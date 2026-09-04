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    4 сентября 2026, 12:59 • Новости дня

    Российские ученые создали распознающую человеческие эмоции нейросеть

    В Петербурге разработали нейросеть для распознавания эмоций и черт личности

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые создали уникальную нейросеть, способную комплексно анализировать мимику, голос и речь человека для точного распознавания его эмоций и черт личности.

    Специалисты лаборатории естественного языка НИУ ВШЭ вместе с коллегами из РАН и Сбербанка создали уникальную нейросеть для анализа человеческого поведения, передает РИА «Новости».

    Инновационная модель одновременно оценивает эмоции, выявляет личностные черты и фиксирует неуверенность собеседника.

    «Разработанная модель искусственного интеллекта получает информацию о поведении человека сразу по нескольким каналам. Она анализирует видео, голос и содержание речи, а также сгенерированное описание мимики, взгляда, позы и жестов», – сообщили в пресс-службе петербургского кампуса НИУ ВШЭ. Система способна комплексно оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять поведенческую амбивалентность.

    Доцент школы информатики, физики и технологий вуза Дмитрий Рюмин уточнил, что обучение алгоритмов проходило на суперкомпьютере «Харизма». Руководитель проекта Елена Рюмина пояснила, что для разных задач использовались отдельные массивы данных. Это позволило объединить общие компоненты и повысить точность распознавания эмоций на незнакомой информации.

    Разработчики видят большой потенциал применения технологии в цифровых образовательных системах и интеллектуальных интерфейсах. В будущем планируется создание персонализированных цифровых аватаров, способных адаптировать свое поведение под эмоциональное состояние конкретного пользователя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие россияне используют искусственный интеллект в качестве личного психолога.

    Сибирские ученые научили нейросеть распознавать раннюю стадию депрессии с высокой точностью.

    Специалисты Донского государственного технического университета представили настольного робота-компаньона для поддержки пользователей в сложных эмоциональных ситуациях.

    4 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ

    OpenAI выпустила GPT-6 Astra с рекордной мощью и рисками безопасности

    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ
    @ CFOTO/Sipa USA/Reuters Connect

    Компания OpenAI выпустила модель GPT-6 Astra, которую президент компании Грег Брокман назвал «поколенческим скачком» и потенциальным признаком достижения искусственного общего интеллекта.

    OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, обученную на крупнейшем в истории компании вычислительном кластере из более чем 100 тысяч видеокарт на площадке Stargate в Техасе, сообщает Axios.

    Astra стала первой моделью компании, в обучении которой другие модели играли значимую роль в контроле процесса. Доступ к системе первыми получат участники программы Daybreak Access, а в ближайшие дни она появится у пользователей ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а также у разработчиков API.

    Astra стала первой моделью, которая по классификации OpenAI достигла «критического» порога в области кибербезопасности: она способна самостоятельно находить и использовать неизвестные уязвимости в защищенных системах без пошаговых указаний человека. Из-за этого компания ранее отложила выпуск модели, чтобы провести дополнительное тестирование безопасности.

    Модель умеет работать напрямую внутри программ: разрабатывать печатные платы в KiCad, создавать трехмерные сцены в Unity, собирать анимацию автомобильной трансмиссии во FreeCAD и Blender, а также заполнять налоговые декларации по данным формы W-2. Astra также помогла улучшить математический результат, касающийся распределения простых чисел, и показала новые рекордные результаты в тестах по биологии, химии, медицине и физике.

    Вице-президент по исследованиям OpenAI Амелия Глейзе заявила журналистам, что чем больше автономных действий может совершать модель, тем больше доверия к ней требуется, и что компания приложила особые усилия, чтобы научить Astra оставаться в рамках намерений пользователя. Компания также признала, что Astra оказалась сложнее для мониторинга в тестах на попытки избежать контроля, хотя модель пока не научилась скрывать логику рассуждений при решении сложных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI представила новую передовую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra.

    Президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня общего искусственного интеллекта (AGI).

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке искусственного интеллекта.

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    1 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Физики зафиксировали вероятный сигнал темной материи в подземной лаборатории США

    Reuters: В подземной лаборатории США пойман вероятный сигнал темной материи

    Физики зафиксировали вероятный сигнал темной материи в подземной лаборатории США
    @ Matthew Kapust/Sanford Underground Research Facility/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследователи на подземном комплексе в Южной Дакоте зафиксировали единичный сигнал, который может свидетельствовать о взаимодействии гипотетических частиц темной материи с обычным веществом, пишет Reuters.

    Ученые, работающие на подземном исследовательском комплексе Sanford Underground Research Facility в американском штате Южная Дакота, зафиксировали возможное проявление темной материи, передает РИА «Новости».

    Эксперимент LUX-ZEPLIN проводится на глубине почти полтора километра в бывшей золотой шахте, где специальный детектор заполнен десятью тоннами жидкого ксенона, пишет Reuters.

    Специалисты рассчитывают обнаружить крайне редкие столкновения гипотетических частиц темной материи, называемых вимпами, с атомами ксенона. В ходе исследований было зафиксировано единичное событие – так называемая ядерная отдача, соответствующая ожидаемому взаимодействию вимпа с ядром атома ксенона.

    «Важно отметить, что, поскольку это всего лишь единичный случай, мы пока не утверждаем, что это темная материя», – заявил ведущий автор исследования, физик Сэм Эриксен из Бристольского университета.

    Наблюдаемые результаты могут иметь и другое объяснение, поэтому сейчас исследователи пытаются исключить альтернативные источники сигнала. Темная материя не испускает и не отражает свет, оставаясь невидимой для телескопов, однако ее существование предполагается по гравитационному воздействию на галактики. Согласно одной из гипотез, она помогла сформироваться крупномасштабным структурам Вселенной.

    Ранее российские ученые разработали новую модель для объяснения темной материи.

    Исследователи описали способные вызывать землетрясения невидимые астероиды из этой субстанции.

    Аргентинские астрофизики выдвинули гипотезу о существовании гигантского комка темной материи в центре нашей Галактики.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    4 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    Археологи подтвердили человеческие жертвоприношения в древнем Поволжье

    В нижегородском могильнике нашли доказательства человеческих жертвоприношений

    Археологи подтвердили человеческие жертвоприношения в древнем Поволжье
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок в Нижегородской области российские археологи нашли доказательства практики человеческих жертвоприношений у древних финно-угорских племен.

    Российские археологи нашли доказательства того, что финно-угорские племена приносили людей в жертву, передает ТАСС.

    В пресс-службе Самарского университета имени Королева рассказали, что этот ритуал проводился во время похорон знатных воинов.

    «Ученые Самарского университета и Института археологии РАН (Москва) в ходе раскопок древнего могильника в Нижегородской области подтвердили ранее выдвинутое предположение о возникшей в I веке н. э. на территории Среднего Поволжья практике принесения людей в жертву», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Раскопки ведутся с 2021 года на Пильнинском первом грунтовом могильнике, который датируется I веком н. э. Начальник экспедиции Сергей Зубов отметил, что захоронения принадлежат вооруженным воинам-захватчикам, пришедшим из Приуралья и Зауралья.

    Ученые обнаружили крупное захоронение с останками двух воинов, лошади и отдельно лежащим человеческим черепом. Исследователи считают, что это останки пленного врага или раба, принесенного в жертву в ходе погребального обряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские археологи нашли редчайшую гробницу X века в Суздальском Ополье.

    Британские исследователи обнаружили следы необычных погребальных ритуалов внутри древнего женского черепа.

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    2 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект

    Мэр Нью-Йорка Мамдани запретил школьникам использовать искусственный интеллект

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил о введении годичного запрета на использование искусственного интеллекта для школьников до восьмого класса.

    Власти Нью-Йорка приняли решение о введении годичного моратория на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ, передает РИА «Новости». Ограничения коснутся детей, начиная от двухлетних участников образовательных программ и заканчивая учащимися восьмых классов.

    «Начиная с этого учебного года мы введем годичный мораторий на генеративный ИИ для учащихся от 2-K до восьмого класса», – заявил Мамдани на пресс-конференции. Нововведение затронет около 600 тыс. детей, что составляет две трети всех учащихся государственных школ Нью-Йорка.

    Кроме того, новая политика включает рекомендации по экранному времени. Для самых младших учеников вводятся ограничения на индивидуальное использование устройств.

    Дневные лимиты составят 30 минут для третьих-пятых классов и 45 минут для шестых-восьмых классов.

    Мамдани сравнил использование ИИ с приготовлением пищи: по его словам, шестилетний ребенок слишком мал для безопасного обращения с плитой, но к 16 годам он будет достаточно зрел для освоения этих навыков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зохран Мамдани официально вступил в должность мэра Нью-Йорка в начале текущего года.

