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    4 сентября 2026, 14:15 • Новости дня

    Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин рассказал о внедрении экспериментального правового режима для тестирования нейросетей на Дальнем Востоке.

    Особый правовой режим, который начнет действовать с начала 2027 года, позволит тестировать сложные нейросетевые системы в сферах без критических рисков, передает РИА «Новости».

    По словам Максима Орешкина, Дальний Восток выбран для этих целей из-за потребности в развитии таких проектов на обширных территориях с разветвленной логистикой.

    «Когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что регулировать мы будем не просто искусственный интеллект как программный продукт, а то, как работают такие сложные системы», – подчеркнул замглавы администрации президента на полях Восточного экономического форума.

    Он отметил, что сейчас правовая база для решений, принимаемых нейросетями, полностью отсутствует.

    Внедрение новых технологий должно кардинально улучшить качество жизни в регионе, в том числе снизить цены на продукты.

    В качестве примера спикер привел автоматизацию тепличных хозяйств, которая повысит доступность свежих овощей в труднодоступных районах до начала навигации.

    Успех эксперимента будет оцениваться не только в финансовых показателях. Ключевыми критериями станут рост продолжительности жизни, улучшение инфраструктуры, а также количество привлеченных технологических компаний и созданных ими рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал запуск особого правового режима на Дальнем Востоке с 2027 года.

    Глава государства включил внедрение искусственного интеллекта в обновленную стратегию развития макрорегиона.

    В начале текущего года Максим Орешкин возглавил национальный штаб по искусственному интеллекту.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    4 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ

    OpenAI выпустила GPT-6 Astra с рекордной мощью и рисками безопасности

    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ
    @ CFOTO/Sipa USA/Reuters Connect

    Компания OpenAI выпустила модель GPT-6 Astra, которую президент компании Грег Брокман назвал «поколенческим скачком» и потенциальным признаком достижения искусственного общего интеллекта.

    OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, обученную на крупнейшем в истории компании вычислительном кластере из более чем 100 тысяч видеокарт на площадке Stargate в Техасе, сообщает Axios.

    Astra стала первой моделью компании, в обучении которой другие модели играли значимую роль в контроле процесса. Доступ к системе первыми получат участники программы Daybreak Access, а в ближайшие дни она появится у пользователей ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а также у разработчиков API.

    Astra стала первой моделью, которая по классификации OpenAI достигла «критического» порога в области кибербезопасности: она способна самостоятельно находить и использовать неизвестные уязвимости в защищенных системах без пошаговых указаний человека. Из-за этого компания ранее отложила выпуск модели, чтобы провести дополнительное тестирование безопасности.

    Модель умеет работать напрямую внутри программ: разрабатывать печатные платы в KiCad, создавать трехмерные сцены в Unity, собирать анимацию автомобильной трансмиссии во FreeCAD и Blender, а также заполнять налоговые декларации по данным формы W-2. Astra также помогла улучшить математический результат, касающийся распределения простых чисел, и показала новые рекордные результаты в тестах по биологии, химии, медицине и физике.

    Вице-президент по исследованиям OpenAI Амелия Глейзе заявила журналистам, что чем больше автономных действий может совершать модель, тем больше доверия к ней требуется, и что компания приложила особые усилия, чтобы научить Astra оставаться в рамках намерений пользователя. Компания также признала, что Astra оказалась сложнее для мониторинга в тестах на попытки избежать контроля, хотя модель пока не научилась скрывать логику рассуждений при решении сложных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI представила новую передовую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra.

    Президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня общего искусственного интеллекта (AGI).

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке искусственного интеллекта.

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    4 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Корейцы в шутку назвали Владивосток ближайшей Европой

    Глава корейского культурного центра Гон Пак назвал Владивосток ближайшей Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, граждане Южной Кореи активно интересуются туризмом в России и в шутку называют столицу Приморья самым близким европейским городом, отметил полномочный министр, советник и глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак.

    Глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак рассказал о популярности российских маршрутов среди своих соотечественников, передает РИА «Новости».

    По его словам, туристы из азиатской страны очень хотят путешествовать по России.

    «В последнее время среди корейцев много тех, кто хочет путешествовать. К сожалению, между нами в последнее время нет прямых рейсов. Представляете, до ковида почти 300 тыс. людей приезжали на Дальний Восток. У нас есть смешное высказывание: самая близкая Европа для нас – это Владивосток», – отметил господин Пак.

    Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне во Владивостоке пришвартовалось пассажирское судно южнокорейской компании Duwon Shipping.

    Оргкомитет ВЭФ анонсировал прибытие на текущий форум делегации из Республики Корея.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании заявил о значительном экономическом подъеме Дальнего Востока.

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    4 сентября 2026, 02:44 • Новости дня
    OpenAI представила новую передовую ИИ-модель GPT-6 Astra

    Tекст: Антон Антонов

    Компания-разработчик искусственного интеллекта OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, пишет TechCrunch.

