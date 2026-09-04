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    4 сентября 2026, 11:01 • Новости дня

    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах

    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнется с серьезным политическим кризисом из-за ожидаемой победы правой партии на земельных выборах в восточном регионе страны.

    Глава немецкого правительства оказался в крайне уязвимом положении перед воскресным голосованием, пишет Politico.

    Опросы показывают, что «Альтернатива для Германии» уверенно обходит консерваторов. Это может привести к первому со времен Второй мировой войны формированию ультраправого правительства.

    «Я не спекулирую сегодня о том, что произойдет на следующий день после выборов», – заявил Фридрих Мерц. Он подчеркнул намерение сделать все возможное, чтобы не отдать регион в руки радикалов. Однако местные жители уже освистали политика во время визита, называя его поджигателем войны.

    Если правые не получат абсолютного большинства, консерваторам придется договариваться с левыми силами. Такой союз будет крайне нестабильным и зависимым от радикальных партий. Внутри Христианско-демократического союза нарастает недовольство, а некоторые политики открыто обсуждают возможную отставку канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиционной партии Ульрих Зигмунд имеет все шансы возглавить правительство Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха в случае победы правых сил.

    Руководство Христианско-демократического союза не исключает отставки главы правительства после сентябрьского голосования.

    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

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    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США разочаровал отказ вице-канцлера Германии фотографироваться с Силуановым

    Bloomberg: США разочаровал отказ Клингбайля фотографироваться с Силуановым

    Tекст: Ольга Иванова

    Демонстративный отказ вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля фотографироваться с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20 вызвал резкое недовольство американских властей, пишет Bloomberg.

    Поведение Клингбайля, который демонстративно не стал фотографироваться с Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство в США, передает РИА «Новости» со ссылкой Bloomberg.

    «Глава Минфина Скотт Бессент выразил разочарование по поводу бескомпромиссной и открыто конфронтационной позиции Клингбайля по отношению к своему российскому коллеге», – говорится в статье.

    Немецкий политик отказался присоединиться к традиционной общей фотографии участников G20 вместе с Силуановым, и его поддержали другие европейские участники. Отмечается, что этот инцидент отражает все более напряженные отношения между Европой и США.

    Европейские политики и чиновники выразили недовольство визитом Силуанова на мероприятия G20. Со своей стороны, Бессент напомнил тем, у кого остался неприятный осадок от недавних переговоров, что ладить надо со всеми. Он добавил, что украинский конфликт невозможно урегулировать без взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие Антона Силуанова на заседании G20 стало полной неожиданностью для представителей европейских стран.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие переговоры министров финансов двух государств.

    Скотт Бессент назвал взаимодействие с Москвой абсолютно необходимым для урегулирования конфликта.

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    3 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум

    Стоимость бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро

    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном.

    Средняя стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро за литр, передает РИА «Новости». Предыдущий максимум был установлен в марте 2022 года и составлял 2,203 евро.

    Ситуацию на автозаправочных станциях отслеживает немецкий автоклуб ADAC. Эксперты организации связывают резкий рост цен на топливо с обострением международной обстановки.

    «После возобновления боевых действий в Иране цена бензина Super E10 достигла рекордного уровня», – говорится в пресс-релизе автоклуба.

    Напомним, немецкие автомобилисты начали массово пересекать чешскую границу ради покупки дешевого горючего.

    Газета Bild отметила приближение стоимости бензина в ФРГ к пиковым значениям.

    Ранее на заправочных станциях страны возникли длинные очереди на фоне обострения ближневосточного конфликта.

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    4 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников
    Наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации под названием «План будущего – 2030», предусматривающую сокращение около 50 тыс. рабочих мест и закрытие четырех заводов.

    Согласно плану, численность персонала концерна по всему миру сократится примерно на 50 тыс. рабочих мест – эта мера, по заявлению компании, необходима для достижения целей программы трансформации, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Под угрозой закрытия оказались четыре завода Volkswagen – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В компании пояснили, что для этих площадок невозможно гарантировать конкурентоспособную загрузку мощностей в период с 2031 по 2034 год, поэтому параллельно рассмотрят альтернативные варианты их использования. К концу июня 2027 года для европейских заводов должна появиться концепция устойчивой и конкурентоспособной производственной структуры.

