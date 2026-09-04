Путин вернулся в Москву после саммита ШОС и ВЭФ

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин прибыл в Москву после завершения визита на саммит ШОС и Восточный экономический форум, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил насыщенность прошедших мероприятий.

«Путин вернулся в Москву после поездки. Поездка была более чем содержательная. И шосовская часть в Киргизии, двусторонние контакты и, конечно, владивостокская часть поездки, связанная с дальневосточной тематикой, с Дальневосточным экономическим форумом», – подчеркнул представитель Кремля.

Позднее в этот же день российский лидер проведет по видеосвязи заседание оргкомитета «Победа». Президент Российской академии наук Геннадий Красников представит доклад о присвоении звания «Город трудовой доблести». Кроме того, запланированы выступления ряда чиновников и несколько непубличных мероприятий в графике президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время поездки во Владивосток президент России провел совещание по вопросам развития дальневосточных регионов.

На полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Накануне Кремль запланировал дистанционное заседание оргкомитета «Победа» на 4 сентября.