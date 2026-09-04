Путин заявил об эффективности встреч глав спецслужб стран СНГ

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем приветствии к участникам двадцать второго заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, проходящего в Константиновском дворце, глава государства подчеркнул важность совместной работы, говорится на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ваши встречи в таком представительном формате убедительно доказали свою эффективность», – отметил российский лидер.

По словам президента, подобные заседания дают хорошую возможность для всестороннего обсуждения широкого круга профессиональных вопросов. Они позволяют углубить и наполнить новым содержанием многоплановые связи между спецслужбами стран СНГ.

В условиях непростой международной обстановки необходимо и дальше развивать формы и методы сотрудничества ведомств в борьбе с общими внешними угрозами, добавил он. Взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ, а также служит созданию условий стабильности на всем пространстве Содружества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о растущей активности связанных с британскими спецслужбами некоммерческих организаций.

Руководитель службы отметил уязвимость государств СНГ перед кибератаками со стороны спецслужб НАТО.