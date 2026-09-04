Московский суд запретил оскорбляющие чувства христиан порнографические сайты

Суд в Москве заблокировал порносайты за оскорбление чувств православных

Tекст: Мария Иванова

Люблинский суд столицы удовлетворил иски прокуратуры о блокировке страниц с видеороликами специфического содержания, передает РИА «Новости».

В материалах дела отмечается, что надзорное ведомство обнаружило в интернете сцены сексуального характера с использованием образов священнослужителей. В судебных документах сказано: «которые преследуют цель оскорбить религиозные чувства православных христиан».

В результате суд признал размещенную на этих порталах информацию незаконной и запрещенной к распространению на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Петербурге запретил музыкальный клип со сценами сексуального характера в стенах храма.

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