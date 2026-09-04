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    4 сентября 2026, 15:33 • Новости дня

    Более 60 вузов России и Китая объединились для подготовки инженеров

    На форуме в Хабаровске обсудили российско-китайскую промышленную и технологическую кооперацию

    Россия и Китай намерены расширять технологическую кооперацию, делая ставку не только на совместные производства, но и на подготовку инженерных кадров. Перспективы такого взаимодействия обсудили на сессии «Российско-Китайская промышленная и технологическая кооперация» в рамках II Российско-Китайского форума, который проходит 4–6 сентября в Хабаровске.

    Одной из центральных тем дискуссии стал технологический суверенитет России и возможности привлечения китайских партнеров к реализации промышленных проектов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Член Совета Федерации Виктор Калашников отметил заинтересованность российской стороны в локализации производства оборудования для целого ряда отраслей.

    «У Хабаровского края, у Российской Федерации есть большой запрос на технологический суверенитет. Россия полностью открыта к сотрудничеству с дружественными странами. Китай – наш большой друг. Такие проекты, как локализация двигателя внутреннего сгорания под нужды судостроения, судоремонта, горнодобывающей техники, энергетики, коммунального сектора, лесопромышленного комплекса – это проекты, которые российская сторона готова рассматривать», – отметил Калашников.

    Практическим примером российско-китайского взаимодействия стал проект PRY ENGINE CHINA CO., LTD по локализации производства двигателей внутреннего сгорания в Хабаровском крае. По словам представителя компании Лянь Хайцзюня, этап проверки работы двигателей уже пройден, а следующим шагом должно стать развитие их производства и ремонта непосредственно в России.

    «Дальнейший план развития – тесное сотрудничество с российскими коллегами: производство двигателей в соответствии с российскими требованиями и подготовка кадров», – подчеркнул Хайцзюнь.

    Участники сессии рассмотрели и другие механизмы промышленного сотрудничества, включая использование площадок МТОР, укрепление производственных цепочек, трансфер инноваций и развитие общей научно-производственной базы. Значительная часть обсуждения была посвящена кадровому обеспечению новых проектов.

    Председатель правления корпорации «Евразия» Фэн Яоу заявил, что современному производству требуются специалисты, способные не только получить инженерное образование, но и работать непосредственно с технологиями и интеллектуальной собственностью. Для решения этой задачи, по его словам, необходимо объединять образовательную, технологическую и инновационную инфраструктуру.

    «Поэтому наша цель – создать экосистему, где образование, подготовка кадров, трансляция технологий, инкубатор и патентная защита работают вместе. За 25 лет мы подготовили более 80 тыс. инженеров, сегодня у нас учится 25 тыс. студентов. Мы соединили более 60 вузов России и Китая», – рассказал Фэн Яоу.

    Таким образом, образовательное сотрудничество становится одним из элементов промышленной кооперации двух стран: совместная подготовка инженеров должна обеспечить специалистами проекты, связанные с локализацией производств и внедрением новых технологий.

    Модератором сессии выступил директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман. В обсуждении участвовали представители государственных структур, бизнеса, вузов, институтов развития и технологических организаций. Среди них – ректор ТОГУ Юрий Марфин, генеральный директор АО МАЗ «Москвич» Елена Фролова, начальник Центра научно-технологического развития АО «Газпром» Ольга Магсумова и генеральный директор ООО «СибИнжиниринг Компани» Александр Сисюк.

    II Российско-Китайский форум проходит под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Программа объединяет более 40 деловых, культурных и спортивных площадок. Ожидается участие около 4 тыс. представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества из 21 российского региона и 14 провинций Китая.

    Организатором форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке федеральных ведомств и институтов развития. Генеральными партнерами стали ООО «А7», порт «Эльга» и АО «Полюс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о старте перекрестных Годов образования России и Китая для подготовки кадров. Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Цинхуа откроют совместный научно-образовательный центр для укрепления технологического партнерства. Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский отметил рост числа совместных промышленных проектов с локализацией производственных мощностей.

    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

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    4 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти

    Сечин: Доля России в импорте нефти Китая достигла рекордных 23%

    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Доля российской нефти в общем объеме импорта Китая за первые семь месяцев 2026 года достигла рекордной отметки в 23%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

    Поставки сырья из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года составили 67 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Наша страна на протяжении уже четырех лет является крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн. За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Руководитель компании отметил достижения в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который проходит в рамках Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о росте объемов отгрузки сырья в КНР на 25% за семь месяцев. За этот же период экспорт российской нефти в Китай превысил 66 млн тонн.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    2 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между Россией и Китаем

    Путин: Товарооборот между Россией и Китаем станет рекордным в этом году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ожидает достижения новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Глава государства обсудил экономическое сотрудничество на полях Восточного экономического форума с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости». В ходе встречи российский лидер подчеркнул устойчивый рост коммерческих показателей двух стран.

