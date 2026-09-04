Футболист Андрей Мостовой сменил «Зенит» на «Локомотив»

Полузащитник Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды

Tекст: Мария Иванова

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой стал игроком московского «Локомотива» на правах аренды, передает РИА «Новости».

Соглашение с 28-летним хавбеком рассчитано до завершения текущего сезона.

Текущий контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2027 года. Примечательно, что игрок ранее проходил обучение в академиях столичных ЦСКА и «Локомотива», а цвета «сине-бело-голубых» защищает с лета 2019 года.

За время выступлений в Петербурге полузащитник завоевал пять чемпионских титулов, один Кубок и шесть Суперкубков России. В 2020 году состоялся его дебют за национальную команду, в составе которой он сыграл 20 матчей и отличился тремя забитыми мячами. Также в послужном списке футболиста значатся выступления за «Сочи», «Химки» и «Долгопрудный».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле полузащитник оказался в реестре украинского сайта «Миротворец».

В июне московский «Локомотив» подписал однолетний контракт с защитником Георгием Джикией.

Осенью прошлого года Следственный комитет возбудил уголовные дела после попытки похищения Мостового в Петербурге.