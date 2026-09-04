Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке

Tекст: Денис Тельманов

Особый правовой режим, который начнет действовать с начала 2027 года, позволит тестировать сложные нейросетевые системы в сферах без критических рисков, передает РИА «Новости».

По словам Максима Орешкина, Дальний Восток выбран для этих целей из-за потребности в развитии таких проектов на обширных территориях с разветвленной логистикой.

«Когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что регулировать мы будем не просто искусственный интеллект как программный продукт, а то, как работают такие сложные системы», – подчеркнул замглавы администрации президента на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что сейчас правовая база для решений, принимаемых нейросетями, полностью отсутствует.

Внедрение новых технологий должно кардинально улучшить качество жизни в регионе, в том числе снизить цены на продукты.

В качестве примера спикер привел автоматизацию тепличных хозяйств, которая повысит доступность свежих овощей в труднодоступных районах до начала навигации.

Успех эксперимента будет оцениваться не только в финансовых показателях. Ключевыми критериями станут рост продолжительности жизни, улучшение инфраструктуры, а также количество привлеченных технологических компаний и созданных ими рабочих мест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал запуск особого правового режима на Дальнем Востоке с 2027 года.

Глава государства включил внедрение искусственного интеллекта в обновленную стратегию развития макрорегиона.

В начале текущего года Максим Орешкин возглавил национальный штаб по искусственному интеллекту.