Президент России Владимир Путин прибыл в Москву после завершения визита на саммит ШОС и Восточный экономический форум, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил насыщенность прошедших мероприятий.
«Путин вернулся в Москву после поездки. Поездка была более чем содержательная. И шосовская часть в Киргизии, двусторонние контакты и, конечно, владивостокская часть поездки, связанная с дальневосточной тематикой, с Дальневосточным экономическим форумом», – подчеркнул представитель Кремля.
Позднее в этот же день российский лидер проведет по видеосвязи заседание оргкомитета «Победа». Президент Российской академии наук Геннадий Красников представит доклад о присвоении звания «Город трудовой доблести». Кроме того, запланированы выступления ряда чиновников и несколько непубличных мероприятий в графике президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время поездки во Владивосток президент России провел совещание по вопросам развития дальневосточных регионов.
На полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Накануне Кремль запланировал дистанционное заседание оргкомитета «Победа» на 4 сентября.