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    4 сентября 2026, 12:25 • Новости дня

    Британские СМИ назвали тревожным предупреждение Путина Западу

    Daily Express: Путин сделал тревожное предупреждение Западу на ВЭФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме стало серьезным сигналом для стран Запада на фоне ареста российского судна в Норвегии.

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сделал жесткое предупреждение западным странам по ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    Накануне глава государства заявил, что «только готовность ко всему даст тем, кто хочет навредить России, понять, что лучше этого не делать», передает РИА «Новости».

    Британский таблоид охарактеризовал эти слова как тревожный сигнал. Издание обратило внимание, что заявление прозвучало в день ареста российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Норвежские власти задержали корабль в порту Баренцбург на Шпицбергене по ордеру, выданному на основании заявления украинской компании «Нафтогаз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.

    Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии для выражения решительного протеста.

    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    4 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Путин вернулся в Москву

    Путин вернулся в Москву после саммита ШОС и ВЭФ

    Путин вернулся в Москву
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил длительную поездку на Восточный экономический форум и саммит ШОС, вернувшись в столицу для продолжения работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Москву после завершения визита на саммит ШОС и Восточный экономический форум, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил насыщенность прошедших мероприятий.

    «Путин вернулся в Москву после поездки. Поездка была более чем содержательная. И шосовская часть в Киргизии, двусторонние контакты и, конечно, владивостокская часть поездки, связанная с дальневосточной тематикой, с Дальневосточным экономическим форумом», – подчеркнул представитель Кремля.

    Позднее в этот же день российский лидер проведет по видеосвязи заседание оргкомитета «Победа». Президент Российской академии наук Геннадий Красников представит доклад о присвоении звания «Город трудовой доблести». Кроме того, запланированы выступления ряда чиновников и несколько непубличных мероприятий в графике президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время поездки во Владивосток президент России провел совещание по вопросам развития дальневосточных регионов.

    На полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Накануне Кремль запланировал дистанционное заседание оргкомитета «Победа» на 4 сентября.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума

    Трутнев: Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум четко спланированным и организованным мероприятием без серьезных замечаний, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    Глава государства остался доволен качеством подготовки масштабного мероприятия, рассказал Трутнев, передает РИА «Новости».

    «Я только что проводил главу государства и, совершенно очевидно, я задал вопрос: какие есть замечания по работе и проведению форума. Владимир Владимирович сказал, что форум прошел четко, а работа ведется организованно», – подчеркнул политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Глава государства назвал страну активным участником торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Вице-премьер Юрий Трутнев анонсировал подписание 380 инвестиционных соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.

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    3 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российский дипломат отверг обвинения Лондона по инциденту с БПЛА в Германии

    Дипломат Цыганов отверг обвинения Лондона по инциденту с БПЛА в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Временный поверенный в делах России Василий Цыганов отверг обвинения британского МИД в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в Германии.

    Цыганов категорически отверг претензии британской стороны, передает РИА «Новости». В посольстве подчеркнули, что Лондон не предоставил никаких весомых доказательств причастности Москвы к случившемуся.

    «Эти бездоказательные и абсурдные обвинения, выстроенные в на удивление знакомом британском стиле, были категорически отвергнуты», – заявили в российской дипломатической миссии. Дипломаты добавили, что британское внешнеполитическое ведомство так и не смогло аргументировать свою антироссийскую версию.

    В посольстве России также отметили, что нагнетание напряженности в Европе из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге представляет собой скоординированную провокацию. По мнению дипломатов, такая ситуация выгодна исключительно Киеву и его зарубежным спонсорам, которые заинтересованы в продолжении конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от постоянного представителя России при Евросоюзе.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг претензии немецких властей.

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    3 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине

    Бернем и Макрон обсудили производство ракет SCALP на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон рассмотрели возможность развертывания производства дальнобойных ракет SCALP на территории Украины.

    Встреча лидеров двух стран прошла в Лондоне, передает ТАСС. «По Украине стороны обсудили дальнейшие шаги по созданию на территории Украины линий по производству дальнобойных ракет SCALP, использующих британские технологии», – гласит официальное коммюнике канцелярии британского премьера.

    Политики также затронули итоги недавней встречи «коалиции желающих», которая состоялась в конце августа в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    В августе британский премьер-министр Энди Бернэм анонсировал передачу технологий для выпуска дальнобойных вооружений на украинской территории.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко раскритиковал планы Лондона по раскрытию секретных данных о компонентах для сборки этих ракет.

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    4 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    США обвинили Британию в отказе от торговли ради Евросоюза

    Торгпред США Джеймисон Грир заявил о проблемах в торговле с Британией

    Tекст: Мария Иванова

    Стремление Британии ориентироваться на Евросоюз мешает расширению торговых связей с США, сообщил американский торговый представитель Джеймисон Грир.

    Ориентация Лондона на Брюссель создает препятствия для развития британо-американских торговых отношений, передает РИА «Новости».

    По словам торгпреда США Джеймисона Грира, Британия не использует возможности, появившиеся после выхода из Европейского союза.

    «Так мы это интерпретируем… на основе моих разговоров с Британией. Я говорю: «Эй, вы свободны от Евросоюза. Почему бы вам… не принять товары, произведенные по американским стандартам, сельхозпродукцию, произведенную по американским стандартам?» А они отвечают: «Нам нужно подождать и посмотреть, что скажет ЕС»», – заявил Джеймисон Грир в интервью Financial Times.

    Заявления американского чиновника последовали за выступлением нового премьер-министра Британии Энди Бернхема. В среду глава правительства сообщил парламенту о планах сближения с Брюсселем, отметив, что Brexit нанес ущерб национальной экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Великобритании Энди Бернем обсудил с председателем Евросовета перспективы более тесного взаимодействия Лондона и Брюсселя.

    Британский политик официально вступил в должность главы правительства в июле.

    Президент США ранее пренебрежительно высказался о новом британском лидере.

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    3 сентября 2026, 21:37 • Новости дня
    Британская армия остановила крупные учения из-за нехватки денег

    The Times: Британская армия остановила крупные учения из-за нехватки денег

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны Британии остановило все крупные военные учения с участием более 90 тыс. солдат ради экономии 40 млн долларов, пишет газета The Times.

    Министерство обороны Британии распорядилось о приостановке всех крупных военных учений для экономии средств, передает РИА «Новости». «Армия получила приказ прекратить учения ради экономии средств… Крупные военные учения с участием 90 тыс. и более солдат были приостановлены в рамках плана по экономии 30 млн фунтов стерлингов (40 млн долларов)», – говорится в материале The Times.

    Военным поступил приказ о незамедлительном прекращении маневров, за исключением случаев, когда подразделения уже подготовились к развертыванию. В частности, остановлены тренировки с участием танков Challenger 2 и вертолетов Apache. Королевский танковый полк получил уведомление за несколько дней до начала масштабных шестинедельных учений в Уэльсе.

    Решение связано с нехваткой средств на текущие расходы и не касается капитальных вложений в программы по разработке вооружений. Оборонное ведомство намерено сократить использование бронетехники и уделять приоритетное внимание малым учениям с использованием беспилотников. По замыслу военных, это должно подготовить солдат к современным условиям ведения войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс заявил об острой нехватке финансирования армии.

    Правительство страны запланировало выделение пяти миллиардов фунтов стерлингов на развитие беспилотников.

    Для британских войск власти закупили португальские разведывательные дроны Tekever AR5.

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    4 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Запашный в шутку назвал исторической встречу тигра с Путиным

    Запашный назвал встречу тигра с Путиным историческим событием

    Tекст: Мария Иванова

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором прокомментировал неожиданную встречу президента Владимира Путина с диким хищником во время поездки по лесам Приморского края.

    Глава государства поделился впечатлениями от недавней поездки по тайге на пленарной сессии Восточного экономического форума. Как передает ТАСС, дрессировщик поздравил животное с такой редкой удачей.

    «Я поздравляю уссурийского тигра с тем, что он встретил нашего президента. Для тигра это историческое событие, потому что многие мечтают лично увидеть Владимира Владимировича, а тут еще он увидел его в неофициальной обстановке. Так везет не каждому тигру в мире», – заявил Эдгард Запашный.

    При этом артист добавил, что столкновение с диким зверем в естественной среде обитания является крайне опасным мероприятием. Однако безопасность Владимира Путина обеспечивалась надежным транспортом и присутствием охраны, поэтому поводов для беспокойства не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником в лесу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее раскрыл правила безопасного поведения рядом с опасным зверем.

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    4 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Лондон начал массовое производство дальнобойных ракет для Украины

    Британия перешла к серийному производству дальнобойных ракет для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лондон приступил к созданию дальнобойного оружия для Киева, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Британские власти развернули создание дальнобойных средств поражения для нужд украинской армии, передает РИА «Новости».

    «Британско-украинское военно-промышленное сотрудничество перешло от массового производства беспилотников к крылатым и баллистическим ракетам», – отметил политик Виктор Медведчук. По его словам, накопленные мощности позволяют наладить масштабный выпуск оружия.

    Летние массированные налеты на московские узлы противовоздушной обороны служили разведкой перед применением новых ракет. К совместной работе по совершенствованию дронов привлечены действующие и бывшие чиновники, а также главы спецслужб Британии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что ответом на удары могут стать атаки на военные объекты Лондона на Украине и за рубежом. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что прямое участие британских ракетных войск будет расцениваться как вступление в войну.

    Издание The Times также сообщало об использовании армией дронов из Британии для атак на российские заводы. Несмотря на предупреждения российского посольства об ответственности за эскалацию, премьер-министр Энди Бернем пообещал продолжить поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти передали Киеву технологии для самостоятельной сборки крылатых ракет Storm Shadow.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия проявлением агрессивной русофобской политики Лондона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Великобританию в целенаправленном разжигании украинского конфликта.

