Вулин: В Сербии хотят и любят работать с Россией

Tекст: Мария Иванова

Александр Вулин на Восточном экономическом форуме высказался о двусторонних отношениях, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что сотрудничество опирается на взаимный интерес.

«Мы хотим работать с Россией, потому что, знаете ли, одна из причин, конечно, экономическая, это само собой разумеется. Но, кроме того, причиной, почему мы хотим и любим работать с Россией, является то, что, когда мы работаем с русскими, мы обсуждаем только экономические вопросы, а не политические», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Восточного экономического форума Александр Новак и Александр Вулин обсудили продление поставок российского газа в Сербию.

Летом бывший вице-премьер балканской страны исключил возможность вступления Белграда в военный конфликт против Москвы.

Весной президенты России и Сербии по телефону рассмотрели вопросы стратегического партнерства в сфере энергетики.