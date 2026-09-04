Студент ударил ножом сокурсника во время ссоры в Дагестане

18-летний студент ранил ножом несовершеннолетнего сокурсника в колледже Кизляра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в одной из аудиторий, передает РИА «Новости».

Подозреваемый 18-летний молодой человек нанес удар складным ножом своему оппоненту во время внезапно вспыхнувшей ссоры.

Следственное управление СК по республике раскрыло детали произошедшего. «В ходе ссоры фигурант достал из кармана складной нож и умышленно нанес им один удар в область брюшной полости потерпевшего, причинив ему проникающее ранение передней брюшной стенки с повреждением печени», – заявили в ведомстве.

Пострадавшего экстренно доставили в хирургическое отделение Кизлярской центральной городской больницы. Врачи оказали подростку всю необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого, который уже дал признательные показания. Против нападавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Башкирии девятиклассник ударил сверстника ножом во время школьного урока.

В августе в Москве подросток получил ножевое ранение в ходе уличной потасовки.

В мае текущего года в Санкт-Петербурге несовершеннолетний нанес случайному знакомому несколько десятков ударов ножом.