    План также предполагает сокращение модельного ряда почти на 50%. Затраты на реструктуризацию могут достичь 10 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    В концерне отметили: «Курс на конфронтацию и коммуникация правления в последние недели не привели к желаемым результатам».

    Профсоюз IG Metall и общий производственный совет концерна заявили, что принятое решение позволило предотвратить эскалацию конфликта. Глава IG Metall Кристиана Беннер и председатель производственного совета Даниэла Кавалло уточнили, что вопрос о выделении бренда Volkswagen и подразделения VW-Komponente в отдельные структуры больше не стоит на повестке дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Volkswagen утвердило сроки остановки производства на четырех заводах в Германии с переносом мощностей в Восточную Европу.

    Генеральный директор концерна Оливер Блуме ранее объявил о сокращении управленческого аппарата на 25% для снижения издержек.

    Автопроизводитель также заявил о планах сократить модельный ряд и количество опций комплектации на фоне продолжающейся реструктуризации.

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    4 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев с криками прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с жесткой критикой местных жителей во время визита в федеральную землю Саксония-Анхальт накануне выборов в региональный парламент.

    Глава немецкого правительства прибыл в регион накануне голосования, запланированного на 6 сентября. Политик провел закрытые переговоры с представителями Христианско-демократического союза, передает РИА «Новости».

    После завершения встречи он не стал выходить к собравшимся гражданам. Помахав людям рукой издалека, политический деятель сел в автомобиль и уехал. В этот момент толпа начала скандировать: «Убирайся!»

    Недавно проведенное исследование INSA для газеты Bild продемонстрировало резкое падение доверия к главе кабинета министров. Он получил 2,57 балла из десяти возможных, заняв последнюю строчку в рейтинге 20 важнейших политиков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предрекло канцлеру Германии унизительное поражение на земельных выборах.

    В конце августа местные жители освистали Фридриха Мерца во время предвыборного визита на балтийский курорт Кюлунгсборн.

    Немногим ранее граждане страны устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики главы правительства.

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    4 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Под Мюнхеном стартовало серийное производство военных дронов для Киева

    В Германии началось серийное производство пяти тысяч беспилотников для нужд ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов средней и увеличенной дальности.

    Совместный проект компании Auterion и украинской Airlogix профинансирован правительством Германии на сумму около 300 млн евро, передает агентство DPA.

    Первая партия аппаратов уже полностью готова к отправке на Украину, пишет «Коммерсантъ».

    Всего планируется выпустить пять тысяч дронов двух различных модификаций. Международная сторона отвечает за программное обеспечение, а украинские партнеры поставляют аппаратную часть. Полное выполнение оборонного заказа ожидается к середине 2027 года.

    В ближайшем будущем создатели намерены значительно расширить производственные мощности. Для этого планируется открыть еще одну сборочную площадку на востоке Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников.

    Позже главы ведомств двух стран заключили договор о выпуске аппаратов BARS.

    В июле на юге Германии обнаружили засекреченное предприятие компании Helsing SE по сборке оснащенных искусственным интеллектом дронов.

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    3 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    Территорию оборонного предприятия в Мюнхене забросали коктейлями Молотова

    Bild: Территорию оборонного предприятия в Мюнхене забросали коктейлями Молотова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz, пишет газета Bild.

    Злоумышленники бросили несколько коктейлей Молотова на площадку перед головным офисом предприятия, сообщает Bild, передает ТАСС.

    Полиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались граждане Болгарии – 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Баварское ведомство по уголовным делам предполагает, что нападение имеет политическую подоплеку.

    Около полуночи очевидец заметил, как из автомобиля бросают зажигательные смеси, и немедленно вызвал полицию. Прибывшие правоохранители оперативно потушили возгорание. Известно, что компания Rohde & Schwarz занимается производством защищенных систем связи для бундесвера.

