В Челябинской области арестовали шпиона СБУ

Жителя Челябинской области арестовали за передачу СБУ данных о военной технике

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя, собиравшего данные для Службы безопасности Украины, передает РИА «Новости».

По данным спецслужбы, мужчина 1986 года рождения был завербован через социальные сети.

По заданию украинского куратора южноуралец собирал и передавал противнику сведения о российской военной технике, находящейся в регионе.

«Следственным органом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время следственные действия по делу продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года силовики задержали другого жителя Челябинской области за сбор сведений о передвижении военных поездов.

В конце августа спецслужбы пресекли деятельность двух россиян в Крыму по передаче Киеву данных о Вооруженных силах.

В июле сотрудники ФСБ арестовали трех жителей Луганской народной республики за сотрудничество с украинской разведкой.