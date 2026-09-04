Голикова назвала главные духовно-нравственные ценности россиян

Вице-премьер России Татьяна Голикова перечислила основные ценности, объединяющие граждан страны независимо от их национальности и вероисповедания, передает РИА «Новости».
Выступление состоялось на встрече из цикла «Родина – это люди», посвященной теме «Наши ценности».
«В их числе крепкая семья, жизнь, достоинство, права и свободы человека, единство народов. Их всего 17… Они универсальны для каждого гражданина нашей страны», – заявила вице-премьер.
Заместитель председателя правительства также напомнила, что полный перечень духовно-нравственных ориентиров официально закреплен на государственном уровне. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова назвала здоровую семью фундаментом сильной России.
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