Мьянма предложила создать центр торговли российской нефтью

Министр энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин на полях Восточного экономического форума предложил использовать регион Давэй для торговли российскими ресурсами, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, выгодное географическое положение позволит связать внутренние районы Азии с Индийским океаном.
«Давэй можно развивать как крупный энергетический центр Юго-Восточной Азии и организовать через него торговлю российской нефтью и другими энергоресурсами», – отметил глава ведомства. Он подчеркнул, что через регион уже проложены газопроводы, по которым газ поставляется в Таиланд.
Использование инфраструктуры Мьянмы откроет России доступ к рынкам Малайзии, Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. Кроме того, возможен выход на китайский рынок. Министр добавил, что Давэй имеет потенциал стать крупным транспортно-логистическим центром для развития других направлений торговли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал участие российских компаний в работе специальной экономической зоны «Давэй».
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