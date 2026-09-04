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    4 сентября 2026, 15:51 • Новости дня

    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай

    Миллер: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай обновили суточные рекорды

    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

    Он отметил, что объемы экспорта российского топлива китайским потребителям продолжают стабильно расти, передает РИА «Новости». «Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой, поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в этом году ставят новые суточные рекорды», – заявил Миллер.

    Всего за текущий год корпорация зафиксировала три исторических максимума прокачки: два в январе и один в июле.

    В январе текущего года Газпром установил исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китай.

    В декабре прошлого года компания обновила максимум прокачки по газопроводу «Сила Сибири».

    В ноябре 2025 года объем экспортируемого газа превысил контрактные обязательства холдинга.

    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    4 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти

    Сечин: Доля России в импорте нефти Китая достигла рекордных 23%

    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Доля российской нефти в общем объеме импорта Китая за первые семь месяцев 2026 года достигла рекордной отметки в 23%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

    Поставки сырья из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Наша страна на протяжении уже четырех лет является крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн. За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Руководитель компании отметил достижения в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в рамках Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о росте объемов отгрузки сырья в КНР на 25% за семь месяцев. За этот же период экспорт российской нефти в Китай превысил 66 млн тонн.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    2 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    @ Jilmer Postma/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 1,8%, достигнув 881,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    При этом в ходе торгов котировки превышали отметку в 900 долларов, достигая максимума в 902,5 доллара, что зафиксировано впервые с декабря 2022 года.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 885,9 доллара, показав рост на 2,3%. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 866,3 доллара за тысячу кубометров. Значительное удорожание энергоносителей в Европе вызвано конфликтом на Ближнем Востоке.

    В последние месяцы котировки демонстрируют высокую волатильность. По итогам июля расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. В последний день лета цена голубого топлива достигла 840 долларов.

    Накануне биржевые котировки приблизились к уровню 854 долларов за тысячу кубометров.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    3 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Европе предрекли суровую зиму из-за дефицита газа

    Bloomberg: Европе предстоит суровая зима из-за резкого роста цен на энергоносители

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа столкнется со сложной зимой из-за стремительного роста цен на энергоносители и слабой готовности к скачку спроса, пишет Bloomberg.

    В среду газовые котировки на лондонской бирже ICE впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 900 долларов, передает РИА «Новости».

    «У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса», – говорится в материале Bloomberg.

    Аналитики отмечают, что запасы газа в Европе находятся на минимальном уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2009 года. Обычно они покрывают около трети спроса в холодный период, но ближневосточный конфликт нарушил глобальные поставки. Региону придется жестче конкурировать за сжиженный природный газ, поддерживая высокие цены.

    Особенно трудная ситуация наблюдается в Германии, где хранилища заполнены лишь немногим более чем наполовину. Поздние закупки Берлина могут спровоцировать рост цен и усилить конкуренцию внутри Европы. Дополнительным риском выступает подорожание дизельного топлива на фоне ограниченных мощностей нефтепереработки.

    Напомним, перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низкого уровня.

    Отказ властей Германии от централизованных закупок топлива спровоцировал риск резкого подорожания энергии.

    Экстремальная летняя жара дополнительно осложнила задачу создания необходимых резервов.

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    2 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Путин: Товарооборот между Россией и Китаем станет рекордным в этом году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ожидает достижения новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Глава государства обсудил экономическое сотрудничество на полях Восточного экономического форума с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости». В ходе встречи российский лидер подчеркнул устойчивый рост коммерческих показателей двух стран.

    «На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 млрд долларов, а в 2025 году это почти 240 млрд, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд», – заявил Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие традиционно выступает ключевой площадкой для укрепления связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об увеличении товарооборота на 25% за первое полугодие.

    Президент РФ Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику в объеме двусторонней торговли.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    3 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ снизились

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 880 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость октябрьских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах опустилась до 876 долларов за тысячу кубометров в ходе дневных торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем умеренно снизились на 0,7%, находясь у отметки в 876 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 880,1 доллара.

    К 9.00 мск показатель составил 868,9 доллара, а к 13.53 мск достиг 876,2 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 882 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурса. В марте средние биржевые цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее биржевые цены на газ ускорили рост до 854 долларов.

    В последний день лета котировки поднялись выше 830 долларов.

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    3 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Китай заявил о готовности реализовать договоренности с Россией

    Вице-премьер Сюэсян: Китай готов реализовать договоренности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил о готовности Пекина в полной мере выполнить все договоренности, достигнутые лидерами России и Китая.

    «Китайская сторона готова полностью реализовать важные договоренности между главами государств, обеспечивая дальнейшее наращивание регионального сотрудничества на более высоком уровне, чтобы придать новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений», – заявил Сюэсян на пленарной сессии ВЭФ-2026, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что партнерство России и Китая дает плодотворные результаты под стратегическим руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина. В качестве примера успешного взаимодействия он привел формат сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России.

    Политик также подчеркнул значимость взаимного безвизового режима между двумя странами. По его словам, отмена виз способствует бурному развитию пассажирских и грузовых перевозок через пункты пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дином Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    В ходе этих переговоров российский лидер спрогнозировал достижение нового исторического рекорда во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Сам китайский вице-премьер назвал КНР крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока.

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    2 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин заявил о расширении энергетического сотрудничества с Китаем

    Путин: Россия и КНР наращивают сотрудничество в сфере энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике.

