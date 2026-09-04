Кремль: Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства примет зарубежного коллегу 9 сентября. Встреча пройдет на территории Московского Кремля.

«9 сентября президент Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит нашу страну с государственным визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Среди основных тем заявлены торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, а также взаимодействие в областях безопасности и обороны. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ожидается, что после завершения официальной части стороны примут солидный пакет двусторонних документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Национальное собрание Вьетнама избрало То Лама президентом страны.

Владимир Путин направил новому главе государства официальное поздравление.

В марте российский лидер принял в Кремле вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня.