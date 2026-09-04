Песков: Путин примет участие в праздновании Дня города Москвы

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин 5 сентября посетит торжественные мероприятия, посвященные Дню города Москвы, передает РИА «Новости».

«Завтра также будет достаточно напряженный рабочий день у президента традиционно по случаю Дня города Москвы. Он примет участие в различных мероприятиях. Завтра в течение дня мы будем вас информировать», – рассказал Дмитрий Песков.

В 2026 году Москва отмечает свое 879-летие. Праздничные мероприятия в столице продлятся два дня – 5 и 6 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города 5 и 6 сентября. В 2026 году столица отмечает 879-ю годовщину с даты первого летописного упоминания.

В прошлом году президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов планеты.



