Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай

Миллер: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай обновили суточные рекорды

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что объемы экспорта российского топлива китайским потребителям продолжают стабильно расти, передает РИА «Новости». «Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой, поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в этом году ставят новые суточные рекорды», – заявил Миллер.

Всего за текущий год корпорация зафиксировала три исторических максимума прокачки: два в январе и один в июле.

В январе текущего года Газпром установил исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китай.

В декабре прошлого года компания обновила максимум прокачки по газопроводу «Сила Сибири».

В ноябре 2025 года объем экспортируемого газа превысил контрактные обязательства холдинга.