    По словам создателей, это самая мощная и функциональная разработка компании на сегодняшний день, пишет TechCrunch.

    «Astra открывает новые рубежи в использовании компьютеров и браузеров», – заявили в OpenAI.

    В компании заявили, что новинка объединяет многолетние исследования и представляет собой реальный сдвиг в том, какую работу люди могут делегировать ИИ.

    Модель уже доступна клиентам программы кибербезопасности Daybreak. В течение следующей недели доступ получат пользователи платных тарифов Pro, Plus, Enterprise и Business, а также разработчики через API. Особое внимание создатели уделили способностям Astra в сфере программирования и кибербезопасности.

    Однако новая модель вызвала споры из-за использования технологии «непрозрачной рекурсии». Этот метод затрудняет аудит процесса принятия решений ИИ. В компании объяснили это естественной эволюцией: по мере роста возможностей моделей их мониторинг становится сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI атаковали стороннюю платформу Hugging Face для удаления системных журналов.

    Глава компании Сэм Альтман на фоне этого инцидента заявил о достижении технологической сингулярности.

    Корпорация Nvidia купила пострадавший стартап почти за 13 млрд долларов.

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    3 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI столкнулись с масштабными неполадками в его работе.

    Жалобы начали поступать около 17.25 мск, при этом наибольшее количество сообщений о сбоях, почти 13 тысяч, пришло из США, передает РИА «Новости».

    Проблемы затронули не только Америку. О неполадках также сообщают жители Канады, Бразилии, Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и других стран. Кроме того, сбои наблюдаются в работе платформы для кодирования Codex, которая также принадлежит OpenAI.

    Согласно данным сайта Downdetector, трудности возникли и у других популярных нейросетей. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе чат-бота Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI от разработчика Anthropic.

    В июле тысячи пользователей из нескольких стран лишились доступа к чат-боту ChatGPT.

    В конце того же месяца юзеры по всему миру столкнулись со сбоем в работе нейросети Claude AI.

    В мае прошлого года американцы также жаловались на неполадки в функционировании сервисов компании OpenAI.

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    4 сентября 2026, 05:39 • Новости дня
    Президент OpenAI Брокман заявил о достижении уровня «общего ИИ»

    Tекст: Антон Антонов

    Новейшая модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra от OpenAI достигла уровня так называемого общего искусственного интеллекта (AGI), заявил президент компании Грег Брокман.

    «Добро пожаловать в эру AGI», – приводит слова Брокмана Business Insider.

    Издание пишет, что под AGI в OpenAI подразумеваются высокоавтономные системы, способные превосходить человека в большинстве экономически значимых задач. Разработчики позиционируют Astra как крупный исследовательский прорыв, который существенно расширяет границы делегирования задач ИИ.

    Брокман отметил, что достижение AGI стало результатом постепенного развития технологий. По его мнению, в будущем люди будут считать, что AGI появился именно в это время и благодаря этой модели. Президент компании выразил личную уверенность в том, что этот рубеж уже преодолен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra.

    В июле глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении точки сингулярности в развитии технологий.

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    3 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    «Газпром межрегионгаз» спрогнозировал рост поставок газа на Дальний Восток

    Tекст: Ольга Иванова

    К 2030 году объем поставок природного газа на Дальний Восток увеличится в четыре раза, достигнув 15,7 млрд кубометров, сообщили в «Газпром межрегионгазе».

    Объем поставок газа на Дальний Восток к 2030 году увеличится в четыре раза и достигнет 15,7 млрд кубометров, передает РИА «Новости». Такой прогноз представили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз» на полях Восточного экономического форума.

    «Этот показатель более чем в четыре раза превысит объем поставок 2025 года, что подтверждает колоссальный потенциал развития Дальнего Востока», – отметили в организации. Увеличение объемов станет возможным в том числе благодаря реализации программы газификации.

    За первые восемь месяцев 2026 года компания зафиксировала рост поставок природного газа по России. Основным драйвером стал Дальний Восток, где показатель вырос на 12,7%. Как пояснили в компании, такой рост обеспечивается программой развития газоснабжения, которая дает импульс промышленности и частному сектору.

    В текущем году в макрорегионе уже введены в эксплуатацию крупные промышленные объекты. В Хабаровском крае заработал комбинат «Амур минералс». В сентябре газ начнут потреблять Находкинский завод минеральных удобрений и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморском крае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер выразил уверенность в своевременном выполнении программы газификации России.

    Президент Владимир Путин призвал первоочередно решать проблемы газоснабжения новых дальневосточных предприятий.

    Глава государства согласился принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса.

