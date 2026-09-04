Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах

Глава немецкого правительства оказался в крайне уязвимом положении перед воскресным голосованием, пишет Politico.

Опросы показывают, что «Альтернатива для Германии» уверенно обходит консерваторов. Это может привести к первому со времен Второй мировой войны формированию ультраправого правительства.

«Я не спекулирую сегодня о том, что произойдет на следующий день после выборов», – заявил Фридрих Мерц. Он подчеркнул намерение сделать все возможное, чтобы не отдать регион в руки радикалов. Однако местные жители уже освистали политика во время визита, называя его поджигателем войны.

Если правые не получат абсолютного большинства, консерваторам придется договариваться с левыми силами. Такой союз будет крайне нестабильным и зависимым от радикальных партий. Внутри Христианско-демократического союза нарастает недовольство, а некоторые политики открыто обсуждают возможную отставку канцлера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиционной партии Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы правых сил.

Руководство Христианско-демократического союза не исключает отставки главы правительства после сентябрьского голосования.