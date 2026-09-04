Пьяные американские моряки устроили дебош в Таиланде

Двоих моряков с авианосца США вернули на корабль в Таиланде после драки

Tекст: Мария Иванова

Двое моряков американского авианосца Abraham Lincoln устроили дебош в таиландском городе Паттайя, после чего командование вернуло их на корабль, передает ТАСС.

Начальник местной полиции сообщил о получении информации о «незначительной потасовке» рано утром в четверг. По его словам, военные находились в состоянии алкогольного опьянения и подрались. Обвинения им не предъявили, поскольку они не нарушили местные законы.

Авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд 2 сентября для первой стоянки более чем за восемь месяцев дежурства. Корабль зашел в порт неподалеку от американской военной базы. Ранее сообщалось о попытках суицида среди военных на борту из-за истощения и чрезмерной нагрузки, а также о проблемах с оборудованием из-за длительного похода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln прибыл в курортную Паттайю после рекордных 264 дней в море.

Несколько моряков во время длительного плавания пытались упасть за борт.

Американский сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона прояснить обстановку на корабле на фоне многочисленных жалоб экипажа.