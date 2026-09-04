Суд вынес приговор захватчикам заложников в ростовском СИЗО

Участники захвата заложников в ростовском СИЗО получили до 29 лет колонии

Tекст: Мария Иванова

Пятеро подсудимых признаны виновными в терроризме и попытке побега из-под стражи летом 2024 года, передает РИА «Новости».

Разбирательство в отношении Даниила Камнева, Рамзана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева и Адама Кодзоева продолжалось с июля прошлого года.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу – 29 лет, Албекову – 21 год, Алханову – 23 года, Гандалоеву – 28 лет и Кодзоеву – 26 лет лишения свободы», – огласил решение судья.

Согласно материалам дела, два года назад фигуранты самовольно покинули камеры ростовского следственного изолятора. Злоумышленники взяли в заложники двух сотрудников учреждения, а еще четверым нанесли различные травмы.

В ходе последовавшей спецоперации силовики ликвидировали пятерых участников организованной группы, остальных удалось задержать. Следствие доказало, что осужденные являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года спецназ освободил захваченных в ростовском изоляторе заложников. Один из участников бунта Даниил Камнев выжил после штурма.

Позже суд приговорил этого фигуранта к 23 годам колонии по другому делу о подготовке теракта в Кисловодске.