    На полях Восточного экономического форума Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике, передает РИА «Новости».

    «Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области – энергетике», – сказал он.

    Кроме того, президент выразил уверенность в успешных результатах совместной работы по развитию хозяйственной кооперации. Он подчеркнул, что поиск оптимальных путей взаимодействия послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между государствами.

    Глава государства напомнил, что китайский вице-премьер примет участие в восьмом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Мероприятие традиционно проходит в привязке к Восточному экономическому форуму, который продлится во Владивостоке до 4 сентября.

    В июле представители России и Китая договорились об укреплении партнерства в энергетической сфере.

    Месяцем ранее Путин анонсировал подготовку новых масштабных соглашений между странами.

    В мае глава государства сообщил о завершении строительства энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

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    2 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился с вице-премьером Китая во Владивостоке

    Путин встретился с вице-премьером Китая Сюэсяном во Владивостоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

    Путин прибыл в столицу Приморья в среду для участия в Восточном экономическом форуме. В рамках программы он провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров стала второй по счету. В июне 2025 года китайский политик уже посещал Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В четверг, 3 сентября, Путин и Сюэсян совместно выступят на пленарном заседании ВЭФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    Представитель МИД Китая Го Цзякунь накануне подтвердил визит вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна на это мероприятие.

    В прошлом году на встрече с китайским политиком глава российского государства отметил рост двустороннего товарооборота до 245 млрд долларов.

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    2 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа

    Запасы газа в европейских хранилищах обновили исторический минимум

    Tекст: Мария Иванова

    Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года, составив всего 65,39%.

    Запасы газа в европейских подземных хранилищах за месяц до традиционного начала отопительного сезона оказались на минимуме с 2011 года, передает ТАСС.

    Отбор газа в августе стал максимальным за пять лет и достиг 771 млн куб. м, тогда как закачка снизилась на 8% до 10 млрд куб. м.

    На конец августа 2026 года газохранилища Европы были заполнены лишь на 65,39%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В хранилищах находилось около 71,5 млрд куб. м газа, что на 14 млрд куб. м меньше прошлогодних значений. «Газпром» прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнять хранилища на 90% к началу зимы. Для выполнения этой нормы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м, однако пока Европа смогла обеспечить лишь 60% от требуемого объема. На ситуацию повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная летняя жара, увеличившая спрос на электроэнергию.

    Поставки СПГ в Европу в августе оказались одними из минимальных за последние пять лет. Потоки с европейских терминалов составили около 9,1 млрд куб. м, что на 6% меньше показателей августа 2025 года. С начала 2026 года поступления СПГ замедлились и составили порядка 90,3 млрд куб. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение почти трех недель августа уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа держался на минимальных значениях за весь период наблюдений с 2011 года.

    В середине августа запасы газа в подземных хранилищах Германии, Нидерландов и Хорватии снизились до рекордно низких показателей.

    Ранее «Газпром» сообщил о падении объемов топлива в европейских ПХГ ниже критических минимумов прошлых лет.

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    2 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин назвал очень теплой прошедшую встречу с Си Цзиньпином

    Путин: Встреча с Си Цзиньпином в Бишкеке была теплой и содержательной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в Бишкеке переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав их исключительно полезными.

    Путин на полях Восточного экономического форума встретился с вице-премьером госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости».

    «Только позавчера, как вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную, содержательную и очень теплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпином», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Напомним, Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул высокий уровень взаимного доверия лидеров двух стран.

    Китайский руководитель заявил о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

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    2 сентября 2026, 06:27 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва и Пекин планируют сделать безвизовый режим постоянным после соответствующего предложения президента России Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Вопрос будет проработан и согласован сторонами», – приводит ТАСС его ответ на вопрос журналистов о том, поддержал ли председатель КНР инициативу российского лидера.

    Ранее, 31 августа, на встрече в Бишкеке Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе, если китайская сторона сочтет этот шаг возможным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая отметил положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией. Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата на постоянной основе.

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    3 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    «Газпром межрегионгаз» спрогнозировал рост поставок газа на Дальний Восток

    Tекст: Ольга Иванова

    К 2030 году объем поставок природного газа на Дальний Восток увеличится в четыре раза, достигнув 15,7 млрд кубометров, сообщили в «Газпром межрегионгазе».

    Объем поставок газа на Дальний Восток к 2030 году увеличится в четыре раза и достигнет 15,7 млрд кубометров, передает РИА «Новости». Такой прогноз представили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз» на полях Восточного экономического форума.

    «Этот показатель более чем в четыре раза превысит объем поставок 2025 года, что подтверждает колоссальный потенциал развития Дальнего Востока», – отметили в организации. Увеличение объемов станет возможным в том числе благодаря реализации программы газификации.

    За первые восемь месяцев 2026 года компания зафиксировала рост поставок природного газа по России. Основным драйвером стал Дальний Восток, где показатель вырос на 12,7%. Как пояснили в компании, такой рост обеспечивается программой развития газоснабжения, которая дает импульс промышленности и частному сектору.

    В текущем году в макрорегионе уже введены в эксплуатацию крупные промышленные объекты. В Хабаровском крае заработал комбинат «Амур минералс». В сентябре газ начнут потреблять Находкинский завод минеральных удобрений и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморском крае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер выразил уверенность в своевременном выполнении программы газификации России.

    Президент Владимир Путин призвал первоочередно решать проблемы газоснабжения новых дальневосточных предприятий.

    Глава государства согласился принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса.

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