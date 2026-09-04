Песков не стал анонсировать даты визита Уиткоффа и Кушнера

Tекст: Елизавета Шишкова

«Не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможном визите американских представителей, передает РИА «Новости».

Между тем Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что американские переговорщики могут посетить Киев уже 6 сентября. При этом отмечалось, что окончательная дата поездки на Украину пока не утверждена, а консультации по этому вопросу продолжаются. Белый дом не предоставил официальных комментариев относительно планов Уиткоффа и Кушнера.

Ранее Песков назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

Помощник президента России Юрий Ушаков указал на необходимость тщательной проработки подобных международных контактов.

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.