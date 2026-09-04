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    4 сентября 2026, 13:12 • Новости дня

    Путин вернулся в Москву

    Путин вернулся в Москву после саммита ШОС и ВЭФ

    Путин вернулся в Москву
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил длительную поездку на Восточный экономический форум и саммит ШОС, вернувшись в столицу для продолжения работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Москву после завершения визита на саммит ШОС и Восточный экономический форум, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил насыщенность прошедших мероприятий.

    «Путин вернулся в Москву после поездки. Поездка была более чем содержательная. И шосовская часть в Киргизии, двусторонние контакты и, конечно, владивостокская часть поездки, связанная с дальневосточной тематикой, с Дальневосточным экономическим форумом», – подчеркнул представитель Кремля.

    Позднее в этот же день российский лидер проведет по видеосвязи заседание оргкомитета «Победа». Президент Российской академии наук Геннадий Красников представит доклад о присвоении звания «Город трудовой доблести». Кроме того, запланированы выступления ряда чиновников и несколько непубличных мероприятий в графике президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время поездки во Владивосток президент России провел совещание по вопросам развития дальневосточных регионов.

    На полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Накануне Кремль запланировал дистанционное заседание оргкомитета «Победа» на 4 сентября.

    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

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    3 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал западных союзников Украины соучастниками международного терроризма из-за их молчания в ответ на агрессивные действия Киева.

    Западные государства, игнорирующие действия Киева, фактически становятся соучастниками международного терроризма, передает РИА «Новости». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    «А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно осложняет, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что те, кто закрывает глаза на подобные инциденты, в первую очередь западные союзники Украины, несут ответственность наравне с исполнителями.

    «Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, – имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, – становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это же невозможно трактовать», – заметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России назвал угрозы украинского лидера в адрес гражданских авиакомпаний заявкой на государственный терроризм.

    В ответ на эти заявления Киева Международная организация гражданской авиации обновила руководство по мерам безопасности полетов над зонами конфликтов.

    Месяцем ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило западные государства в поощрении террористических атак по мирному населению.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

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    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    3 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал слухи о якобы возможной мобилизации в стране информационной атакой противника накануне выборов в Государственную думу.

    Президент страны сделал соответствующее заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, в настоящее время нет предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий в стране.

    «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства пояснил, что распространяемые слухи являются целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин назвал слухи о призыве россиян после выборов чушью.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке очередной волны мобилизации.

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    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    3 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США

    Путин рассказал о большом количестве друзей России в США

    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о наличии у Москвы множества друзей в Соединенных Штатах.

    «У нас много друзей из Соединенных Штатов», – заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), передает РИА «Новости».

    В качестве одного из примеров российский лидер привел присутствовавшего на мероприятии американского актера Стивена Сигала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    А американский актер полностью исключил вероятность капитуляции России перед Североатлантическим альянсом.

    Ранее российский президент отметил заинтересованность многих компаний США в возобновлении сотрудничества с Москвой.

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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    3 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока

    Путин потребовал нарастить инвестиции в Дальний Восток по трем направлениям

    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в развитие Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости кардинального увеличения инвестиций в развитие макрорегиона.

    «Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что такие инициативы должны повышать емкость национального рынка и отвечать на растущий запрос азиатского региона.

    Вторым приоритетом глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой экономики. Путин отметил важность внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, на базе современного регулирования.

    Третьим направлением стали инвестиции в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. По словам президента, для реализации этих планов требуются смелые решения и обновление нормативно-правовой базы, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент открыл несколько новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития в макрорегионе.

    Месяцем ранее российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

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    3 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Путин назвал встреченного в лесу тигра хозяином тайги

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума во Владивостоке поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником во время поездки по региону.

    Глава государства рассказал о проведенных на Дальнем Востоке днях, передает РИА «Новости». Выступая перед участниками мероприятия, он вспомнил недавнюю поездку по местным лесам.

    «Но знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной. Хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», – отметил политик.

    Кроме того, он указал на важность защиты чувствительных природных зон. Российский лидер подчеркнул необходимость беречь озеро Байкал, реки Амур и Лена, а также сохранять популяции дальневосточных леопардов и других редких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в сохранении популяции тигров.

    Ранее глава государства выразил благодарность Таджикистану за переданных России снежных барсов.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме российский лидер назвал уссурийского тигра самым большим в мире.

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    3 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров

    Путин заявил об осложнении переговоров из-за терроризма Киева

    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал проявлением государственного терроризма угрозы Киева атаковать гражданские самолеты, отметив, что это мешает мирному урегулированию конфликта.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, российский лидер оценил угрозы Владимира Зеленского атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Подобные действия Киева глава государства расценил как прямую заявку на государственный терроризм.

    «Мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров», – подчеркнул президент.

    В случае попыток украинской стороны реализовать озвученные угрозы в отношении мирных лайнеров Россия найдет адекватные способы ответа, добавил руководитель страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин также пообещал найти ответ на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал беспочвенными страхи россиян из-за технических ограничений украинских беспилотников.

    В августе глава государства объяснил жестокие атаки киевского режима провалами ВСУ на передовой.

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    3 сентября 2026, 12:56 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему нехватки яблок

    Путин поручил увеличить производство яблок из-за их дефицита

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на недостаток яблок на внутреннем рынке и призвал активно развивать их выращивание.

    Глава государства поднял этот вопрос во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    «У нас яблок в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать», – подчеркнул российский лидер.

    Он добавил, что стоимость этих фруктов на Дальнем Востоке может быть выше по сравнению с южными регионами. Например, в Ростове их гораздо легче выращивать и не нужно далеко транспортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент объяснил разницу в стоимости яблок на Дальнем Востоке региональными особенностями.

    В прошлом году председатель правительства Михаил Мишустин пообещал достичь полной самообеспеченности страны этими фруктами к 2028 году.

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    3 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин назвал единственный способ защиты складов от атак

    Путин заявил о необходимости укреплять ПВО для защиты инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру и склады.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал укрепление ПВО единственным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру, передает РИА «Новости».

    По его словам, это особенно актуально в период проведения спецоперации.

    «Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос модератора о защите российских складов.

    Кроме того, президент отметил активное участие отечественного бизнеса в обеспечении безопасности. Российские компании уже начали инвестировать средства в защиту своих предприятий, и эти меры, по словам Путина, приносят необходимый эффект и результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вице-премьер Александр Новак рассказал об усилении защиты российских нефтеперерабатывающих заводов силами самих компаний.

    В августе президент Владимир Путин анонсировал масштабную модернизацию защитных рубежей страны с привлечением частного бизнеса.

    Ранее глава государства поставил задачу существенно нарастить производство наиболее востребованных средств противовоздушной обороны.

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