Еврокомиссия сообщила о заполнении газохранилищ ЕС на 65% при норме в 90%

ЕК: Газохранилища стран Евросоюза заполнены на 65% при норме в 90%

Tекст: Мария Иванова

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе рассказала о текущем состоянии запасов топлива в Европе, передает ТАСС.

«Координационная группа по газу провела заседание в четверг, на котором установила, что газохранилища в Евросоюзе заполнены в среднем на 65%», – сообщила Итконен.

Согласно действующим европейским правилам, к 1 октября, когда стартует отопительный сезон, уровень запасов должен достигать 90%. Период отопления в странах объединения традиционно длится до 30 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

Из-за аномальной летней жары страны Евросоюза вынужденно изъяли из резервуаров почти 1 млрд кубометров топлива.

Уровень резервов в немецких хранилищах опустился до критической отметки в 50%.