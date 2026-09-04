Водолазы обнаружили новые тела внутри затонувшего у Кипра катамарана

На затонувшем у берегов Северного Кипра катамаране FiloJet нашли новые тела

Tекст: Мария Иванова

Глава правительства непризнанного государства встретился с родственниками пропавших без вести в порту Кирении, передает ТАСС.

Политик рассказал, что десятой опознанной жертвой кораблекрушения стала жительница турецкого города Эскишехир в возрасте 50-55 лет.

Участники поисковой операции подтвердили наличие других погибших во внутренних помещениях затонувшего парома. «Учитывая, что было замечено большее число тел, мы надеемся, что сможем до них добраться», – заявил Унал Устель.

Быстроходный катамаран следовал из Кирении в турецкий порт Ташуджу. Вскоре после выхода в море судно начало набирать воду, перевернулось и ушло на дно. На борту находились 267 человек, спасти удалось 239 пассажиров.

На данный момент официально признаны погибшими десять человек. Еще 18 пассажиров числятся пропавшими без вести. Среди них находится обладательница российского и турецкого гражданства Юлия Озджан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил о росте числа жертв крушения катамарана до десяти человек.

Следователи выявили возможность предотвращения катастрофы капитаном судна.

Российские дипломаты передали спасенную при кораблекрушении девочку турецким родственникам.