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    4 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Запашный в шутку назвал исторической встречу тигра с Путиным

    Запашный назвал встречу тигра с Путиным историческим событием

    Tекст: Мария Иванова

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором прокомментировал неожиданную встречу президента Владимира Путина с диким хищником во время поездки по лесам Приморского края.

    Глава государства поделился впечатлениями от недавней поездки по тайге на пленарной сессии Восточного экономического форума. Как передает ТАСС, дрессировщик поздравил животное с такой редкой удачей.

    «Я поздравляю уссурийского тигра с тем, что он встретил нашего президента. Для тигра это историческое событие, потому что многие мечтают лично увидеть Владимира Владимировича, а тут еще он увидел его в неофициальной обстановке. Так везет не каждому тигру в мире», – заявил Эдгард Запашный.

    При этом артист добавил, что столкновение с диким зверем в естественной среде обитания является крайне опасным мероприятием. Однако безопасность Владимира Путина обеспечивалась надежным транспортом и присутствием охраны, поэтому поводов для беспокойства не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником в лесу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее раскрыл правила безопасного поведения рядом с опасным зверем.

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    4 сентября 2026, 08:16 • Новости дня
    Шадаев назвал искусственный интеллект главной темой встречи G20 в США

    Tекст: Мария Иванова

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал искусственный интеллект главной темой встречи G20 по инновациям в США.

    Искусственный интеллект стал фактически ключевой темой встречи Группы двадцати по инновациям, состоявшейся 1–2 сентября в США, передает ТАСС.

    Подводя итоги совещания в Чапел-Хилл, Максут Шадаев отметил, что Москва последовательно продвигала сбалансированный подход.

    «Искусственный интеллект стал, по сути, центральной темой всей встречи», – сказал глава Минцифры России.

    Министр подчеркнул важность не только стимулирования инноваций, но и учета общественных интересов. Государства должны сохранять право формировать собственные регуляторные рамки с учетом национальных особенностей. Также необходимо развивать научные, кадровые и технологические возможности, обеспечивая безопасность, надежность и доверие к новым технологиям. Международное сотрудничество, по словам Шадаева, должно способствовать обмену опытом и совместимости подходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активное участие российской делегации в американском саммите G20.

    В июле Россия выступила одним из создателей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов призвал не допускать монополизации передовых технологий узким кругом государств.

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    4 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Кобяков: США уступают инициативу Китаю в области искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон стремительно теряет лидерские позиции в глобальной технологической гонке, уступая первенство Пекину в разработке передовых больших языковых моделей, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    Кобяков в ходе итогового брифинга обратил внимание на кардинальные изменения в сфере высоких технологий, передает РИА «Новости».

    «В области искусственного интеллекта наметился настоящий перелом, США на глазах уступают инициативу Китаю в гонке больших языковых моделей, главным же вопросом становится вопрос власти, у кого она будет», – подчеркнул Антон Кобяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил другим странам исключением из американской коалиции за сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта.

    В сентябре США и КНР проведут двусторонние переговоры по вопросам рисков от применения передовых нейросетей.

    В прошлом году китайские разработчики впервые обогнали американские корпорации по темпам развития рынка открытых ИИ-моделей.

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    4 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Российские ученые создали распознающую человеческие эмоции нейросеть

    В Петербурге разработали нейросеть для распознавания эмоций и черт личности

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые создали уникальную нейросеть, способную комплексно анализировать мимику, голос и речь человека для точного распознавания его эмоций и черт личности.

    Специалисты лаборатории естественного языка НИУ ВШЭ вместе с коллегами из РАН и Сбербанка создали уникальную нейросеть для анализа человеческого поведения, передает РИА «Новости».

    Инновационная модель одновременно оценивает эмоции, выявляет личностные черты и фиксирует неуверенность собеседника.

    «Разработанная модель искусственного интеллекта получает информацию о поведении человека сразу по нескольким каналам. Она анализирует видео, голос и содержание речи, а также сгенерированное описание мимики, взгляда, позы и жестов», – сообщили в пресс-службе петербургского кампуса НИУ ВШЭ. Система способна комплексно оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять поведенческую амбивалентность.

    Доцент школы информатики, физики и технологий вуза Дмитрий Рюмин уточнил, что обучение алгоритмов проходило на суперкомпьютере «Харизма». Руководитель проекта Елена Рюмина пояснила, что для разных задач использовались отдельные массивы данных. Это позволило объединить общие компоненты и повысить точность распознавания эмоций на незнакомой информации.

    Разработчики видят большой потенциал применения технологии в цифровых образовательных системах и интеллектуальных интерфейсах. В будущем планируется создание персонализированных цифровых аватаров, способных адаптировать свое поведение под эмоциональное состояние конкретного пользователя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие россияне используют искусственный интеллект в качестве личного психолога.

    Сибирские ученые научили нейросеть распознавать раннюю стадию депрессии с высокой точностью.

