Песков сообщил о проверке планов ФРГ и Франции по созданию ракет

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские власти тщательно отслеживают и проверяют данные о намерениях европейских стран наладить выпуск вооружений для Киева, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле осведомлены о подобных инициативах.

«Что касается сообщения о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, мы отслеживаем тщательно информацию, мы ее проверяем», – подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее дипломатическое представительство России в Берлине выступило с заявлением. В нем отмечалось, что Германия, Британия и Франция уже начали совместную работу над созданием новых дальнобойных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Берлине назвало возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии законными целями.

Берлин готовит масштабную программу по созданию крылатых ракет стоимостью почти 12 млрд евро.

Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.