Голикова назвала главные духовно-нравственные ценности россиян

Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»

Tекст: Дарья Григоренко

Требование от японских дипломатов поступило за сутки до церемонии открытия мемориального комплекса «Победа на Востоке». Элемент был нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает солдат, передает телеканал «Губерния».

«Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае, если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

Российское военно-историческое общество ответило отказом на просьбу японской стороны. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко пояснил, что монумент содержит множество исторических деталей, и столб является одной из них. Он подчеркнул, что хризантема в данном контексте символизирует не только императорский дом, но и японский милитаризм, совершивший чудовищные преступления.

«Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии. <…> Нам предлагают демонтировать императорскую хризантему из памятника. В моем понимании, эта просьба крайне некорректная, потому что эта хризантема – не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления», – отметил Овсиенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровске открыли 15-метровый памятник советскому солдату.

Годом ранее в городе прошел первый парад в честь победы над милитаристской Японией.