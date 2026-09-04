Умер двукратный лауреат Каннского кинофестиваля французский режиссер Тони Гатлиф

Tекст: Мария Иванова

Французский кинематографист Мишель Буалем Дахмани, известный под творческим псевдонимом Тони Гатлиф, скончался в возрасте 77 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

«Буалем Дахмани, известный как Тони Гатлиф – французский режиссер, сценарист, композитор, актер и продюсер, скончался в возрасте 77 лет», – говорится в публикации французского издания.

Семья кинематографиста сообщила, что он умер во время работы над историческим проектом в коммуне Арль на юге Франции. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

За свою карьеру Гатлиф дважды удостаивался наград Каннского кинофестиваля. В 1993 году его картина «Добрый путь» победила в номинации «Особый взгляд». В 2004 году он получил приз как лучший режиссер за фильм «Изгнанники», где выступил также сценаристом, продюсером и композитором.

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