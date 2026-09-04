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    4 сентября 2026, 11:49 • Новости дня

    Туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз россиянам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государства Европейского союза с развитым туристическим сектором отказываются поддерживать инициативу Еврокомиссии по масштабному запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России, заявил дипломатический источник.

    Туристические страны Европейского союза выступают против плана Еврокомиссии по введению широких ограничений на визы для россиян, передает ТАСС.

    Государства не хотят повторять негативный экономический сценарий приграничных районов стран Балтии и Финляндии.

    «Опыт приграничных районов стран Балтии и Финляндии, которые практически потеряли средства к существованию от прекращения связей с Россией и теперь просят финансировать их из бюджета ЕС, хорошо известен в Европе, хотя об этом и не говорят вслух. Страны с развитым туристическим сектором не хотят перенимать и масштабировать этот опыт на свои экономики», – отметил дипломатический источник в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил увеличение числа выданных россиянам шенгенских виз до 680 тысяч по итогам прошлого года.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила об отсутствии единой позиции среди стран Евросоюза по вопросу визовых ограничений.

    Ранее Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых запретов на получение въездных документов гражданами России.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»

    Минфин: Компанию «Леста игры» планируется продать частному инвестору

    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Государство планирует продать разработчика популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» «Леста» частному инвестору, сделка может состояться уже осенью, сообщили в Минфине.

    Министерство финансов России готовится к крупной сделке по продаже известной игровой компании, передает РБК. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что реализация актива заинтересованному инвестору может состояться уже осенью.

    «Очень дорогая», – так охарактеризовал предстоящую продажу разработчика Моисеев, говоря о стоимости актива. Подробности о потенциальном покупателе и точной сумме сделки пока не раскрываются.

    Компания «Леста игры», создавшая популярные проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, перешла в государственную собственность летом 2025 года.

    Ожидается, что передача разработчика в частные руки станет одним из заметных событий на российском ИТ-рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала передать государству доли владельцев компании «Леста».

    Позже Таганский районный суд Москвы обратил активы издателя видеоигр в доход страны.

    В июле прошлого года три разработчика «Мира танков» официально перешли в собственность Росимущества.

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    3 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде

    Эксперт Котляр: Сокращение безвиза в Таиланде затронет узкий сегмент россиян

    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде
    @ Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Возвращение Таиланда к 30-дневному безвизовому режиму не отразится на обычных российских туристах и станет неудобным лишь для узкого сегмента «зимовщиков» и удаленных работников, которым разумнее заранее оформить подходящий визовый статус, сказала газете ВЗГЛЯД основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя сворачивание королевством расширенного безвизового въезда.

    Власти Таиланда сократили срок действия виз для граждан России и еще 90 стран с 60 до 30 дней. Для некоторых стран, например, Узбекистана, отменили безвиз и вернули визы. Также появилось ограничение на въезд через сухопутные пункты – не более двух раз в год, при этом въезд через аэропорты ограничиваться не будет.

    «Я бы прежде всего не рассматривала это решение как какой-то специальный шаг Таиланда в отношении российских туристов. Изменения значительно шире и касаются большого числа стран. Таиланд фактически сворачивает расширенный 60-дневный безвизовый режим, который вводился в 2024 году для стимулирования туризма, и возвращается к более жесткой визовой системе. В отношении России продолжает действовать двустороннее соглашение, предусматривающее 30 дней без визы», – говорит Котляр.

    Она напоминает, что сами тайские власти среди причин пересмотра называли вопросы безопасности, случаи злоупотребления безвизовым режимом, экономические интересы, принцип взаимности и желание привести довольно разросшуюся систему различных визовых льгот к более понятной модели. Поэтому она призывает не искать в данном решении какого-то политического сигнала именно в адрес России.

    «На обычном российском туристическом потоке это, на мой взгляд, существенно не скажется. Большинство туристов из России приезжают в Таиланд на 10–14 дней, максимум на несколько недель. Для них практически ничего не меняется. Таиланд остается одним из ключевых зимних направлений: большой объем перевозки, понятный продукт, огромное количество отелей в разных ценовых категориях, развитая инфраструктура. Я не вижу оснований ожидать из-за этого заметного падения классического туристического спроса», – рассуждает собеседница.

    А вот для тех, кто привык уезжать в Таиланд на несколько месяцев и фактически там зимовать, правила действительно становятся менее удобными, замечает эксперт. Но здесь важно разделять туриста и человека, который живет в стране месяцами и работает оттуда удаленно. Постоянные визараны (короткие поездки в соседнюю страну, чтобы пересечь границу и обнулить срок легального безвизового пребывания) вообще сложно считать нормальной долгосрочной миграционной стратегией. Таиланд последние годы последовательно предлагает для таких людей отдельные визовые инструменты.

    В частности, продолжает она, существует Destination Thailand Visa (DTV), рассчитанная в том числе на digital nomads – «цифровых кочевников» – удаленных работников и фрилансеров. Она выдается на пять лет, является многократной и позволяет находиться в стране до 180 дней за один въезд. Есть и обычные туристические визы для более длительных поездок. Поэтому тем, кто действительно планирует провести в Таиланде всю зиму, сейчас разумнее заранее подобрать подходящий визовый статус, а не строить жизнь вокруг ежемесячных выездов через границу.

