Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных

Tекст: Валерия Городецкая

«Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны», – сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, передает РИА «Новости».

Журналисты ранее обратились в Белый дом с просьбой подтвердить возможный визит дипломатов в Россию и на Украину, однако ответа пока не последовало.

Напомним, осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить российскую и украинскую столицы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о приостановке украинских атак на время визита делегации.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина выслушать предложения посланников.