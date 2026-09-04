Британские СМИ назвали тревожным предупреждение Путина Западу

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сделал жесткое предупреждение западным странам по ситуации на Украине, пишет Daily Express.
Накануне глава государства заявил, что «только готовность ко всему даст тем, кто хочет навредить России, понять, что лучше этого не делать», передает РИА «Новости».
Британский таблоид охарактеризовал эти слова как тревожный сигнал. Издание обратило внимание, что заявление прозвучало в день ареста российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Норвежские власти задержали корабль в порту Баренцбург на Шпицбергене по ордеру, выданному на основании заявления украинской компании «Нафтогаз».
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.
Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии для выражения решительного протеста.