В турецком порту Мерсин 35 человек пострадали из-за утечки этилакрилата

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел ночью в международном порту Мерсина, передает РИА «Новости».

Контейнер с химикатами получил повреждения, после чего его оперативно переместили в изолированную зону.

«В результате опрокидывания тяжелого оборудования на контейнер произошла утечка, предположительно, этила акрилата, вследствие чего в воздухе появился тяжелый запах. Специалисты Управления по ликвидации последствий природных бедствий не зафиксировали негативной ситуации», – отмечается в официальном заявлении.

Жертвами происшествия стали 35 сотрудников терминала. Сейчас состояние здоровья пострадавших оценивается как стабильное, однако они остаются под пристальным наблюдением врачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на химическом предприятии в Стамбуле произошла крупная утечка опасных веществ.

В августе двое рабочих пострадали при взрыве на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун.