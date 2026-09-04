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    4 сентября 2026, 14:36 • Новости дня

    Советник Путина призвал создать выгодные условия для инвестиций россиян

    Кобяков заявил о необходимости привлечения частного капитала в экономику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Антон Кобяков заявил о необходимости создания привлекательных условий для привлечения инвестиций населения в отечественную экономику.

    России в условиях санкций необходимо грамотно управлять инвестиционными ресурсами и опираться на частный капитал, считают власти. Советник президента России, ответственный секретарь Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков отметил необходимость создания привлекательных условий для инвестиций со стороны населения, пишет РИА «Новости».

    «Требуется грамотное управление денежными потоками, теми инвестиционными ресурсами, которые есть у страны, людей, компаний. Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны», – заявил он на пресс-брифинге по итогам ВЭФ.

    Он напомнил, что накануне президент подчеркнул важность граждан как самых крупных инвесторов в стране. Однако, по словам Антона Кобякова, россияне пока не получили выгодных предложений для вложений в отечественную экономику.

    «В том числе и поэтому президент говорит о необходимости перезапустить инвестиционный цикл за счет стабильных условий в экономике. Тогда можно будет опираться на частный капитал, а не только на государственные расходы. Как на пленарной сессии сказал президент, если у нас будет здоровая макроэкономика, потихоньку все встанет на свои места», – добавил советник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ВЭФ назвал создание благоприятных условий для частных инвестиций главной задачей властей.

    Также глава государства призвал к спокойным действиям при запуске нового инвестиционного цикла и указал на необходимость формирования благоприятной среды для капиталовложений в приоритетные направления развития страны.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

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    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»

    Минфин: Компанию «Леста игры» планируется продать частному инвестору

    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Государство планирует продать разработчика популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» «Леста» частному инвестору, сделка может состояться уже осенью, сообщили в Минфине.

    Министерство финансов России готовится к крупной сделке по продаже известной игровой компании, передает РБК. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что реализация актива заинтересованному инвестору может состояться уже осенью.

    «Очень дорогая», – так охарактеризовал предстоящую продажу разработчика Моисеев, говоря о стоимости актива. Подробности о потенциальном покупателе и точной сумме сделки пока не раскрываются.

    Компания «Леста игры», создавшая популярные проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, перешла в государственную собственность летом 2025 года.

    Ожидается, что передача разработчика в частные руки станет одним из заметных событий на российском ИТ-рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала передать государству доли владельцев компании «Леста».

    Позже Таганский районный суд Москвы обратил активы издателя видеоигр в доход страны.

    В июле прошлого года три разработчика «Мира танков» официально перешли в собственность Росимущества.

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    3 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев

    Шуваев: Свыше 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С февраля 2022 года из-за украинских атак в Белгородской области погибли более 660 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

    Свыше пяти тысяч жителей получили ранения, добавил он. «С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

    Он подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, а регион скорбит о каждом погибшем.

    Врио главы региона добавил, что область не сдается и наращивает меры защиты от атак. Усиливаются системы ПВО и противоракетной обороны, формируются новые батальоны «Барс-Белгород» с новейшим оборудованием. Также устанавливаются современные радиолокационные станции и строятся антидроновые коридоры над дорогами. Шуваев заверил, что эту работу будут только усиливать.

    В конце августа число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.

    В середине того же месяца при массированных атаках украинских войск на регион погибли восемь мирных жителей.

    Днем ранее один человек скончался в результате обстрела гражданского автобуса в Ракитянском округе.

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    3 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Россиянки-зумеры стали чаще мужчин брать ипотеку

    Tекст: Ольга Иванова

    Молодые россиянки стали брать жилищные кредиты значительно чаще своих ровесников-мужчин, отдавая предпочтение готовым квартирам на вторичном рынке, следует из материалов «Домклика».

    В России молодые женщины оформляют жилищные кредиты почти в 1,7 раза чаще, чем их ровесники мужского пола, передает ТАСС. В основном представители поколения зумеров предпочитают покупать готовые квартиры.

    В 2026 году на вторичный рынок пришлось 52% всех оформленных молодыми людьми сделок. Средняя цена квартиры в этом сегменте, приобретаемой зумерами в ипотеку, составляет 4,2 млн рублей.

    На первичное жилье приходится 33% ипотечных договоров этой возрастной группы. Стоимость квартир в новостройках при этом заметно выше и в среднем достигает около 7 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем выдачи ипотеки в России в начале года сократился на 54%.

    Летом россияне массово подавали заявки на семейную ипотеку для фиксации выгодных ставок.

    При этом стоимость аренды жилья во всех регионах остается значительно ниже ежемесячных кредитных платежей.

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    3 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии Олуфсен из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Норвегии Хейди Олуфсен в связи с арестом российского научного судна на Шпицбергене.

    Российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста, сообщается на сайте МИД России. Причиной стал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который произошел 2 сентября в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген по запросу Украины.