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    4 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Путин оценил развитие стратегического взаимодействия России и Китая

    Путин заявил о динамичном развитии энергетического сотрудничества с Китаем

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина, подчеркнув лидерство России в поставках энергоресурсов.

    «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей», – отметил глава государства в приветствии участникам восьмого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, передает сайт Кремля.

    Российская Федерация уверенно удерживает первое место по объемам поставок нефти и природного газа китайским потребителям. Кроме того, Москва находится в числе главных экспортеров угля и сжиженного природного газа.

    Глава государства добавил, что в Китае успешно завершается возведение нескольких энергоблоков атомных электростанций по российскому дизайну. Страны также ведут совместную разработку технологических инноваций для повышения эффективности и экологической безопасности добычи углеводородов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский лидер анонсировал подготовку масштабных совместных проектов с Пекином в сфере энергетики.

    До этого председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором обоих государств.

    Также Москва завершает возведение энергоблоков российского дизайна на китайских атомных электростанциях.

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    4 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин 4 сентября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Глава государства в пятницу работает в Кремле, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во второй половине дня запланировано заседание Совбеза.

    «Также проведет совещание с постоянными членами Совбеза, позже, в течение дня, уже во второй половине дня … в режиме видеоконференции», – уточнил представитель Кремля.

    Кроме того, на вечер у российского лидера намечены встречи непубличного характера, добавил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности.

    В июле Владимир Путин обсудил с участниками обеспечение армии материалами для производства вооружений.

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    4 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Кремль: Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Вьетнама То Лам подпишут двусторонние соглашения по итогам государственного визита вьетнамского лидера в Москву, сообщает пресс-служба Кремля.

    Глава государства примет зарубежного коллегу 9 сентября. Встреча пройдет на территории Московского Кремля.

    «9 сентября президент Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит нашу страну с государственным визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Среди основных тем заявлены торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, а также взаимодействие в областях безопасности и обороны. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Ожидается, что после завершения официальной части стороны примут солидный пакет двусторонних документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Национальное собрание Вьетнама избрало То Лама президентом страны.

    Владимир Путин направил новому главе государства официальное поздравление.

    В марте российский лидер принял в Кремле вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня.

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    4 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков: Путин примет участие в праздновании Дня города Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетит праздничные мероприятия в честь 879-летия Москвы, которые пройдут в предстоящие выходные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин 5 сентября посетит торжественные мероприятия, посвященные Дню города Москвы, передает РИА «Новости».

    «Завтра также будет достаточно напряженный рабочий день у президента традиционно по случаю Дня города Москвы. Он примет участие в различных мероприятиях. Завтра в течение дня мы будем вас информировать», – рассказал Дмитрий Песков.

    В 2026 году Москва отмечает свое 879-летие. Праздничные мероприятия в столице продлятся два дня – 5 и 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города 5 и 6 сентября. В 2026 году столица отмечает 879-ю годовщину с даты первого летописного упоминания.

    В прошлом году президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов планеты.


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    4 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков: Путин выступит со вступительным словом на заседании оргкомитета «Победа»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин откроет заседание Российского организационного комитета «Победа» вступительным словом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Мероприятие пройдет в пятницу в открытом формате. Песков отметил, что в пятницу российский лидер работает в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Он проведет заседание российского оргкомитета «Победа». Будет вступительное слово Путина», – сказал пресс-секретарь.

    На встрече также выступит президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он представит результаты экспертизы заявок от населенных пунктов, претендующих на звание «Город трудовой доблести». Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев доложит об итогах народного голосования за эту инициативу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко расскажет о развитии правового регулирования туристской деятельности. Кроме того, глава региона представит проект создания национального маршрута «Дальневосточная победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал проведение дистанционного заседания организационного комитета «Победа».

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    4 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин заявил об эффективности встреч глав спецслужб стран СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил высокую эффективность встреч руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в условиях сложных международных вызовов.

    В своем приветствии к участникам двадцать второго заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, проходящего в Константиновском дворце, глава государства подчеркнул важность совместной работы, говорится на сайте Кремля.

    «За прошедшие годы ваши встречи в таком представительном формате убедительно доказали свою эффективность», – отметил российский лидер.

    По словам президента, подобные заседания дают хорошую возможность для всестороннего обсуждения широкого круга профессиональных вопросов. Они позволяют углубить и наполнить новым содержанием многоплановые связи между спецслужбами стран СНГ.

    В условиях непростой международной обстановки необходимо и дальше развивать формы и методы сотрудничества ведомств в борьбе с общими внешними угрозами, добавил он. Взаимодействие в сфере разведки является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности каждого из государств-участников СНГ, а также служит созданию условий стабильности на всем пространстве Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире.

    Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о растущей активности связанных с британскими спецслужбами некоммерческих организаций.

    Руководитель службы отметил уязвимость государств СНГ перед кибератаками со стороны спецслужб НАТО.

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