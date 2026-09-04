В Мраморном море нашли затонувший после столкновения турецкий сухогруз

Минобороны Турции: В Мраморном море нашли затонувший после столкновения сухогруз

Tекст: Денис Тельманов

Военно-морские силы страны подтвердили успешное обнаружение места крушения, передает ТАСС. «Спасательно-буксирное судно TCG Akin ВМС Турции, которое с первого дня продолжает работу в районе аварии, обнаружило затонувшее судно», – говорится в заявлении министерства обороны.

Точная глубина залегания обломков пока не установлена, а судьба десяти членов экипажа остается неизвестной. Масштабная поисково-спасательная операция с участием 12 катеров и нескольких вертолетов продолжается.

Авария произошла в ночь на 2 сентября в 35 км от побережья Стамбула. По данным экспертизы, причиной трагедии стала грубая недисциплинированность моряков на обоих судах.

Сухогруз шел с выключенным транспондером и совершил неожиданный маневр прямо перед столкновением.

На мостике танкера Alsu в момент удара находился лишь неопытный третий помощник, тогда как капитан спал. Суд уже постановил арестовать капитана танкера и его помощника, взяв еще четырех моряков под судебный контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула. Десять членов экипажа затонувшего судна Tugberk Imamoglu пропали без вести.

В конце июля следовавший в Россию сухогруз Pilatus Marine сел на мель в турецком проливе Дарданеллы.