Песков: Путин выступит со вступительным словом на заседании оргкомитета «Победа»

Мероприятие пройдет в пятницу в открытом формате. Песков отметил, что в пятницу российский лидер работает в Кремле, передает РИА «Новости».
«Он проведет заседание российского оргкомитета «Победа». Будет вступительное слово Путина», – сказал пресс-секретарь.
На встрече также выступит президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он представит результаты экспертизы заявок от населенных пунктов, претендующих на звание «Город трудовой доблести». Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев доложит об итогах народного голосования за эту инициативу.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко расскажет о развитии правового регулирования туристской деятельности. Кроме того, глава региона представит проект создания национального маршрута «Дальневосточная победа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал проведение дистанционного заседания организационного комитета «Победа».