    Судно принадлежит Росгидромету и выполняло плановый рейс из Мурманска. На его борту находились ученые и сотрудники треста «Арктикуголь». Кроме того, корабль доставлял жизненно важные грузы в российские поселки Баренцбург и Пирамида.

    В министерстве подчеркнули, что введенные Осло ограничительные меры нарушают нормы международного права и Договор о Шпицбергене 1920 года. Российские граждане и организации на архипелаге фактически оказались в состоянии блокады, что расценивается как прямая дискриминация.

    Москва категорически не приемлет действия норвежских властей, направленные на ограничение законного присутствия России на Шпицбергене. Компетентные ведомства намерены добиваться снятия ареста с судна. Экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно по иску украинской компании «Нафтогаз».

    Российские дипломаты потребовали от Осло немедленного освобождения задержанного корабля.

    Минтранс выделил специальное судно для эвакуации экипажа и пассажиров.

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    3 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21

    Алиханов: Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главным заказчиком отечественных пассажирских самолетов МС-21 выступает компания «Аэрофлот», сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Перевозчик уже заключил контракт на поставку 18 воздушных судов и планирует приобрести еще 90 единиц техники, сообщил министр, передает «Интерфакс».

    «Относительно авиакомпаний, претендующих на МС-21, то первая партия из 18 машин уже законтрактована «Аэрофлотом», сейчас с авиакомпанией ведутся переговоры о поставке второй партии из 90 самолетов. Параллельно переговоры ведутся и с рядом других авиакомпаний, но это поставки уже после 2030 года, поскольку «якорным» заказчиком, конечно, станет «Аэрофлот», – рассказал Алиханов журналистам на ВЭФ-2026.

    Министр отметил, что в настоящее время лайнер прошел около половины летно-испытательной программы. Выполнено порядка 50% сертификационных летных испытаний.

    В августе первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 совершил свой первый полет.

    Министерство транспорта России назвало приоритетной задачей своевременную сертификацию этого отечественного лайнера.

    Годом ранее крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» анонсировал планы по закупке 90 таких машин.

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    3 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян

    The Guardian: ЕК готовит новые визовые ограничения для граждан России

    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян
    @ EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России, ссылаясь на необходимость устранения рисков безопасности, пишет The Guardian.

    Евросоюз готовит адресные визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий», говорится в материале The Guardian. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ведомство работает над предложениями по ужесточению визовых правил для граждан третьих стран.

    «Мы готовим предложение об адресных ограничительных визовых мерах, направленных, в частности, на устранение рисков безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран», – заявил Ламмерт.

    По его словам, число выданных россиянам виз сократилось с четырех млн до начала конфликта до 618 тыс. в 2025 году.

    Обсуждение новых мер началось после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    В конце июня Еврокомиссия опровергла информацию о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

    В прошлом году Евросоюз полностью прекратил оформление новых многократных въездных документов для граждан России.

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    3 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил 245-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Казачья Лопань, отметив мужество и героизм военнослужащих, сообщило ведомство.

    «Мужественные и самоотверженные воины полка с первых дней специальной военной операции выполняют свой воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – приводит Минобороны слова Белоусова в Max.

    Министр поблагодарил бойцов за верность присяге и проявленный героизм. Он выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью служить России и защищать ее национальные интересы.

    Кроме того, министр поздравил 217-й гвардейский парашютно-десантный полк с освобождением Новопавловки в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что этот успех станет символом отваги и войдет в историю ратных подвигов русского воинства.

    Месяцем ранее глава военного ведомства поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Любицкое.

    В июле министр обороны направил поздравительные телеграммы отличившимся при взятии Константиновки бойцам.

    В конце прошлого года Андрей Белоусов отметил успехи десантников в боях за Степногорск.

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    3 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Шебекино погибли два сотрудника скорой помощи

    Шуваев: При атаке ВСУ на Шебекино погибли два сотрудника скорой помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения, сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев.

    «Сегодня вечером, в День солидарности в борьбе с терроризмом, киевские неонацисты вновь обнажили свою подлую сущность, целенаправленно обстреляв мирных жителей нашего Шебекино», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

    В результате атаки погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Шуваев выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

    Еще трое мужчин, среди которых водитель скорой помощи, получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают первую помощь в местной больнице, после чего их планируют перевести на лечение в Белгород, а при необходимости – в федеральные медицинские центры.

    От ударов обрушились и загорелись две хозяйственные постройки. Повреждены окна в двух многоквартирных домах, один частный дом, гараж и два автомобиля, один из которых пострадал от удара дрона в селе Доброе.

    Накануне Шуваев сообщил о гибели двух человек при массированных ударах по региону.

    Несколькими днями ранее при атаках украинских беспилотников пострадали пять мирных жителей вместе с сотрудниками скорой помощи.

    В конце августа в результате удара дрона ВСУ по медицинскому автомобилю в Шебекино погиб фельдшер.