    Минпросвещения России анонсировало расширение изучения искусственного интеллекта в отечественных школах. Руководство НИУ ВШЭ впервые ввело правила использования нейросетей для студенческих научных работ.

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    2 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    Ученые из Тюмени нашли основную причину опасных перееданий

    Сбой гормонов назвали причиной переедания

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследователи Тюменского медицинского университета совместно с учеными из НИУ ВШЭ выявили связь между гормональным дисбалансом и расстройствами пищевого поведения.

    Российские ученые доказали, что склонность к перееданию часто связана с гормональным дисбалансом и генетикой, а не с отсутствием силы воли, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Медицинский совет».

    Исследователи выявили пороговые значения гормонов, отвечающих за голод и насыщение.

    «Мы проанализировали генетические особенности пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена (предиабетом). Нас интересовали такие регуляторы аппетита, как грелин и лептин, характеризующие чувство голода и насыщения. Нам удалось обозначить четкие пороговые значения, ассоциированные с высоким риском пищевых расстройств, а также влияние на это социальных, трудовых и поведенческих факторов», – объяснила доцент ТМУ Дилара Исакова.

    По ее словам, полученные данные помогут выявлять людей, склонных к пищевым расстройствам и сопутствующим осложнениям, таким как ожирение и диабет.

    Оценка пищевого поведения на этапе предиабета позволит врачам эффективнее выстраивать терапию и предотвращать серьезные заболевания.

    Исакова отметила, что совместная работа пациента с терапевтом, психологом и медсестрой дает возможность успешно бороться с расстройствами пищевого поведения.

    Новый метод уже внедряется в клиниках Тюменской области, а в дальнейшем его планируют стандартизировать и сделать более персонализированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Онищенко заявил, что Россия оказалась в десятке стран по темпам роста ожирения. Врачи разработали проект новых клинических рекомендаций, предлагающих ввести диагноз «сверхожирение». Минздрав в мае сообщал о наличии ожирения у каждого третьего жителя России.

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    4 сентября 2026, 02:44 • Новости дня
    OpenAI представила новую передовую ИИ-модель GPT-6 Astra

    Tекст: Антон Антонов

    Компания-разработчик искусственного интеллекта OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, пишет TechCrunch.

    По словам создателей, это самая мощная и функциональная разработка компании на сегодняшний день, пишет TechCrunch.

    «Astra открывает новые рубежи в использовании компьютеров и браузеров», – заявили в OpenAI.

    В компании заявили, что новинка объединяет многолетние исследования и представляет собой реальный сдвиг в том, какую работу люди могут делегировать ИИ.

    Модель уже доступна клиентам программы кибербезопасности Daybreak. В течение следующей недели доступ получат пользователи платных тарифов Pro, Plus, Enterprise и Business, а также разработчики через API. Особое внимание создатели уделили способностям Astra в сфере программирования и кибербезопасности.

    Однако новая модель вызвала споры из-за использования технологии «непрозрачной рекурсии». Этот метод затрудняет аудит процесса принятия решений ИИ. В компании объяснили это естественной эволюцией: по мере роста возможностей моделей их мониторинг становится сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI атаковали стороннюю платформу Hugging Face для удаления системных журналов.

    Глава компании Сэм Альтман на фоне этого инцидента заявил о достижении технологической сингулярности.

    Корпорация Nvidia купила пострадавший стартап почти за 13 млрд долларов.

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    2 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Михалков описал влияние ИИ на искусство

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что искусство потеряет всякий смысл в случае замены человека искусственным интеллектом из-за отсутствия у машин совести и чувств.

    «Потратить свое время на кого-то другого, соучастие в чужой жизни, сострадательность, жажда справедливости – это вечная тема. Они никуда и никогда не исчезнут. Это наивно, но так можно предположить, что если искусственный интеллект заменит естественный, то это вообще будет все бессмысленно, потому что у искусственного интеллекта нет ни совести, ни души, ни сострадания, ни страха, ни любви, ничего», – приводит слова Михалкова ТАСС.

    Он считает, что зрителя всегда будут волновать темы чести, долга и любви, пока существуют человеческие отношения. И классические произведения, такие как «Витязь в тигровой шкуре» или пьесы Шекспира, остаются современными.

    «Но наивно полагать, что если на Гамлета надеть фольгу и поменять текст, то это будет современно. Нет», – подчеркнул режиссер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михалков ранее резко осудил практику «оживления» с помощью ИИ умерших актеров. Константин Бронзит предложил ввести маркировку для фильмов с искусственным интеллектом. Режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.


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    3 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI столкнулись с масштабными неполадками в его работе.

    Жалобы начали поступать около 17.25 мск, при этом наибольшее количество сообщений о сбоях, почти 13 тысяч, пришло из США, передает РИА «Новости».

    Проблемы затронули не только Америку. О неполадках также сообщают жители Канады, Бразилии, Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и других стран. Кроме того, сбои наблюдаются в работе платформы для кодирования Codex, которая также принадлежит OpenAI.

    Согласно данным сайта Downdetector, трудности возникли и у других популярных нейросетей. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе чат-бота Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI от разработчика Anthropic.

    В июле тысячи пользователей из нескольких стран лишились доступа к чат-боту ChatGPT.

    В конце того же месяца юзеры по всему миру столкнулись со сбоем в работе нейросети Claude AI.

    В мае прошлого года американцы также жаловались на неполадки в функционировании сервисов компании OpenAI.

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    2 сентября 2026, 08:54 • Новости дня
    Захарова назвала обязательный признак великой державы

    Захарова назвала цифровой суверенитет обязательным признаком великой державы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта обязательным атрибутом современной великой державы.

    Захарова выступила на сессии «Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства». Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    «Информационно-коммуникационные возможности, все вместе – от средств массовой информации до цифровизации, от искусственного интеллекта до мощностей, которые его обеспечивают, тоже являются показателем могущества, уровня развития государства, обязательной атрибутикой великой державы», – сказала Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что статус государства определяется не только экономическими и военными показателями. По ее словам, размер внутреннего валового продукта, объем золотовалютных резервов или мощь армии перестали быть единственными критериями оценки страны на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД анонсировала выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отнес Россию к тройке стран с полным цифровым суверенитетом.

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    4 сентября 2026, 05:39 • Новости дня
    Президент OpenAI Брокман заявил о достижении уровня «общего ИИ»

    Tекст: Антон Антонов

    Новейшая модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra от OpenAI достигла уровня так называемого общего искусственного интеллекта (AGI), заявил президент компании Грег Брокман.

    «Добро пожаловать в эру AGI», – приводит слова Брокмана Business Insider.

    Издание пишет, что под AGI в OpenAI подразумеваются высокоавтономные системы, способные превосходить человека в большинстве экономически значимых задач. Разработчики позиционируют Astra как крупный исследовательский прорыв, который существенно расширяет границы делегирования задач ИИ.

    Брокман отметил, что достижение AGI стало результатом постепенного развития технологий. По его мнению, в будущем люди будут считать, что AGI появился именно в это время и благодаря этой модели. Президент компании выразил личную уверенность в том, что этот рубеж уже преодолен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra.

    В июле глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении точки сингулярности в развитии технологий.

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    3 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин предупредил об опасностях искусственного интеллекта

    Путин призвал предотвращать риски технологий искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость предотвращения рисков, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, и поддержал соответствующую инициативу Китая.

    «Огромные преимущества таят в себе и определенные риски, поэтому мы поприветствовали инициативу председателя Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении этих инструментов и предотвращении этих рисков», – цитирует заявление президента на Восточном экономическом форуме РИА «Новости».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой об объединении усилий международного сообщества в сфере освоения инструментов на основе искусственного интеллекта. По мнению китайского лидера, странам необходимо вместе работать над предотвращением потенциальных угроз, связанных с развитием нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Билл Гейтс запланировал обсудить с лидером КНР глобальные меры контроля за развитием искусственного интеллекта.

    Весной президент России Владимир Путин призвал внедрить продукты на базе нейросетей во все сферы деятельности к 2030 году.

    Ранее глава государства сравнил значимость данной технологии с освоением космоса.

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    4 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Японский ученый посмертно получил Шнобелевскую премию за изучение сморкания

    Японский ученый Унно посмертно получил Шнобелевскую премию за изучение сморкания

    Tекст: Мария Иванова

    Японский исследователь Токудзи Унно посмертно удостоился Шнобелевской премии по медицине за детальное изучение процесса сморкания и его аэродинамики.

    Покойный Токудзи Унно удостоился награды за исследование «Как сморкаться – аэродинамическое изучение сморкания», передает РИА «Новости».

    Церемония вручения премии в этом году впервые прошла за пределами США – в Цюрихе, а ее трансляция велась на видеохостинге YouTube.

