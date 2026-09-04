Адвокат перечислил выдающие жертв телефонных мошенников зомби-фразы

Юрист Халеян назвал прикованность к телефону признаком влияния мошенников

Tекст: Тимур Шайдуллин

За последний год преступники стали чаще превращать своих жертв в исполнителей преступлений, рассказал «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Альберт Халеян.

По словам юриста, в ловушку попадают люди разных возрастов, включая подростков, пенсионеров и благополучных взрослых. Эксперт также выделил несколько признаков, указывающих на то, что человек находится под влиянием злоумышленников.

Одним из главных сигналов является прикованность к телефону. Жертва не выпускает смартфон из рук, постоянно проверяет уведомления, кладет устройство экраном вниз и уходит в другую комнату для разговоров. На расспросы близких человек отвечает раздраженно, лжет или проявляет агрессию.

«Это защитная реакция, которую мошенники сознательно формируют. Жертве внушают, что близкие – это угроза», – пояснил адвокат.

Кроме того, обманутые люди часто используют так называемые зомби-фразы. Среди них: «Мне запретили рассказывать», «Если расскажу – будет хуже», «Это не ваше дело, я сам разберусь», «Я все делаю правильно, просто подожди» и «Я сейчас не могу объяснить, потом все узнаешь».

Также меняется поведение человека: он может выглядеть подавленным, взвинченным или, наоборот, проявлять нехарактерную суету и активность, у него нарушаются сон и аппетит.

Мошенники искусственно создают стрессовую ситуацию, которая временно отключает критическое мышление жертвы, подчеркнул юрист. Из-за перегрузки префронтальной коры мозга и выброса гормонов стресса человек начинает беспрекословно подчиняться преступникам. Этот эффект может сохраняться до трех дней. Халеян советует близким попытаться вместе перепроверить информацию или обратиться в полицию, чтобы помочь пострадавшему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Халеян предупредил об опасности перевода денег на личную карту курьера.

До этого представитель МВД Владимир Васенин рассказал о рисках обмана для абсолютно всех владельцев мобильных устройств.

А управление по борьбе с киберпреступностью опубликовало инструкцию по выводу пострадавших из-под психологического влияния злоумышленников.