«Единая Россия» запустила полигоны для обучения волонтеров действиям при ЧС

Tекст: Дарья Григоренко

«Единая Россия» открывает специализированные полигоны для подготовки волонтеров к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Обучение уже стартовало в 15 регионах страны, пилотным из которых стала Волгоградская область.

Добровольцы получат системные знания и устойчивые практические навыки по оказанию первой помощи, проведению поисково-спасательных работ, организации эвакуации, безопасной эксплуатации техники и соблюдению техники безопасности, сообщил уполномоченный по организации волонтёрской деятельности «Единой России» в зонах ЧС, сенатор Игорь Кастюкевич на встрече с волонтёрами в Волгоградской области – пилотном регионе-участнике проекта.

«Все наши волонтёры должны быть универсальными на любом участке работы: могли держать молоток в руках, пользоваться бензопилой или завести бензогенератор», – подчеркнул Кастюкевич. По его словам, в регионе уже созданы все условия для организации такой работы, и он поблагодарил партийный актив за участие в проекте.

Обучение строится по модульному принципу. К подготовке привлекаются инструкторы МЧС, медики, а также специалисты строительных и коммунальных служб. На полигонах будут отрабатываться сценарии реагирования на различные ЧС, в том числе ликвидация последствий падения беспилотников и взрывоопасных предметов.

Координатор проекта в Волгоградской области Давид Макян сообщил, что учебный полигон полностью готов к работе, аудитории укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением.

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов добавил, что содействие в обучении окажет центр боевой подготовки «Бессмертный Сталинград».

«Все компетенции наших инструкторов в распоряжении волонтёров «Единой России». Мы максимально передадим те знания и опыт, которые накопили», – акцентировал парламентарий.

В список пилотных регионов, где пройдёт обучение волонтёров, вошли также Саратовская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская, Ленинградская, Кировская, Московская, Курская области, республики Коми, Ингушетия, Дагестан, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.