    «Поэтому для российского туристического рынка я не вижу здесь никакой катастрофы. Для обычного отпуска 30 дней более чем достаточно. Изменения почувствует довольно узкий сегмент «зимовщиков» и удаленных работников, и им придется просто перейти от бесконечных визаранов к нормальному визовому оформлению», – заключила Котляр.

    В мае власти Таиланда объявили о возвращении к прежней визовой политике и сокращении срока безвизового пребывания для большинства иностранцев, включая россиян, обратно до 30 дней. Уточняется, что кабинет министров решил отменить 60-дневный безвизовый режим более чем для 90 стран и вернуться к прежним критериям. Среди причин пересмотра ранее называли случаи злоупотребления статусом со стороны туристов и рост правонарушений среди иностранцев.

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    3 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев

    Шуваев: Свыше 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С февраля 2022 года из-за украинских атак в Белгородской области погибли более 660 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

    Свыше пяти тысяч жителей получили ранения, добавил он. «С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

    Он подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, а регион скорбит о каждом погибшем.

    Врио главы региона добавил, что область не сдается и наращивает меры защиты от атак. Усиливаются системы ПВО и противоракетной обороны, формируются новые батальоны «Барс-Белгород» с новейшим оборудованием. Также устанавливаются современные радиолокационные станции и строятся антидроновые коридоры над дорогами. Шуваев заверил, что эту работу будут только усиливать.

    В конце августа число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.

    В середине того же месяца при массированных атаках украинских войск на регион погибли восемь мирных жителей.

    Днем ранее один человек скончался в результате обстрела гражданского автобуса в Ракитянском округе.

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    3 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Россиянки-зумеры стали чаще мужчин брать ипотеку

    Tекст: Ольга Иванова

    Молодые россиянки стали брать жилищные кредиты значительно чаще своих ровесников-мужчин, отдавая предпочтение готовым квартирам на вторичном рынке, следует из материалов «Домклика».

    В России молодые женщины оформляют жилищные кредиты почти в 1,7 раза чаще, чем их ровесники мужского пола, передает ТАСС. В основном представители поколения зумеров предпочитают покупать готовые квартиры.

    В 2026 году на вторичный рынок пришлось 52% всех оформленных молодыми людьми сделок. Средняя цена квартиры в этом сегменте, приобретаемой зумерами в ипотеку, составляет 4,2 млн рублей.

    На первичное жилье приходится 33% ипотечных договоров этой возрастной группы. Стоимость квартир в новостройках при этом заметно выше и в среднем достигает около 7 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем выдачи ипотеки в России в начале года сократился на 54%.

    Летом россияне массово подавали заявки на семейную ипотеку для фиксации выгодных ставок.

    При этом стоимость аренды жилья во всех регионах остается значительно ниже ежемесячных кредитных платежей.

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    3 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»

    Премьер Венгрии Мадьяр: Украина не готова к вступлению в ЕС

    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал Украину не готовой к вступлению в Евросоюз из-за продолжающихся боевых действий.

    Кроме того, по словам премьер-министра Венгрии, Киев до сих пор не вернул права закарпатским венграм, передает РИА «Новости».

    «Украина – страна, находящаяся в состоянии войны, она явно не готова вступить в ЕС. Что бы ни пытались внушить Украине лидеры ЕС или стран-членов, я считаю это неправильным», – подчеркнул политик на правительственном брифинге.

    Глава правительства Венгрии также отметил, что украинская сторона брала на себя обязательства по восстановлению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье в установленный срок.

    Однако, как уточнил премьер-министр, пока никаких изменений в этом вопросе не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Евросоюз из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева к объединению в случае нарушения соглашения о правах закарпатских венгров.

    Позднее глава венгерского правительства анонсировал скорую двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

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    3 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии Олуфсен из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Норвегии Хейди Олуфсен в связи с арестом российского научного судна на Шпицбергене.

    Российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста, сообщается на сайте МИД России. Причиной стал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который произошел 2 сентября в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген по запросу Украины.

    Судно принадлежит Росгидромету и выполняло плановый рейс из Мурманска. На его борту находились ученые и сотрудники треста «Арктикуголь». Кроме того, корабль доставлял жизненно важные грузы в российские поселки Баренцбург и Пирамида.

    В министерстве подчеркнули, что введенные Осло ограничительные меры нарушают нормы международного права и Договор о Шпицбергене 1920 года. Российские граждане и организации на архипелаге фактически оказались в состоянии блокады, что расценивается как прямая дискриминация.

    Москва категорически не приемлет действия норвежских властей, направленные на ограничение законного присутствия России на Шпицбергене. Компетентные ведомства намерены добиваться снятия ареста с судна. Экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно по иску украинской компании «Нафтогаз».

    Российские дипломаты потребовали от Осло немедленного освобождения задержанного корабля.

    Минтранс выделил специальное судно для эвакуации экипажа и пассажиров.

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    3 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Еврокомиссия зафиксировала резкий рост выдачи шенгенских виз россиянам

    Выдача шенгенских виз гражданам России в 2025 году выросла на 20%

    Еврокомиссия зафиксировала резкий рост выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил увеличение числа выданных гражданам России шенгенских виз на 20%, до 680 тысяч по итогам прошлого года.

    Количество оформленных для граждан России разрешений на въезд в страны Евросоюза в 2025 году увеличилось более чем на 20%, передает ТАСС. Показатель достиг отметки в 680 тыс. по сравнению с 560 тыс. годом ранее.

    «В прошлом году это число составило 680 тысяч», – заявил Маркус Ламмерт в ходе общения с прессой.

    При этом он не смог назвать точную причину столь значительного увеличения показателя. Политик подчеркнул, что данный вопрос решают отдельные государства объединения, однако само ведомство старается максимально ограничить выдачу документов россиянам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    Позже Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    При этом власти Словакии продолжили оформление туристических документов для россиян.

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    3 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21

    Алиханов: Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главным заказчиком отечественных пассажирских самолетов МС-21 выступает компания «Аэрофлот», сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Перевозчик уже заключил контракт на поставку 18 воздушных судов и планирует приобрести еще 90 единиц техники, сообщил министр, передает «Интерфакс».

    «Относительно авиакомпаний, претендующих на МС-21, то первая партия из 18 машин уже законтрактована «Аэрофлотом», сейчас с авиакомпанией ведутся переговоры о поставке второй партии из 90 самолетов. Параллельно переговоры ведутся и с рядом других авиакомпаний, но это поставки уже после 2030 года, поскольку «якорным» заказчиком, конечно, станет «Аэрофлот», – рассказал Алиханов журналистам на ВЭФ-2026.

    Министр отметил, что в настоящее время лайнер прошел около половины летно-испытательной программы. Выполнено порядка 50% сертификационных летных испытаний.

    В августе первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 совершил свой первый полет.

    Министерство транспорта России назвало приоритетной задачей своевременную сертификацию этого отечественного лайнера.

    Годом ранее крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» анонсировал планы по закупке 90 таких машин.

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    3 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян

    The Guardian: ЕК готовит новые визовые ограничения для граждан России

    В ЕК заявили о подготовке новых визовых ограничений для россиян
    @ EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России, ссылаясь на необходимость устранения рисков безопасности, пишет The Guardian.

    Евросоюз готовит адресные визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий», говорится в материале The Guardian. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ведомство работает над предложениями по ужесточению визовых правил для граждан третьих стран.

    «Мы готовим предложение об адресных ограничительных визовых мерах, направленных, в частности, на устранение рисков безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран», – заявил Ламмерт.

    По его словам, число выданных россиянам виз сократилось с четырех млн до начала конфликта до 618 тыс. в 2025 году.

    Обсуждение новых мер началось после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    В конце июня Еврокомиссия опровергла информацию о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

    В прошлом году Евросоюз полностью прекратил оформление новых многократных въездных документов для граждан России.

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    3 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил 245-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Казачья Лопань, отметив мужество и героизм военнослужащих, сообщило ведомство.

    «Мужественные и самоотверженные воины полка с первых дней специальной военной операции выполняют свой воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – приводит Минобороны слова Белоусова в Max.

    Министр поблагодарил бойцов за верность присяге и проявленный героизм. Он выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью служить России и защищать ее национальные интересы.

    Кроме того, министр поздравил 217-й гвардейский парашютно-десантный полк с освобождением Новопавловки в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что этот успех станет символом отваги и войдет в историю ратных подвигов русского воинства.

    Месяцем ранее глава военного ведомства поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Любицкое.

    В июле министр обороны направил поздравительные телеграммы отличившимся при взятии Константиновки бойцам.

    В конце прошлого года Андрей Белоусов отметил успехи десантников в боях за Степногорск.

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    3 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде сократили до 30 дней

    МИД сообщил об отмене 60-дневного безвизового режима для россиян в Таиланде

    Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде сократили до 30 дней
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней, сообщил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео.

    Срок безвизового нахождения россиян на территории Таиланда сократится до 30 дней с 15 сентября, передает РИА «Новости».

    «Для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в Таиланде до 30 дней без оформления виз. Также граждане России могут, как и туристы из других стран, находясь по безвизовому штампу в стране, обращаться в иммиграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде», – пояснил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео.

    Дипломат подчеркнул, что данное соглашение имеет статус международного права и обладает приоритетом над внутренними подзаконными актами. Ранее министерство внутренних дел королевства опубликовало в официальном вестнике Royal Government Gazette постановление об отмене 60-дневного безвизового режима и возвращении к 30-дневному сроку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания туристов до 30 дней.

    Кабинет министров королевства отменил 60-дневный режим для граждан более 90 стран.

    Консульский департамент МИД азиатской страны опубликовал соответствующие разъяснения новых визовых правил.

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