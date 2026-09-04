Землетрясение произошло в пятидесяти километрах от Тбилиси

Как сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, землетрясение было зафиксировано в 11:55 местного времени (10:55 мск).
Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».
«Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.
Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.
Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.
Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.
Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.
Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.
Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».
«Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.
Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.
Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.
Требование от японских дипломатов поступило за сутки до церемонии открытия мемориального комплекса «Победа на Востоке». Элемент был нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает солдат, передает телеканал «Губерния».
«Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае, если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.
Российское военно-историческое общество ответило отказом на просьбу японской стороны. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко пояснил, что монумент содержит множество исторических деталей, и столб является одной из них. Он подчеркнул, что хризантема в данном контексте символизирует не только императорский дом, но и японский милитаризм, совершивший чудовищные преступления.
«Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии. <…> Нам предлагают демонтировать императорскую хризантему из памятника. В моем понимании, эта просьба крайне некорректная, потому что эта хризантема – не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления», – отметил Овсиенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровске открыли 15-метровый памятник советскому солдату.
Годом ранее в городе прошел первый парад в честь победы над милитаристской Японией.
В первую очередь, отметила Воропаева, эта мера критически важна для женщин, воспитывающих детей без участия отца.
Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой 3 сентября 2026 года. Сейчас закон позволяет оплачивать только 60 дней в году для родителей детей до семи лет и 45 дней – для детей от семи до 15 лет. После этого мать остается без дохода.
«Действующие нормы больничных дней одинаковы для всех – будь то полная семья с бабушками и дедушками рядом или одинокая мать, у которой нет ни помощи супруга, ни родственников, к которым можно обратиться. Если ребёнок болеет дольше установленных законом лимитов, алиментов нет или они мизерные, нанять сиделку невозможно, мать оказывается перед жестоким выбором: оставить больного ребёнка одного и пойти на работу или остаться рядом, но потерять единственный источник дохода», – сказала Мария Воропаева.
«Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребёнок – должного ухода. ЛДПР настаивает на отмене формальных лимитов и оплате больничного за весь период лечения ребёнка. Такой подход даст реальную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается», – добавила она.
Парламентарий добавила, что нынешняя система не учитывает разную степень семейной нагрузки. Из-за этого при затяжной болезни уязвимые семьи сталкиваются с серьезным финансовым стрессом.
Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.
«ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.
Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.
Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».
«Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.
Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.
В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.
Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.
ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области
«Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.
Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.
Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.
Дмитриев сыронизировал над европейскими лидерами после требования президента США Трампа компенсировать Вашингтону расходы на военную помощь Украине, передает РИА «Новости». «Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают», – написал политик в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Кроме того, в личном Telegram-канале чиновник добавил, что европейские политики в сложившейся ситуации «попали на деньги».
Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на военную помощь Киеву.
Ранее американский лидер потребовал уравнять финансовые вклады Соединенных Штатов и Евросоюза в поддержку Украины.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в прошлом году призвал европейских чиновников прислушиваться к заявлениям главы Белого дома.
Российская дипломатическая миссия в Берлине предупредила о последствиях размещения дальнобойного оружия в Германии, пишут «Известия».
В диппредставительстве отметили, что Европа ускоряет процесс милитаризации.
«Критики безудержной германской милитаризации справедливо указывают, что места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России», – заявили в посольстве.
Собеседники издания добавили, что ФРГ совместно с Британией и Францией развернула работу по созданию арсенала дальнобойных систем. По их словам, бундесверу для сдерживания России декларируется необходимость нанесения ударов по объектам в глубоком тылу на расстоянии до двух тысяч километров. В посольстве уточнили, что немецкие власти объясняют такие амбиции отсутствием ядерного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовят масштабную программу по созданию дальнобойных ракет стоимостью почти 12 млрд евро.
Лондон и Берлин спроектируют к 2034 году новейшую крылатую ракету с радиусом действия более двух тысяч километров.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации этой страны для подготовки к военному противостоянию с Москвой.
Yle: Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата Туртиайнена
Суд в Финляндии постановил наложить арест на недвижимость Туртиайнена для погашения имеющихся задолженностей, передает РИА «Новости». По данным Yle, политик задолжал банку около семи тысяч евро.
«У бывшего депутата парламента Финляндии Ано Туртиайнена, получившего статус беженца в России, арестован для взыскания долгов его частный дом в городе Юва», – говорится в сообщении.
Туртиайнен занимал кресло в финском парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из партии «Истинные финны» в 2021 году он создал политическую силу «Власть принадлежит народу», которая выступала против вступления в НАТО и за сохранение связей с Москвой.
В конце 2025 года он вместе с супругой переехал в Россию, где получил статус беженца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года финский политик с супругой получили удостоверения беженцев в России.
Летом бывший депутат назвал закрытие границы с Российской Федерацией настоящей катастрофой.
В прошлом месяце основатель партии «Власть принадлежит народу» обвинил правящие круги Финляндии в желании развязать войну.
По словам Рожина, на территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.
«В районе Киева поражен завод Coca-Cola. Там наблюдается масштабный пожар», – написал он в своем канале в Max.
В августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов.
В июле Вооруженные силы России нанесли массированный удар по столичным заводам безэкипажных катеров.
В начале лета военный эксперт Борис Рожин заявил о серьезных повреждениях киевского завода «Укроборонпром».
Чекунков: Морспасфлот эвакуирует людей с арестованного на Шпицбергене судна
Арест на корабль, который в настоящее время находится в порту Баренцбург на Шпицбергене, был наложен в среду по заявлению украинской компании «Нафтогаз», передает РИА «Новости».
«Для эвакуации людей, чтобы им было на чем туда уехать, задействовано судно Морспасфлота. Уже выделено судно Минтрансом», – рассказал Чекунков на итоговой пресс-конференции по результатам Восточного экономического форума.
По словам министра, примерно половина людей, завершивших свое творческое задание, отправится судном Морспасфлота до середины сентября. Оставшимся сотрудникам обеспечат консульское сопровождение, и они вернутся на родину самолетом.
Напомним, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на Шпицбергене.
Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.
Посольство России потребовало незамедлительно освободить судно и обеспечить безопасность его пассажиров и экипажа.
Путин назвал ПВО и ответные удары способом борьбы с дефицитом топлива в России
Президент России Владимир Путин обозначил два способа противодействия дефициту топлива на фоне атак ВСУ на российские энергообъекты, передает РИА «Новости».
На пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил: «Метод один – это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все».
Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, как реагировать на дефицит топлива, возникший на фоне ударов по энергетической инфраструктуре в России. Путин подчеркнул, что видит в наращивании возможностей ПВО и нанесении ответных ударов по противнику ключевые инструменты защиты российских энергообъектов.
Во вторник Владимир Путин уже комментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в России. Тогда он заявил, что за такими действиями неизбежно последует ответ.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.
Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги
Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.
«Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.
Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.
Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.
В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.
Военные и береговая охрана скандинавской страны не участвовали в захвате российского судна на Шпицбергене, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее юристы заявляли об обратном, однако официальные лица опровергли эту информацию.
Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм прокомментировал ситуацию с задержанием корабля. «Это дело между «Нафтогазом» и Россией. Норвегия не является стороной в этом деле», – подчеркнул чиновник.
Он также добавил, что окружной суд принял решение об аресте имущества без предварительного уведомления Москвы. Само судно сейчас находится в порту Баренцбург. Арест наложили в среду по заявлению украинской компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия Осло с пиратством.