    Ранее экстренные службы Германии обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В августе немецкие правоохранители арестовали гражданина Украины по подозрению в подготовке диверсии на военном заводе в Баварии.

    В Бельгии неизвестные подожгли офисы двух военно-технологических компаний.

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    3 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава Института Гете заявила о конце культурных связей между Россией и ФРГ

    Глава Института Гете Йост: Культурным связям между Россией и ФРГ пришел конец

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Института Гете Геше Йост назвала прекращение работы немецких центров завершением целой эпохи в отношениях ФРГ и России.

    «Закрытие филиалов знаменует собой конец целой эпохи в германо-российских культурных отношениях», – приводит ТАСС слова руководителя института. Йост напомнила, что представительства в Москве и Петербурге открылись после падения Берлинской стены.

    Позднее, в 2009 году, начал работу филиал в Новосибирске. Теперь руководство планирует обсудить дальнейшие действия с министерством иностранных дел ФРГ.

    Исполнительный директор Немецкого культурного совета Олаф Циммерман также выразил сожаление из-за случившегося. Он отметил, что закрываются самые последние двери для обмена между государствами. По его словам, институт оставался одним из последних ростков диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений Института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответных мер Москвы.

    Политолог Александр Рар предупредил о риске полного разрыва двусторонних культурных связей на долгие десятилетия.

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    3 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Российский посол отверг обвинения Дании по инциденту с БПЛА в Лейпциге

    Российский посол Барбин отверг обвинения Дании по инциденту в Лейпциге

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Дании Владимир Барбин отверг в министерстве иностранных дел королевства обвинения Германии в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига.

    Отечественный дипломат категорически не согласился с позицией европейского государства по ситуации в Германии, передает РИА «Новости». В дипломатическом представительстве отметили, что Копенгаген поддержал позицию Берлина по инциденту.

    «Со стороны официального Копенгагена была выражена солидарность с выдвинутыми ФРГ в адрес России обвинениями в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига и подтверждено намерение продолжать курс на усиление давления на нашу страну. Посол решительно отверг эти надуманные и бездоказательные обвинения», – подчеркнули в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев категорически отверг обвинения немецких властей.

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе.

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    3 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    DPA: Германия начала серийный выпуск боевых дронов для Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Мюнхена стартовало массовое производство боевых беспилотников большой дальности для нужд украинской армии, пишет DPA.

    Германия развернула в районе Мюнхена массовое производство более 5 тыс. военных беспилотников большой дальности для Киева, передает РИА «Новости». «В районе Мюнхена началось серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины», – говорится в материале DPA.

    Немецко-американская оборонная компания Auterion и украинская Airlogix уже выпустили первые аппараты из готовящейся партии. Контракт на поставку планируется выполнить к середине 2027 года. Примерная стоимость этого соглашения оценивается экспертами в 300 млн евро.

    Совместное предприятие рассчитывает на получение новых заказов. Производство планируется расширить за счет использования дополнительного объекта в восточной части Германии. Проект включает создание двух моделей БПЛА: средней и большой дальности, способной преодолевать до 1,5 тыс. километров. Разработкой программного обеспечения занимается Auterion, а аппаратную часть создает Airlogix.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии оплатило заказ на 50 тыс. ударных беспилотников для Украины.

    Главы оборонных ведомств двух стран заключили договор о совместном выпуске аппаратов BARS.

    В мае министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал запуск производства дальнобойных дронов.

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    3 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российский дипломат отверг обвинения Лондона по инциденту с БПЛА в Германии

    Дипломат Цыганов отверг обвинения Лондона по инциденту с БПЛА в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Временный поверенный в делах России Василий Цыганов отверг обвинения британского МИД в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в Германии.

    Цыганов категорически отверг претензии британской стороны, передает РИА «Новости». В посольстве подчеркнули, что Лондон не предоставил никаких весомых доказательств причастности Москвы к случившемуся.

