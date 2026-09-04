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    4 сентября 2026, 16:10 • Новости дня

    Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных

    Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев 5-6 сентября, пишет портал Axios.

    «Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны», – сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, передает РИА «Новости».

    Журналисты ранее обратились в Белый дом с просьбой подтвердить возможный визит дипломатов в Россию и на Украину, однако ответа пока не последовало.

    Напомним, осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить российскую и украинскую столицы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о приостановке украинских атак на время визита делегации.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    2 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем

    Самолет-разведчик ВВС США пропал с радаров в районе Баренцева моря

    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Денис Тельманов

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США перестал отслеживаться в акватории Баренцева моря после часа патрулирования севернее Мурманска.

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров после патрулирования севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

    Американский Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с базы британских ВВС «Милденхолл» на юго-востоке Британии около 12.30 мск. Пролетев недалеко от берега Норвегии, борт оказался в Баренцевом море примерно в 15.50 мск.

    Затем воздушное судно начало движение на запад. В 16.40 мск самолет исчез с радаров, находясь примерно в 400 километрах севернее российской границы. Предполагается, что инцидент произошел из-за отключения трекеров, обеспечивающих геолокацию.

    Пункт назначения американского самолета в сервисах отслеживания полетов не указан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду два британских самолета-разведчика совершили полет вдоль российских границ.

    Неделей ранее посол России в Осло Николай Корчунов резко раскритиковал предоставление норвежских баз для авиации НАТО.

    В марте 2024 года российский истребитель МиГ-31 отогнал пару американских бомбардировщиков от границы над Баренцевым морем.

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    2 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

    Рубио объяснил визит шефа ЦРУ в Москву налаживанием связи между спецслужбами

    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву
    @ Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу стал продолжением линии на поддержание контактов между спецслужбами двух стран, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио объяснил визит Рэтклиффа в российскую столицу стремлением сохранить каналы связи между разведками двух стран, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вашингтону крайне важно продолжать диалог с российской стороной, несмотря на существующие политические разногласия.

    «Несмотря на все разногласия, которые у нас могут быть, Соединенным Штатам необходимо иметь возможность поддерживать связь с Россией с очень практической точки зрения – у них второй по величине в мире ядерный арсенал. Так что США должны располагать возможностью общаться с ними», – сказал Рубио.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность взаимодействия российских и американских разведывательных ведомств.

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от двустороннего общения безответственным шагом.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США разочаровал отказ вице-канцлера Германии фотографироваться с Силуановым

    Bloomberg: США разочаровал отказ Клингбайля фотографироваться с Силуановым

    Tекст: Ольга Иванова

    Демонстративный отказ вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля фотографироваться с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20 вызвал резкое недовольство американских властей, пишет Bloomberg.

    Поведение Клингбайля, который демонстративно не стал фотографироваться с Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство в США, передает РИА «Новости» со ссылкой Bloomberg.

    «Глава Минфина Скотт Бессент выразил разочарование по поводу бескомпромиссной и открыто конфронтационной позиции Клингбайля по отношению к своему российскому коллеге», – говорится в статье.

    Немецкий политик отказался присоединиться к традиционной общей фотографии участников G20 вместе с Силуановым, и его поддержали другие европейские участники. Отмечается, что этот инцидент отражает все более напряженные отношения между Европой и США.

    Европейские политики и чиновники выразили недовольство визитом Силуанова на мероприятия G20. Со своей стороны, Бессент напомнил тем, у кого остался неприятный осадок от недавних переговоров, что ладить надо со всеми. Он добавил, что украинский конфликт невозможно урегулировать без взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие Антона Силуанова на заседании G20 стало полной неожиданностью для представителей европейских стран.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие переговоры министров финансов двух государств.

    Скотт Бессент назвал взаимодействие с Москвой абсолютно необходимым для урегулирования конфликта.

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    2 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал подробности встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    Силуанов рассказал, что обсудил с американским коллегой перспективы двусторонних финансовых отношений, передает РИА «Новости». Встреча представителей двух стран состоялась в американском городе Эшвилл на полях саммита «Большой двадцатки».

    «Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это не просто сейчас. Все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение», – заявил глава ведомства.

    Силуанов выразил уверенность в постепенном восстановлении экономических связей между государствами по мере нормализации глобальной геополитической обстановки. Он подчеркнул, что именно финансисты способны первыми достичь успеха в налаживании контактов.

    По словам министра, диалог необходимо продолжать. Он отметил наличие общих точек соприкосновения, развитие которых поможет в дальнейшем облегчить решение политических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита G20.

    Американская сторона назвала прошедшую встречу продуктивной.

    Скотт Бессент обосновал необходимость контактов с Москвой для урегулирования украинского конфликта.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    4 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Конгресс США не захотел рассматривать антироссийские санкции до выборов

    Bloomberg: Законопроект о санкциях против России застрял в Конгрессе США

    Конгресс США не захотел рассматривать антироссийские санкции до выборов
    @ Mehmet Eser/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Проект санкций против России, одобренный Сенатом, столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей Конгресса США, сообщает Bloomberg со ссылкой на спикера палаты Майка Джонсона.

    Вероятность его принятия до ноябрьских выборов крайне мала из-за опасений, что документ расширит тарифные полномочия администрации президента США и приведет к росту цен на нефть, передает Bloomberg.

    Джонсон выразил сомнение в голосовании по инициативе до промежуточных выборов. По его словам, законодатели планируют провести в Вашингтоне всего несколько рабочих дней в течение ближайших двух месяцев. Ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и налогам выступают против документа, что указывает на широкие разногласия. Беспокойство по поводу инициативы выражают и некоторые группы республиканцев.

    «Мы все верим в санкции против России, но вам нужна правильная формула, если вы принимаете законопроект», – заявил Джонсон. Он добавил, что законодатели пытаются проработать этот вопрос и убедиться в возможности создания документа, который сможет пройти все голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские сенаторы одобрили законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

    Позже документ столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей.

    Американские демократы испугались предоставления Белому дому чрезмерно широких полномочий для введения пошлин.

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    3 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США

    Путин рассказал о большом количестве друзей России в США

    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о наличии у Москвы множества друзей в Соединенных Штатах.

    «У нас много друзей из Соединенных Штатов», – заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), передает РИА «Новости».

    В качестве одного из примеров российский лидер привел присутствовавшего на мероприятии американского актера Стивена Сигала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    А американский актер полностью исключил вероятность капитуляции России перед Североатлантическим альянсом.

    Ранее российский президент отметил заинтересованность многих компаний США в возобновлении сотрудничества с Москвой.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

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    2 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    Минфин США оправдал приглашение России на встречу G20

    Бессент обосновал необходимость участия российской делегации в саммите G20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул важность контактов с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Руководитель американского финансового ведомства прокомментировал приглашение российской стороны на заседание министров финансов стран G20 в Северной Каролине, передает ТАСС.

    По его словам, президент США Дональд Трамп стремится выстроить хорошие отношения со всеми государствами.

    «Если стороны не говорят, если мы не взаимодействуем, как можно его урегулировать?» – отметил Скотт Бессент, говоря о перспективах разрешения кризиса на Украине.

    Американский министр признал недовольство некоторых европейских политиков из-за присутствия делегации из Москвы, однако назвал взаимодействие абсолютно необходимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита.

    Американская сторона назвала прошедший в Эшвилле диалог продуктивным.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил улучшение атмосферы двусторонних отношений после этой встречи.

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    3 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    США сняли антироссийские санкции со швейцарской компании DuLac Capital

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское министерство финансов вывело из-под действия антироссийских санкций швейцарскую компанию по управлению активами DuLac Capital.

    Вместе с головной организацией из черного списка были исключены ее филиалы, расположенные в Москве и Петербурге, передает ТАСС. Причины такого шага финансовое ведомство не уточнило.

    DuLac Capital и ее российские подразделения находились под американскими рестрикциями с мая 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американский Минфин исключил из санкционных списков сына Владимира Потанина Ивана и нескольких бывших банкиров.

    В апреле ведомство сняло ограничения с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.

    Месяцем ранее Вашингтон вывел из-под антироссийских санкций три турецкие и эмиратские компании.

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    3 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Путин оценил настрой Трампа на конструктивную работу

    Путин: Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу.

    «Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и, вижу, настроен на такую позитивную и конструктивную работу», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за полноформатное восстановление отношений с Вашингтоном. Однако он отметил, что этот процесс зависит не только от России, но и от американской стороны.

    Кроме того, президент добавил, что контакты с администрацией США продолжаются в настоящее время. Он выразил надежду на то, что это взаимодействие будет поддерживаться и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле лидеры двух стран провели четвертый за год телефонный разговор.

    Дональд Трамп ранее сообщал об очень хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    Российская сторона подтверждала заинтересованность в полномасштабном восстановлении двусторонних связей.

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    4 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер решили в ближайшие дни приехать в Москву и Киев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время совершить рабочие поездки в российскую и украинскую столицы, сообщил источник.

    Уиткофф и Кушнер в ближайшее время планируют посетить Москву и Киев, передает ТАСС.

    «Да, это так», – заявил источник, отвечая на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют совершить совместную поездку в российскую и украинскую столицы.

    Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американскими переговорщиками.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об ожидании визита делегатов в Москву.

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    4 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Кобяков: Вашингтон сделал небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента России Антон Кобяков заявил, что американские власти спровоцировали эскалацию напряженности, усложнив экспорт углеводородов и нарушив безопасность морских маршрутов.

    Выступая на Восточном экономическом форуме, политик указал на деструктивную роль американского руководства на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Провоцируя Иран, эскалируя напряженность в регионе, Вашингтон сильно уменьшил экспорт углеводородов через Ормуз и сделал снова небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные организовали скрытый судоходный маршрут на Ближнем Востоке.

    Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой о перекрытии Красного моря.

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    4 сентября 2026, 09:47 • Новости дня
    Советник президента Кобяков заявил о страхе японцев перед США

    Кобяков: Японцы боятся США, но, как истинные самураи, держат фигу в кармане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента России Антон Кобяков заявил о страхе японцев перед Соединенными Штатами из-за ядерных бомбардировок.

    Кобяков на Восточном экономическом форуме оценил отношение жителей Японии к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости».

    «Япония – разбомбили ядерным оружием. Они, думаете, любят этих американцев, что ли? Они их боятся, а, как истинные самураи, держат фигу в кармане», – сказал Антон Кобяков в ходе итогового брифинга во Владивостоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков обвинил Токио в реваншистской милитаризации.

    Политик заявил о способности японского правительства создать собственное ядерное оружие за один год.

    Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов назвал США живущим на территории Японии вооруженным гангстером.

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