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    4 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Корейцы в шутку назвали Владивосток ближайшей Европой

    Глава корейского культурного центра Гон Пак назвал Владивосток ближайшей Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, граждане Южной Кореи активно интересуются туризмом в России и в шутку называют столицу Приморья самым близким европейским городом, отметил полномочный министр, советник и глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак.

    Глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак рассказал о популярности российских маршрутов среди своих соотечественников, передает РИА «Новости».

    По его словам, туристы из азиатской страны очень хотят путешествовать по России.

    «В последнее время среди корейцев много тех, кто хочет путешествовать. К сожалению, между нами в последнее время нет прямых рейсов. Представляете, до ковида почти 300 тыс. людей приезжали на Дальний Восток. У нас есть смешное высказывание: самая близкая Европа для нас – это Владивосток», – отметил господин Пак.

    Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне во Владивостоке пришвартовалось пассажирское судно южнокорейской компании Duwon Shipping.

    Оргкомитет ВЭФ анонсировал прибытие на текущий форум делегации из Республики Корея.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании заявил о значительном экономическом подъеме Дальнего Востока.

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    3 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Эксперт: Последние 150 лет истории освободили Россию от обязательств перед Японией

    Историк Ковалев: 150 лет отношений с Японией освободили Россию от обязательств перед соседом

    В Токио вопрос Курильских островов увязывают прежде всего с итогами Второй мировой войны, однако этот территориальный спор имеет гораздо более давнюю историю, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев. По его словам, для правильной оценки ситуации надо вспомнить договоренности с Японией о Курилах в конце XIX века, которые она нарушила в результате Русско-японской войны 1904-1905 годов.

    «Позиция японского руководства о прибытии нашего президента на Курильские острова почему-то ограничивается событиями Второй мировой войны. Я считаю, что это ошибка. Дело заключается в том, что еще в XVII веке Курильские острова активно осваивались русскими: путешественниками, колонизаторами, вплоть до того, что эта территория при Екатерине II вообще была обозначена на наших картах как территория России, поскольку это освоение шло с севера на юг, то есть с Камчатки, в сторону острова Хабомаи», – говорит Ковалев.

    Он напоминает, что этот остров тогда японцами и не был особо заселен, поскольку основное население не имеет к японцам никакого прямого отношения.

    «Но уже в XIX веке Курильские острова становятся «яблоком раздора» между Россией и Японией. Японцы, воспользовавшись поражением России в Крымской войне, по сути своей, накладывают руку на южные острова Курильской гряды – это Уруп, Итуруп и Хоккайдо», – разъясняет историк.

    «Но что для нас самое главное? 1875 год. Тогда, по сути, Россия отказывалась от Курильских островов при условии, что Япония не предъявляет никаких территориальных претензий применительно к острову Сахалин, и сама же Япония в результате Русско-японской войны 1904-1905 годов нарушила эти договоренности. По сути, Япония отменила все то, к чему мы пришли на протяжении нескольких десятилетий», – добавляет он.

    Эксперт также напомнил о вооруженных конфликтах с Японией перед Второй мировой войной – боях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. «Кстати, на Халхин-Голе показал свой талант будущий Маршал Победы Георгий Жуков. И лишь когда японцы поняли, что насколько Советский Союз серьезный противник, вот именно тогда японский милитаризм решил, что главная их агрессия будет распространяться не на север – в сторону Советского Союза, а на юг – в сторону Индокитая, Австралии, в сторону небезызвестного Перл-Харбора», – объясняет Ковалев.

    Он напоминает, что в ходе Второй мировой войны сражающиеся с японцами союзники – англичане и американцы – увязывали некоторые поставки по ленд-лизу со вступлением СССР в войну с Японией после того, как Советский Союз разделается с нацистской Германией.

    «Это я говорю как раз о том самом мифологизированном значении ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Да, конечно, страшно. Да, конечно, сверхоружие, но давайте называть вещи своими именами. В реалиях 1945 года еще было непонятно до конца, что же такое атомное оружие. Можно ли полностью бояться того, о чем ты не имеешь представления?» – отмечает Ковалев.

    Он напомнил, что Советский Союз активно участвовал в разгроме Квантунской армии, были высажены наши десанты на те же самые Курильские острова, освобождены Южный Сахалин и Корея: «Это были не просто солдаты, это были солдаты-победители, прекрасно умевшие воевать. Советский Союз внес решающий вклад в разгром милитаристской Японии».

    «Что касается самих Курильских островов, я считаю, что с точки зрения международного права, раз японцы нарушили наши договоренности 1875 года, можно считать, что мы свободны от обязательств перед ними. Острова Уруп, Итуруп и Хабомаи являются частью нашего государства и неотделимы от него», – подчеркнул историк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил об изменении позиции Японии по вопросу мирного договора с Россией. Посол России в Японии Николай Ноздрев подчеркнул законную принадлежность Курильских островов России. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила японские власти в двойных стандартах из-за их возмущения визитом Путина на Итуруп и замалчивания американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

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