    Награду по химии присудили международной команде за изучение молочных белков живородящих тараканов. Исследователи заявляют, что они содержат в три раза больше энергии, чем коровье молоко.

    Премию по технологиям вручили за использование хоботков комаров в качестве высокоточных игл для 3D-принтеров.

    Приз по биологии достался специалистам, которые осторожно наступали на ядовитых змей, чтобы выяснить причины их нападения на человека.

    Организаторы отмечают, что Шнобелевская премия вручается за исследования, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься, подчеркивая их научную ценность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году японские ученые получили Шнобелевскую премию за исследование камуфляжа для коров.

    В 2024 году другая команда из Японии удостоилась этой награды за открытие способности млекопитающих дышать через анус.

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    4 сентября 2026, 08:16 • Новости дня
    Шадаев назвал искусственный интеллект главной темой встречи G20 в США

    Tекст: Мария Иванова

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал искусственный интеллект главной темой встречи G20 по инновациям в США.

    Искусственный интеллект стал фактически ключевой темой встречи Группы двадцати по инновациям, состоявшейся 1–2 сентября в США, передает ТАСС.

    Подводя итоги совещания в Чапел-Хилл, Максут Шадаев отметил, что Москва последовательно продвигала сбалансированный подход.

    «Искусственный интеллект стал, по сути, центральной темой всей встречи», – сказал глава Минцифры России.

    Министр подчеркнул важность не только стимулирования инноваций, но и учета общественных интересов. Государства должны сохранять право формировать собственные регуляторные рамки с учетом национальных особенностей. Также необходимо развивать научные, кадровые и технологические возможности, обеспечивая безопасность, надежность и доверие к новым технологиям. Международное сотрудничество, по словам Шадаева, должно способствовать обмену опытом и совместимости подходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активное участие российской делегации в американском саммите G20.

    В июле Россия выступила одним из создателей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов призвал не допускать монополизации передовых технологий узким кругом государств.

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    4 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Кобяков: США уступают инициативу Китаю в области искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон стремительно теряет лидерские позиции в глобальной технологической гонке, уступая первенство Пекину в разработке передовых больших языковых моделей, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    Кобяков в ходе итогового брифинга обратил внимание на кардинальные изменения в сфере высоких технологий, передает РИА «Новости».

    «В области искусственного интеллекта наметился настоящий перелом, США на глазах уступают инициативу Китаю в гонке больших языковых моделей, главным же вопросом становится вопрос власти, у кого она будет», – подчеркнул Антон Кобяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил другим странам исключением из американской коалиции за сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта.

    В сентябре США и КНР проведут двусторонние переговоры по вопросам рисков от применения передовых нейросетей.

    В прошлом году китайские разработчики впервые обогнали американские корпорации по темпам развития рынка открытых ИИ-моделей.

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    4 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Орешкин заявил о необходимости изменения системы ОМС из-за ИИ

    Орешкин: Внедрение ИИ в российскую медицину потребует изменения системы ОМС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил о необходимости изменения системы обязательного медицинского страхования для внедрения искусственного интеллекта в медицину.

    Внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественную медицину потребует пересмотра системы обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости».

    Выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин привел в пример столицу, где ИИ уже активно используется в радиологии.

    «Она не дала этот инструмент каждому радиологу, сидящему у конкретного аппарата, как часто в разных странах пытаются делать. Она полностью перестроила бизнес-процесс: есть снимок, который делается, и там больше нет врача», – рассказал Максим Орешкин. Он добавил, что для анализа снимков со всех территорий в Москве создан специальный центр с высококвалифицированными специалистами и ИИ.

    По словам Орешкина, развитие подобных систем позволит стереть границы между регионами в сфере здравоохранения. Врачи в Москве смогут удаленно анализировать снимки, сделанные, например, на Чукотке. Однако для работы такой схемы потребуется изменить регулирование системы ОМС, чтобы определить, как именно средства будут поступать к врачам.

    При этом Орешкин подчеркнул, что ИИ не сможет полностью заменить человека в медицине. Врач обладает необходимым контекстом и опытом, которых нет у алгоритмов. Самодиагностика с помощью чат-ботов ненадежна, а наиболее качественный результат достигается только при совместной работе ИИ и специалиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном внедрении платформы «МосМедИИ» в медицинских организациях 75 регионов России.

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость активного использования современных цифровых технологий для снижения риска врачебных ошибок.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с технологией искусственного интеллекта.

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