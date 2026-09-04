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    4 сентября 2026, 17:12 • Новости дня

    Авария на МКАД затруднила движение на семь километров

    Дептранс Москвы: Авария на МКАД затруднила движение на семь километров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупная авария с участием грузовиков парализовала движение на внутренней стороне МКАД, образовав гигантскую пробку на протяжении семи километров, сообщил Дептранс Москвы.

    Массовая авария произошла на внутренней стороне восьмого километра кольцевой автодороги у съезда на Рязанский проспект, сообщается в канале столичного Дептранса в Max. В результате столкновения нескольких грузовиков и легкового автомобиля образовался затор длиной семь километров.

    «На внутренней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда на Рязанский проспект) произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легкового автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на семь километров. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», – отметили в ведомстве.

    На месте инцидента работают городские оперативные службы. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося, а также информацию о возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на 30-м километре МКАД произошло смертельное столкновение пяти автомобилей.

    До этого в июне массовое ДТП с участием большегрузов затруднило движение на внешней стороне 37-го километра автодороги. Двумя днями ранее авария с участием мотоцикла на 88-м километре магистрали также привела к временному затору.

    2 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    @ sobyanin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный проект «Единой России» по популяризации спорта охватил более 2 млн человек по всей стране благодаря организации десятков тысяч бесплатных мероприятий, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом на своем сайте. Градоначальник отметил, что с утра с удовольствием посетил Лужники, где проходил Всероссийский спортивный марафон «Сила России».

    «Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии «Единая Россия», в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек», – написал мэр.

    По словам Собянина, открытые тренировки и мастер-классы проводили известные отечественные атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Он подчеркнул, что личное общение с ними дает возможность понять, что спорт – это доступное каждому занятие, приносящее реальную пользу.

    Мэр добавил, что с момента создания партия уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры. Сегодня это центральный пункт народной программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Государственную думу. Цель проекта – больше бесплатных спортивных секций и объектов рядом с домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года.

    Позднее партия «Единая Россия» запустила в рамках проекта специальное соревнование для трудовых коллективов.

    В начале прошлого месяца по всей стране прошла неделя инклюзивного спорта для людей с инвалидностью и ветеранов СВО.

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    4 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Анонсировано резкое ухудшение погоды в Москве на выходных

    Росгидрометцентр: Москву накроют сильные дожди с грозами в выходные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В предстоящие выходные столицу накроет северный циклон, который принесет с собой обильные осадки, грозы и шквалистый ветер до 17 метров в секунду, сообщили в Росгидрометцентре.

    Непогода придет в Москву ранним утром в субботу. Осадки начнутся около шести часов утра и продлятся ровно сутки, передает телеканал 360. Представители столичного главка МЧС обратились к жителям с предупреждением. «Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и днем 5 сентября в Москве ожидается местами сильный дождь, в дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду», – заявили спасатели.

    Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков пояснил, что дожди вызваны прохождением циклона севернее столичного региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в середине дня в субботу и утром в воскресенье.

    Специалист добавил, что холодный атмосферный фронт придет со стороны Баренцева моря. В начале следующей недели температура воздуха окажется на два-три градуса ниже климатической нормы. Самыми холодными станут ночи на вторник и среду, когда столбики термометров опустятся до отметки плюс четыре градуса.

    К середине недели атмосферное давление начнет расти, а ветер сменит направление на западное и юго-западное. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, вернувшись к нормальным осенним значениям. Эксперт порекомендовал горожанам одеваться теплее и обязательно брать с собой зонты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве, которое пришло на смену августовскому похолоданию.

    До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе. Отметим, что ранее синоптики обещали аномально теплый сентябрь в Москве.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховная Рада Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – заявил глава города в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за август в сторону Московского региона Украиной было направлено 8670 беспилотников.

    Масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Движение из Ярославля в Москву перекрыли из-за опасности атаки беспилотников

    Евраев: Движение из Ярославля в Москву перекрыто из-за опасности атаки БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ярославской области временно ограничили движение транспорта на трассе в сторону Москвы из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил глава региона Михаил Евраев.