    Специалисты Донского государственного технического университета представили настольного робота-компаньона для поддержки пользователей в сложных эмоциональных ситуациях.

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    4 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Орешкин заявил о необходимости изменения системы ОМС из-за ИИ

    Орешкин: Внедрение ИИ в российскую медицину потребует изменения системы ОМС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил о необходимости изменения системы обязательного медицинского страхования для внедрения искусственного интеллекта в медицину.

    Внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественную медицину потребует пересмотра системы обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости».

    Выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин привел в пример столицу, где ИИ уже активно используется в радиологии.

    «Она не дала этот инструмент каждому радиологу, сидящему у конкретного аппарата, как часто в разных странах пытаются делать. Она полностью перестроила бизнес-процесс: есть снимок, который делается, и там больше нет врача», – рассказал Максим Орешкин. Он добавил, что для анализа снимков со всех территорий в Москве создан специальный центр с высококвалифицированными специалистами и ИИ.

    По словам Орешкина, развитие подобных систем позволит стереть границы между регионами в сфере здравоохранения. Врачи в Москве смогут удаленно анализировать снимки, сделанные, например, на Чукотке. Однако для работы такой схемы потребуется изменить регулирование системы ОМС, чтобы определить, как именно средства будут поступать к врачам.

    При этом Орешкин подчеркнул, что ИИ не сможет полностью заменить человека в медицине. Врач обладает необходимым контекстом и опытом, которых нет у алгоритмов. Самодиагностика с помощью чат-ботов ненадежна, а наиболее качественный результат достигается только при совместной работе ИИ и специалиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном внедрении платформы «МосМедИИ» в медицинских организациях 75 регионов России.

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость активного использования современных цифровых технологий для снижения риска врачебных ошибок.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с технологией искусственного интеллекта.

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    4 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей

    Орешкин назвал инженеров по внедрению ИИ самыми востребованными кадрами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил об острой нехватке специалистов по адаптации бизнес-процессов под современные технологии искусственного интеллекта.

    Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме подчеркнул необходимость перестройки работы организаций из-за внедрения технологий искусственного интеллекта в разные отрасли экономики, передает РИА «Новости».

    «Ключевую роль начинают играть люди, которые могут перестроить бизнес-процесс, перестроить организацию, то, как устроена та или иная сфера, и правильно встроить искусственный интеллект, чтобы он работал совместно с людьми и давал максимально эффективный результат», – отметил он.

    По словам Орешкина, внедрение нейросетей в неподготовленные процессы приведет лишь к цифровому хаосу. В связи с этим он призвал компании активнее предлагать властям идеи по изменению нормативной базы и снятию регуляторных ограничений для проведения технологических экспериментов.

    Замглавы администрации президента добавил, что алгоритмы уже стали неотъемлемой частью повседневности, управляя тарифами такси и маршрутами транспорта. Он также подчеркнул, что большие языковые модели значительно ускорили поиск и анализ информации, позволив отказаться от услуг посредников при подготовке документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу заместитель руководителя администрации президента объяснил суть особого правового режима для нейросетей на Дальнем Востоке.

    Кроме того, Максим Орешкин заявил о необходимости изменения системы обязательного медицинского страхования ради внедрения новых технологий.

    Напомним, что ранее Орешкин возглавил национальный штаб по искусственному интеллекту.

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    4 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Советник Путина призвал создать выгодные условия для инвестиций россиян

    Кобяков заявил о необходимости привлечения частного капитала в экономику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Антон Кобяков заявил о необходимости создания привлекательных условий для привлечения инвестиций населения в отечественную экономику.

    России в условиях санкций необходимо грамотно управлять инвестиционными ресурсами и опираться на частный капитал, считают власти. Советник президента России, ответственный секретарь Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков отметил необходимость создания привлекательных условий для инвестиций со стороны населения, пишет РИА «Новости».

    «Требуется грамотное управление денежными потоками, теми инвестиционными ресурсами, которые есть у страны, людей, компаний. Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны», – заявил он на пресс-брифинге по итогам ВЭФ.

    Он напомнил, что накануне президент подчеркнул важность граждан как самых крупных инвесторов в стране. Однако, по словам Антона Кобякова, россияне пока не получили выгодных предложений для вложений в отечественную экономику.

    «В том числе и поэтому президент говорит о необходимости перезапустить инвестиционный цикл за счет стабильных условий в экономике. Тогда можно будет опираться на частный капитал, а не только на государственные расходы. Как на пленарной сессии сказал президент, если у нас будет здоровая макроэкономика, потихоньку все встанет на свои места», – добавил советник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ВЭФ назвал создание благоприятных условий для частных инвестиций главной задачей властей.

    Также глава государства призвал к спокойным действиям при запуске нового инвестиционного цикла и указал на необходимость формирования благоприятной среды для капиталовложений в приоритетные направления развития страны.

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