    «Эти бездоказательные и абсурдные обвинения, выстроенные в на удивление знакомом британском стиле, были категорически отвергнуты», – заявили в российской дипломатической миссии. Дипломаты добавили, что британское внешнеполитическое ведомство так и не смогло аргументировать свою антироссийскую версию.

    В посольстве России также отметили, что нагнетание напряженности в Европе из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге представляет собой скоординированную провокацию. По мнению дипломатов, такая ситуация выгодна исключительно Киеву и его зарубежным спонсорам, которые заинтересованы в продолжении конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от постоянного представителя России при Евросоюзе.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг претензии немецких властей.

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    3 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Медведев: Немецкие власти ведут себя как неонацисты
    Медведев: Немецкие власти ведут себя как неонацисты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил руководство Германии в забвении итогов Второй мировой войны и продолжении дела нацистских предшественников.

    Политик, отвечая на вопросы телеканала RT в ходе поездки в Сибирский федеральный округ, выразил мнение, что Берлин ведет себя враждебно по отношению к Москве, передает ТАСС. «В отношении Германии происходят удивительные вещи. Нынешнее руководство Германии, федеральный канцлер и ряд его сотрудников встали на путь забвения результатов Второй мировой войны», – подчеркнул он.

    По словам Медведева, немецкие власти фактически продолжают дело своих идеологических кумиров и ведут себя как неонацисты. Он призвал Берлин одуматься и перейти к более взвешенному курсу, отказавшись от прямой конфронтации.

    Зампред Совбеза указал, что антироссийская политика уже наносит серьезный ущерб немецкой экономике из-за разрыва сотрудничества. При сохранении текущего курса последствия для европейского государства могут оказаться еще более печальными, предупредил он.

    Накануне Дмитрий Медведев предложил нанести прямые удары по немецким заводам по производству военной техники.

    Весной политик указал на игнорирование Берлином преступлений нацистов против граждан СССР.

    Зампред Совбеза призвал не допустить повторения трагедии 1941 года на фоне милитаризации ФРГ.

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    3 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    В аэропорту Берлина эвакуировали терминал из-за обнаружения опасного вещества

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители оперативно освободили здание международного авиаузла в Берлине после заявления одной из женщин о наличии у нее подозрительного багажа.

    Инцидент произошел в международном аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, передает ТАСС. На стойке обслуживания федеральной полиции женщина сообщила, что пронесла с собой неизвестное вещество, после чего всех присутствующих попросили покинуть первый терминал.

    «Поскольку характер вещества не был определен, нельзя было исключить угрозу», – сообщил представитель правоохранительных органов.

    В связи с возможным обнаружением опасных грузов в здании объявили тревогу, другие подробности происшествия на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция обнаружила на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле беспилотник со взрывателем.

    В июне сотрудники службы безопасности эвакуировали зону вылета аэропорта Гамбурга из-за проникновения мужчины без прохождения контроля.

    В марте 2024 года пассажирка рейса Москва – Ереван в Шереметьево заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе.

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    3 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Суд Гамбурга назначил 16 слушаний по делу о теракте на «Северных потоках»

    DPA: Суд Гамбурга назначил 16 слушаний по делу о теракте на «Северных потоках»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высший земельный суд Гамбурга проведет 16 заседаний по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в организации диверсии на экспортных газопроводах, пишет агентство DPA.

    Как сообщает DPA, немецкая инстанция запланировала судебные разбирательства до 17 декабря, передает РИА «Новости». «Назначено 16 заседаний до 17 декабря», – отмечается в материале. В ходе процесса суд заслушает обвинения против украинского гражданина.

    Взрывы на магистралях произошли в сентябре 2022 года. Оператор Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценки сроков ремонта. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ничего не получала. Федеральная прокуратура Германии предъявила Сергею Кузнецову обвинения в координации атаки в конце июня. Ожидается, что судебный процесс начнется 26 октября.

    Напомним, компания Nord Stream 2 AG запросила статус соистца на суде против Сергея Кузнецова.

    Ранее фигурант дела признался в работе на Службу безопасности Украины.

    В прошлом году апелляционный суд Болоньи одобрил экстрадицию этого гражданина в Германию.

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