    Движение автотранспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы приостановлено из-за риска атаки беспилотных летательных аппаратов, написал Евраев в Max. Ранее на территории региона была объявлена соответствующая опасность.

    «В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – сообщил глава региона.

    Губернатор призвал водителей воздержаться от поездок в указанном направлении или выбирать альтернативные маршруты. Он также отметил, что подразделения Министерства обороны и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности в области.

    В середине августа власти региона уже перекрывали движение на выезде из Ярославля из-за угрозы беспилотников.

    В начале того же месяца обломки сбитого дрона упали в резервуары местного нефтеперерабатывающего завода.

    В июле один человек погиб в результате атаки украинских аппаратов на область.

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    3 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

    В Москве запустили движение по новому участку Московского скоростного диаметра

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг состоялось открытие нового участка Московского скоростного диаметра, который значительно улучшит транспортную доступность для жителей юга столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по участку Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы, передает РИА «Новости».

    Дорога проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления железной дороги.

    «В этом году большая дорожная программа в Москве реализуется – около 100 км дорог, 18 инженерных сооружений. Это путепроводы, тоннели, эстакады. Один из таких важных участков – тот, на котором мы находимся», – отметил градоначальник. По его словам, ежедневно этой магистралью пользуются порядка 400 тыс. автомобилистов.

    Собянин подчеркнул общегородское значение проекта спрямления магистрали, который планируют завершить до конца года. Открытый в четверг участок включает шесть инженерных сооружений вдоль железной дороги.

    Строительство финального отрезка началось в августе 2023 года. Трасса длиной около четырех километров пересекает несколько улиц. В сентябре завершился первый этап работ, включающий реконструкцию 5,4 км дорог и открытие искусственных сооружений протяженностью более двух километров.

    До конца 2026 года в рамках второго этапа завершится реконструкция участка от Севанской улицы до улицы Медиков. Ввод финального отрезка улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс. жителей юга столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства дополнительного участка Московского скоростного диаметра.

    В феврале градоначальник доложил президенту о ежегодном возведении в столице около 100 км новых дорог.

    В мае движение транспорта на одном из отрезков скоростной магистрали экстренно остановили в обе стороны.

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    2 сентября 2026, 02:51 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорты Внуково и Домодедово работают с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Чуть позже данная мера была применена в аэропорту Домодедово. Статус рейсов доступен на онлайн-табло авиагавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года. Системы ПВО за вторник уничтожили 109 украинских дронов.


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    2 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Системы ПВО успешно перехватили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, написал Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

    В конце августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть вражеских аппаратов.

    В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех дронов.

    В июне обломки сбитых беспилотников повредили здание на территории торгового центра «Садовод».

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    4 сентября 2026, 01:56 • Новости дня
    На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре машины

    Tекст: Антон Антонов

    На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла в районе дома 150, передает РИА «Новости».

    Из-за столкновения движение в сторону Московской области было затруднено на 2,8 км. Позднее дептранс сообщил о нормализации движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП с семью пострадавшими под Омском.

    Водитель автобуса в Туве сбил пятерых человек из-за плохого самочувствия.

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    3 сентября 2026, 15:11 • Новости дня
    Очередь перед Крымским мостом превысила 500 машин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время ожидания проезда по Крымскому мосту увеличилось до часа из-за скопления более 500 легковых автомобилей и автобусов с обеих сторон переправы.

    Перед въездами на Крымский мост образовались внушительные заторы, передает РИА «Новости». Днем движение по путепроводу временно перекрывали на 50 минут, что спровоцировало рост автомобильных очередей.

    «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа», – сообщил информационный центр по ситуации на автоподходах.

    Со стороны Керчи проезда ожидают 210 машин, там водителям также придется провести в заторе около часа. Статистика приведена по состоянию на 14.00 мск.

    В настоящее время движение по мосту разрешено только легковым автомобилям и автобусам. Грузовики следуют на полуостров альтернативным маршрутом через новые регионы. Для обеспечения безопасности перед въездом на переправу работают пункты досмотра.

