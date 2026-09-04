Британские СМИ назвали тревожным предупреждение Путина Западу

Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

Tекст: Валерия Городецкая

Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

«За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.