого в июне массовое ДТП с участием большегрузов затруднило движение на внешней стороне 37-го километра автодороги. Двумя днями ранее авария с участием мотоцикла на 88-м километре магистрали также привела к временному затору.