    В конце августа со стороны Керчи образовалась пробка из 500 автомобилей.

    В июне перед въездом на переправу скопилось более 800 транспортных средств.

    В январе на автомобильных подходах к мосту зафиксировали очередь из 515 машин.

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    2 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Собянин раскрыл число летевших в августе на Москву вражеских дронов

    Силы ПВО в августе нейтрализовали 8670 летевших к Москве дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За август в сторону Московского региона было направлено 8670 беспилотников, большинство из которых удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    За минувший месяц в направлении Московского региона было зафиксировано 8670 беспилотных летательных аппаратов, передает Собянин в Mах.

    Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.

    Порядка 795 беспилотников удалось уничтожить непосредственно на подлете к столице.

    Позже в среду Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны также ликвидировали два дрона, направлявшихся к Москве. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа силы ПВО уничтожили шесть летевших к столице беспилотников.

    Масштаб атак вражеских дронов на Москву в последнем месяце лета достиг двухлетнего максимума.

    В середине августа военные за одну неделю нейтрализовали 1743 направлявшихся в столичный регион аппарата.

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    2 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Системы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

    Собянин: Системы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В настоящее время специалисты экстренных служб проводят необходимые работы на месте падения обломков сбитых дронов, сообщил Собянин в Max.

    Дополнительная информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле силы противовоздушной обороны сбили три летевших на Москву беспилотника.

    В тот же день военные перехватили еще пять направлявшихся к столичному региону дронов.

    Неделей ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти вражеских аппаратов.

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    4 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    Москвич отдал за школьный букет 75 тыс. рублей

    Рекордная стоимость букета ко Дню знаний в Москве составила 75 тыс. рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый дорогой букет к 1 сентября с кустовыми пионовидными розами был заказан в Москве за 75 550 рублей, сообщили в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

    В столице зафиксировали максимальную цену праздничного подарка для школьников, передает ТАСС.

    «Самый дорогой букет заказали в Москве. Это корзина с кустовыми пионовидными розами за 75 550 рублей», – сообщили представители маркетплейса Flowwow.

    Второе место занял набор из 51 пиона стоимостью более 38 тыс. рублей. Кроме того, особым спросом пользовались клубника в шоколаде и различные подарочные сертификаты.

    Общие продажи цветочных подарков к началу учебного года выросли на 24%. При этом доля предварительных заказов снизилась на 7%. В текущем году большинство покупок совершалось накануне праздника, вечером 31 августа.

    Лидерами продаж стали гортензии, кустовые розы и эустомы, а также удобные композиции в корзинках. Директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина отметила, что покупатели стали чаще выбирать визуально пышные композиции вместо миниатюрных букетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, розы стали самыми популярными цветами у россиян ко Дню знаний.

    Средний чек на праздничный букет в стране составил 4800 рублей.

    Эксперты порекомендовали дарить учителям недорогие композиции из простых дачных растений.

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    2 сентября 2026, 06:01 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Внуково и Домодедово вернулись в штатный режим работы, сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее, в ночь на среду, аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года. Системы ПВО за вторник  уничтожили  109 украинских дронов.


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    3 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

    Собянин: Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие отразили воздушную атаку на столицу, ликвидировав все обнаруженные вражеские дроны, заявил мэр города Сергей Собянин.

    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к столице, сообщил градоначальник в Max. «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал он.

    Мэр столицы также добавил, что специалисты экстренных служб оперативно прибыли и работают на месте падения обломков.

    В середине августа силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

    В конце июля украинские военные направили в сторону российской столицы более 390 дронов.

    За ту же ночь над территорией России дежурные расчеты сбили 356 вражеских аппаратов.

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    2 сентября 2026, 08:32 • Новости дня
    Системы ПВО сбили семь летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в Max.

    Ранее Собянин сообщил, что российские военные отразили воздушную атаку на столицу и уничтожили четыре дрона.

    1 сентября мэр сообщил о 12 сбитых дронах и уничтоженных четырех. Позже количество сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20 аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года.

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