    «На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 млрд долларов, а в 2025 году это почти 240 млрд, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд», – заявил Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие традиционно выступает ключевой площадкой для укрепления связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об увеличении товарооборота на 25% за первое полугодие.

    Президент РФ Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику в объеме двусторонней торговли.

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    2 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подчеркнул высочайший уровень развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

    Путин назвал беспрецедентным характер двусторонних связей Москвы и Пекина. В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном глава государства отметил интенсивность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

    «Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце послы России и КНР в Японии опубликовали совместную статью о беспрецедентных высотах взаимодействия Москвы и Пекина.

    В мае президент России Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом подлинного стратегического партнерства.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимую роль государств в защите международной справедливости.

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    3 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Китай заявил о готовности реализовать договоренности с Россией

    Вице-премьер Сюэсян: Китай готов реализовать договоренности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил о готовности Пекина в полной мере выполнить все договоренности, достигнутые лидерами России и Китая.

    «Китайская сторона готова полностью реализовать важные договоренности между главами государств, обеспечивая дальнейшее наращивание регионального сотрудничества на более высоком уровне, чтобы придать новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений», – заявил Сюэсян на пленарной сессии ВЭФ-2026, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что партнерство России и Китая дает плодотворные результаты под стратегическим руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина. В качестве примера успешного взаимодействия он привел формат сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России.

    Политик также подчеркнул значимость взаимного безвизового режима между двумя странами. По его словам, отмена виз способствует бурному развитию пассажирских и грузовых перевозок через пункты пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дином Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    В ходе этих переговоров российский лидер спрогнозировал достижение нового исторического рекорда во взаимной торговле с Пекином по итогам текущего года.

    Сам китайский вице-премьер назвал КНР крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока.

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    2 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин заявил о расширении энергетического сотрудничества с Китаем

    Путин: Россия и КНР наращивают сотрудничество в сфере энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике.

    На полях Восточного экономического форума Путин обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном укрепление партнерства двух стран в энергетике, передает РИА «Новости».

    «Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области – энергетике», – сказал он.

    Кроме того, президент выразил уверенность в успешных результатах совместной работы по развитию хозяйственной кооперации. Он подчеркнул, что поиск оптимальных путей взаимодействия послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между государствами.

    Глава государства напомнил, что китайский вице-премьер примет участие в восьмом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Мероприятие традиционно проходит в привязке к Восточному экономическому форуму, который продлится во Владивостоке до 4 сентября.

    В июле представители России и Китая договорились об укреплении партнерства в энергетической сфере.

    Месяцем ранее Путин анонсировал подготовку новых масштабных соглашений между странами.

    В мае глава государства сообщил о завершении строительства энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

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    2 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился с вице-премьером Китая во Владивостоке

    Путин встретился с вице-премьером Китая Сюэсяном во Владивостоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

    Путин прибыл в столицу Приморья в среду для участия в Восточном экономическом форуме. В рамках программы он провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров стала второй по счету. В июне 2025 года китайский политик уже посещал Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

    В четверг, 3 сентября, Путин и Сюэсян совместно выступят на пленарном заседании ВЭФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    Представитель МИД Китая Го Цзякунь накануне подтвердил визит вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна на это мероприятие.

    В прошлом году на встрече с китайским политиком глава российского государства отметил рост двустороннего товарооборота до 245 млрд долларов.

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    2 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин назвал очень теплой прошедшую встречу с Си Цзиньпином

    Путин: Встреча с Си Цзиньпином в Бишкеке была теплой и содержательной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в Бишкеке переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав их исключительно полезными.

    Путин на полях Восточного экономического форума встретился с вице-премьером госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает РИА «Новости».

    «Только позавчера, как вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную, содержательную и очень теплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпином», – сказал Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Напомним, Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул высокий уровень взаимного доверия лидеров двух стран.

    Китайский руководитель заявил о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

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    2 сентября 2026, 06:27 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва и Пекин планируют сделать безвизовый режим постоянным после соответствующего предложения президента России Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Вопрос будет проработан и согласован сторонами», – приводит ТАСС его ответ на вопрос журналистов о том, поддержал ли председатель КНР инициативу российского лидера.

    Ранее, 31 августа, на встрече в Бишкеке Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе, если китайская сторона сочтет этот шаг возможным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая отметил положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией. Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата на постоянной основе.

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    3 сентября 2026, 13:58 • Новости дня
    Вице-премьер КНР назвал Китай крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин прочно закрепил за собой статус крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России.

    «Китай прочно занимает место крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России», – сказал вице-премьер на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По словам Дин Сюэсяна, высокотехнологичная продукция КНР пользуется широкой популярностью среди российских потребителей. При этом качественная сельскохозяйственная продукция из России регулярно появляется на столах китайских граждан.

    Кроме того, Пекин готов сотрудничать с Москвой по совместному плану в сфере инвестиций. Китайская сторона намерена надлежащим образом реализовывать новую редакцию плана инвестиционного сотрудничества и обновленное соглашение о взаимной защите капиталовложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    Российский лидер спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам года.

