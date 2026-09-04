Движение поездов в Нидерландах решили остановить 9 сентября из-за забастовки

Tекст: Мария Иванова

Движение поездов по всем Нидерландам будет приостановлено 9 сентября из-за забастовки профсоюзов, передает РИА «Новости».

Исключением станет лишь маршрут между Амстердамом, аэропортом Схипхол и Хофддорпом, где поезда будут ходить четыре раза в час.

«Профсоюзы объявили общенациональную забастовку общественного транспорта в среду, 9 сентября. В результате в этот день движение поездов по всей территории Нидерландов будет приостановлено», – сообщили в компании «Нидерландские железные дороги».

Забастовка также затронет международные поезда и рейсы в Бельгию. Федерация профсоюзов Нидерландов организует акцию протеста против реформы системы социального обеспечения, предусматривающей сокращение пособий и повышение пенсионного возраста. Несмотря на уступки со стороны правительства, профсоюзы решили не отменять протест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе нидерландские фермеры на тракторах заблокировали дороги у здания правительства в Хертогенбосе.

В июне протест профсоюза машинистов остановил работу двух линий лондонского метро.