    В мае первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил с китайским коллегой ключевые вопросы работы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

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    3 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Китай пообещал не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин будет жестко пресекать попытки пересмотра исторических итогов глобального конфликта в рамках международного сотрудничества.

    Китайские власти намерены решительно бороться с любыми попытками переписать исторические факты, касающиеся Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

    «Мы готовы с партнерами укреплять контакты и взаимодействие, соблюдать цели Устава ООН, защищать международную справедливость, противодействовать попыткам оспаривать итоги Второй мировой войны», – подчеркнул политик. Он также отметил важность совместной работы с союзниками для поддержания глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал провокацией отрицание итогов этого исторического события.

    Москва и Пекин в совместном заявлении решительно осудили прославление воевавших на стороне нацистов лиц.

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    3 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Москва и Пекин запланировали объединить системы маркировки товаров

    Tекст: Мария Иванова

    Россия и Китай прорабатывают возможность объединения национальных систем маркировки и прослеживаемости товаров для укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

    Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на полях Восточного экономического форума сообщил о расширении двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Сферы сотрудничества постоянно расширяются… В Пекине стороны обсудили сопряжение систем маркировки, сотрудничества в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта», – заявил политик.

    В Центре развития перспективных технологий пояснили, что практическая работа над инициативой стартовала в июне. Тогда российская делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли Екатериной Приезжевой посетила Пекин для обсуждения технических деталей.

    Замминистра ранее подчеркивала, что внедрение цифровой маркировки и механизмов прослеживаемости станет новым драйвером развития двусторонней торговли. Это решение призвано повысить прозрачность товарооборота и гарантировать надежность поставок между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    Глава государства спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам года.

    Ранее российский лидер поручил усовершенствовать государственную систему контроля за оборотом товаров.

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    3 сентября 2026, 05:38 • Новости дня
    Лавров указал на попытки Запада втянуть Индию в «игры» против Китая

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада пытаются втянуть Индию в противостояние с Китаем через альянс QUAD, где индийская сторона чувствует себя неуютно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Пытаются проводить учения по морской безопасности и всячески заинтересованы в том, чтобы наших индийских друзей, ближайших наших соратников втянуть в игры против еще одного нашего большого друга – Китайской Народной Республики», – сказал министр, выступая в рамках лектория Российского общества «Знание» на ВЭФ.

    Лавров считает, что Индия себя «очень неуютно чувствует» в четверке QUAD, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, Китай и Индия развиваются темпами, недостижимыми сегодня для Запада. Он отметил, что западные страны стремятся разрушить универсальный формат сотрудничества, сложившийся вокруг АСЕАН, и подорвать центральную роль этой организации.

    Министр напомнил о создании различных блоковых объединений, в том числе AUKUS – альянса США, Британии и Австралии, который реализует программу постройки атомных подводных лодок для Австралии с использованием американских и британских технологий. Лавров подчеркнул, что деятельность этой «ядерной тройки» не вполне соответствует стандартам и нормам МАГАТЭ.

    Глава МИД России также указал, что НАТО активно продвигается в Азию и хочет закрепить там свою инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что НАТО должно было самораспуститься, как Варшавский договор.

    Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена просить у Европы отмены санкций и не собирается зависеть от ее доброго расположения.

    В Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD) входят США, Индия, Австралия и Япония.

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    2 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Губернатор Орлов назвал раскопки динозавров главной фишкой Благовещенска

    Власти Амурской области решили привлекать туристов из КНР раскопками динозавров

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Амурской области Василий Орлов планирует превратить Благовещенск в главную точку притяжения китайских путешественников с помощью уникальных палеонтологических находок и трансграничной канатной дороги.

    Глава региона рассказал о планах развития туристической привлекательности Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    По его словам, город активно развивает уникальные объекты для создания комфортной точки входа гостей из соседних стран.

    «Туризм – это эмоции, люди платят за эмоции. Мы хотим запустить туристов из Китая, переехать по этой канатной дороге, потому что это само по себе уже эмоции, посмотреть вот в Благовещенске, дальше направиться в те или иные наши территории», – сказал Василий Орлов.

    Руководитель области отметил высокую популярность открывшегося в 2026 году музея динозавров, который за три месяца посетили 50 тыс. человек. Раскопки древних ящеров стали настоящей визитной карточкой города, ведь именно там нашли единственный в мире целый скелет амурозавра.

    Помимо палеонтологии, внимание путешественников привлекает крупнейшая в Евразии аллея фонтанов, насчитывающая 2700 струй. Сейчас в городе возводятся современный многофункциональный экспоцентр и пятизвездочные гостиницы для обеспечения высокого уровня сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Амурской области анонсировали создание трансграничной канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ.

    В регионе ведется строительство нового международного пешеходного пункта пропуска для этого объекта.

    В мае в Благовещенске состоялось открытие российско-китайского экономического форума «Амурэкспо».

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